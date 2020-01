W tym tygodniu nasze babcie i nasi dziadkowie mają swoje święto. Pewnie chcesz, by byli tego dnia szczęśliwi, dlatego pamiętaj, by ich odwiedzić (albo przynajmniej zadzwonić, jeśli nie możesz). Jeżeli nie chcesz przychodzić z pustymi rękami, to mamy kilka pomysłów na prezent.

21 stycznia to Dzień Babci, 22 – Dzień Dziadka. Jaki prezent wybrać?

Jeżeli nie masz pomysłu na to, co kupić na prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka, to wiedz, że nie tylko ty. Ale spróbujemy ci pomóc! Możesz oczywiście postawić na klasykę gatunku w postaci czekoladek, ale jeśli szukasz czegoś innego, to koniecznie już teraz sprawdź kilka naszych propozycji!

Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3

Nasi dziadkowie reprezentują pokolenie, które nie bało się książek i miłość do dobrej lektury może tkwić w nich po dziś. Sięganie po opasłe tomiszcza i noszenie ich ze sobą może być jednak dla nich uciążliwe, ale to nie znaczy, że muszą rezygnować ze swojej pasji, bo ze skuteczną pomocą od lat przychodzą czytniki e-boków.

Dlatego właśnie jednym z najlepszych prezentów, jakie możesz podarować swojej babci lub dziadkowi, jest czytnik taki jak Kindle Paperwhite 3: lekki i poręczny, działający nawet cztery tygodnie między ładowaniami, a przy tym oferujący czytelny tekst na 6-calowym ekranie, który – dzięki regulowanemu doświetleniu – pozwala oddawać się lekturze także w pełnym słońcu czy też po zmroku.

Cyfrowa ramka na zdjęcia Hama Slimline

Czy może być jakiś lepszy prezent dla babci i dziadka niż zdjęcie wnucząt w ładnej ramce? Hm, zastanówmy się… Cóż, właściwie to jesteśmy w stanie sobie coś takiego wyobrazić – to… cały album takich fotografii. Ale nie mówimy tu o klasycznym albumie, bo chodzi przecież o to, by wszystkie te zdjęcia były na widoku, a nie w szafce. Dlatego właśnie chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na cyfrową ramkę foto.

Nasz wybór konkretnie padł na Hama Slimline z 8-calowym ekranem w formacie 4:3, na którym mogą wyświetlać się zdjęcia w formie pokazu slajdów – jedno po drugim. Nie tylko babcia z dziadkiem zawsze będą cię mieć na widoku, ale też to skutecznie ożywi przestrzeń w ich mieszkaniu. W razie czego będą mogli skorzystać z pilota, żeby ręcznie przełączyć to czy inne zdjęcie. Uwaga: pamiętaj tylko, żeby dołączyć do tego urządzenia kartę pamięci SD (z wgranymi zdjęciami) – nie ma go w zestawie, ale takie akcesorium kupicie już za kilkanaście złotych (bo 16 GB to więcej niż potrzebujecie, a superszybkie transfery nie będą konieczne).

Stacja pogody Technoline WS 6447

Aktualna temperatura oraz wilgotność powietrza wewnątrz domu i na dworze – to właśnie wyświetla się na kolorowym ekranie stacji pogody Technoline WS 6447. To niedrogi, a praktyczny gadżet, który do tego wszystkiego naprawdę przyzwoicie się prezentuje. Można go postawić na szafce lub półce albo też powiesić na ścianie – pełna swoboda. W razie potrzeby można też podświetlić ekran, a wszystko, czego potrzebuje do działania, to 3 bateryjki typu AAA (które powinniście dokupić oddzielnie).

Ale pokazywanie aktualnej pogody i czasu to jeszcze nie wszystko, co potrafi ten gadżet. Technoline WS 6447 równie dobrze co jako stacja pogody może posłużyć jako budzik (i to z funkcją drzemki). Fajna sprawa? Pewnie, że fajna!

Koc elektryczny Beurer TS 19

Taką fajną sprawą, a zarazem nieoczywistym pomysłem na prezent, może być również koc elektryczny, który pomoże ogrzać się babci i dziadkowi w chłodny, zimowy wieczór. Wystarczy włożyć go między materac a prześcieradło i ustawić moc grzania, by łóżko witało przyjemnym ciepełkiem.

Polecamy Beurer TS 19 – głównie ze względu na dobrą jakość wykonania, szybkie nagrzewanie i prostą obsługę, ale też ze względu na to, że koc ten pochodzi od sprawdzonego i zaufanego producenta, a bezpieczeństwo zapewnia tu system BSS.

Zestaw świeczek Yankee Candle Garden Hideaway

Przy naszej ostatniej propozycji zostawiamy całą tę technologię z tyłu. Jeśli twoi dziadkowie nie przepadają za elektronicznymi gadżetami, to być może ucieszą się z takiego zestawu, dzięki któremu ich mieszkanie wypełni się niezwykłym klimatem i przyjemnym zapachem. A właściwie: jednym z trzech zapachów, bo na Yankee Candle Garden Hideaway składają się trzy świeczki:

Camelia Blossom (o zapachu rumianku z domieszką kwiatu jabłoni, soli morskiej, rumianku i kwiatu pomarańczy),

Sweet Honeycomb (o zapachu miodu z domieszką karmelu, orzechów makadamia, drzewa sandałowego i wanilii)

oraz Sunny Daydream (o zapachu cytrusów z domieszką bergamotki, egzotycznych kwiatów ylang ylang i jaśminu).

Do tego babcia lub dziadek znajdzie jeszcze w pudełku szklany świecznik. Ten nie narzuca się swoją stylistką, ale jest przyjemny dla oka.

A co wy planujecie kupić swoim dziadkom z okazji ich święta?

Zobacz również: