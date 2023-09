Allegro Days pod znakiem promocji - od Motoroli po PS5

Cykliczna akcja Allegro Days w tym miesiącu odbywa się w dniach 4-6 września. Nie zabrakło rabatów na telefony, telewizory czy agd, choć na promocyjnego faworyta wyrasta póki co oferta spoza akcji - okazja na konsolę Playstation 5.

Trwają Allegro Days z promocjami

Wrześniowe Allegro Days już trwają i kuszą promocjami na produkty różnorakie, od kapsułek na pranie po suszarki do grzybów. Nas interesowała oczywiście głównie elektronika użytkowa - sprawdziliśmy co można nabyć w obniżonych cenach pomiędzy 4 a 6 września. Podsumowanie znajdziecie poniżej.

Smartfony i telewizory

Elektronika

Bohater drugiego planu - zestaw Playstation 5 z trzema grami

Nie jest to może cena kładąca atrakcyjnością na łopatki, jednak każda konsola w okolicach dwóch tysięcy złotych jest obecnie obiektem zainteresowania łowców okazji. Tutaj, z dodatkiem w postaci trzech gier - najnowszej FIFA 23, The Last of Us II oraz Ghost Of Tsushima - Playstation 5 w cenie 2299 złotych okazała sie być sporym hitem. Sprzedano już ponad 300 sztuk z promocyjnej puli.

Gry i zabawa

Okazje z okolic AGD

źródło: informacja własna, Allegro.pl

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.