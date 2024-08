Na rynku debiutują procesory AMD Ryzen 9000 z generacji Zen 5. Testujemy model AMD Ryzen 5 9600X, czyli najsłabszego przedstawiciela nowej serii. Jak wypada na tle konkurencyjnego Intel Core i5-13600K?

W końcu są! AMD wprowadza procesory Ryzen 9000 (Granite Ridge), czyli następców popularnych modeli Ryzen 7000 (Raphael). Chociaż producent zdecydował się na lekkie opóźnienie premiery, sprzęt w końcu trafił na sklepowe półki... a przynajmniej częściowo. Jako pierwsze na rynku pojawią się dwie słabsze jednostki: 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X i 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X. W późniejszym czasie dołączą do nich wydajniejsze modele: 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X i 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Cena Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W 2900 zł Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W 2200 zł Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1800 zł Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1350 zł

Nowe procesory bazują na nowej architekturze Zen 5 i są produkowane w niższym procesie technologicznym - TSMC 4 nm. Ma to zapewnić nie tylko lepszą wydajność, ale także wyższą efektywność energetyczną. Walka jednak nie będzie taka łatwa, bo w sprzedaży nadal są dostępne starsze modele Ryzen 7000, które po obniżkach cen stały się jeszcze ciekawszymi propozycjami. Do tego konkurencyjne modele Intel Core 13. i 14. generacji.

Jak będzie w praktyce? Czas to sprawdzić. Do naszej redakcji trafił najsłabszy model z nowej serii: Ryzen 5 9600X, który ma kosztować 1350 zł - docelowo jednostka ma rywalizować z popularnym modelem Core i5-13600K.

AMD Ryzen 5 9600X – najsłabszy model z nowej serii

Ryzen 5 9600X to najsłabszy (póki co) przedstawiciel z generacji Granite Ridge. Docelowo ma on zastąpić model Ryzen 5 7600X, który często był wybierany do tańszych komputerów do grania.



AMD udostępniło nam procesor Ryzen 5 9600X wyprodukowany w 28. tygodniu 2024 r. (2428)

Procesor nadal oferuje 6 rdzeni/12 wątków, jednak w tym przypadku bazują one na nowej architekturze - Zen 5. Według specyfikacji, bazowe taktowanie wynosi tylko 3,9 GHz, a w trybie Boost mogą one przyspieszyć maksymalnie do 5,4 GHz (realnie taktowanie przy jednowątkowych obciążeniach dochodzi nawet do 5,45 GHz).

W praktyce taktowanie procesora jest zależne od osiąganej temperatury i limitów mocy. Przy średniej klasy chłodzeni i obciążeniu wszystkich rdzeni, ograniczeniem okazują się dosyć niskie limity mocy, więc możemy realnie liczyć na taktowanie w zakresie 4,85-4,9 GHz.



Limity mocyograniczają taktowanie procesora do około 4,85-4,9 GHz przy wielowątkowym obciążeniu

Warto dodać, że procesor oferuje odblokowany mnożnik, więc entuzjaści mogą zdecydować się na podkręcenie zegarów i wyciśnięcie dodatkowych pokładów wydajności (i wcale nie trzeba tutaj dysponować potężnym chłodzeniem, o czym przekonacie się w dalszej części testu).

Jednostka dysponuje dwukanałowym kontrolerem pamięci DDR5 RAM z natywnym wsparciem dla modułów 5600 MT/s. Oczywiście można pokusić się o wykorzystanie szybszych modułów, co jednak jest już traktowane jako OC. Dodatkowo przewidziano kontroler PCI-Express 5.0, który dysponuje 28 liniami transmisyjnymi (realnie dostępne są 24, ale możliwości ich wykorzystania zależą od płyty głównej - przy modelach X670/E i X870E będziemy mogli obsadzić nowoczesną kartę graficzną i szybki nośnik SSD NVMe PCIe 5.0, czego nie oferuje konkurencja).



Procesor został wyposażony w zintegrowany układ graficzny Radeon z 2 blokami CU (128 jednostek cieniujących)

Nie zabrakło też zintegrowanej grafiki. Podobnie jak w starszych modelach, producent zastosował układ Radeon z dwoma jednostkami obliczeniowymi (128 jednostek cieniujących) na bazie architektury RDNA 2. Mówimy zatem o bardzo podstawowym układzie, który właściwie nadaje się do przeglądania internetu i grania w starsze, mniej wymagające gry (o graniu w nowsze tytuły raczej można zapomnieć).

Model AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 9600X Generacja

Architektura

Litografia Vermeer

Zen 3

TSMC 7 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Phoenix

Zen 4

TSMC 4 nm Granite Ridge

Zen 5

TSMC 4 nm + 6 nm Podstawka AM4 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,7/4,6 GHz 4,7/5,3 GHz 4,3/5,0 GHz 3,9/5,4 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB Pamięć L3 32 MB 32 MB 16 MB 32 MB Kontroler RAM DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie - Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon 760M

(8x CU RDNA 3)

do 2800 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Kontroler PCI-Express 24x PCI-Express 4.0 28x PCI-Express 5.0 20x PCI-Express 4.0 28x PCI-Express 5.0 NPU - - AMD Ryzen AI

(XDNA do 16 TOPS) - Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 105 W

(142 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Stealth - Wraith Stealth - Data premiery 5 listopada 2020 30 sierpnia 2022 31 stycznia 2024 8 sierpnia 2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $299

570 zł $299

920 zł $229

800 zł $279

1350 zł

Warto zwrócić uwagę, że nowy model wyróżnia się niższym współczynnikiem TDP – ten został ustalony na poziomie 65 W, co może sugerować nie tylko niższy pobór mocy, ale też mniejsze wymagania co do zastosowanego chłodzenia (popularny cooler Endorfy Fortis 5 okazuje się tutaj całkowicie wystarczający, bo procesor przy mocnym obciążeniu osiąga temperatury w okolicach 70-75°C).

Cena procesora Ryzen 5 9600X. Warto spojrzeć szerzej

AMD Ryzen 5 9600X został wyceniony na 279 dolarów, co obecnie u nas powinno się przekładać na około 1350 zł. Cena startowa jest nieco niższa w porównaniu do poprzednika. Warto jednak zauważyć, że poprzednia generacja zdążyła już znacznie potanieć od premiery i model Ryzen 5 7600X obecnie można kupić za około 900 zł. Nowy model w dniu premiery właściwie kosztuje już tyle co 8-rdzeniowe modele Ryzen 7 7700 lub 7700X.

Co dostaniemy w tej cenie u konkurencji? AMD zestawia swój model z 14-rdzeniowym Core i5-14600K, który obecnie kosztuje jakieś 1400 zł. Na rynku nadal jednak dostępny jest bliźniaczy model Core i5-13600K (różniący się minimalnie niższym taktowaniem), który od premiery zdążył stanieć do 1200 zł i to właśnie tę jednostkę raczej będą wybierać klienci.



AMD deklaruje, że będzie wydawać nowe procesory na płyty główne AM5 co najmniej do 2027 roku

Przy ocenie opłacalności sprzętu warto uwzględnić koszt całej platformy. W przypadku Intela trzeba liczyć się z wydatkiem około 800–1000 zł na płytę główną Z790 lub 600–800 zł na model B760 (jeśli nie planujemy podkręcania). Można jednak zaoszczędzić na pamięciach — zestaw 2x 16 GB DDR5-6000 kosztuje około 500 zł, ale jednostki Intela współpracują też ze starszymi, tańszymi modułami DDR4, a zestaw 2x 16 GB DDR4-3600 można kupić już za około 300 zł.

Konfiguracja AMD wypada korzystniej, ponieważ płyty główne B650 kosztują około 600–800 zł. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani podkręcaniem procesora, można wybrać jeszcze tańsze modele A620 za 400–500 zł. Niestety, w tym przypadku jesteśmy zmuszeni do zakupu droższych pamięci DDR5 – to wydatek około 500 zł za zestaw 2x 16 GB DDR5-6000. AMD zapewnia jednak dłuższe wsparcie dla platformy AM5, co pozwala na przyszłą modernizację komputera o procesor z nowszej generacji, czego nie umożliwia już "martwa" platforma LGA 1700.

AMD Ryzen 5 9600X - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźmy to w testach.

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 23H2, a do karty graficznej zainstalowaliśmy najnowsze sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 560.70 WHQL. Płyta główna korzystała z technologii Resizable BAR.

Ze względu na wykryte problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji, przeprowadziliśmy ponowne testy, wykorzystując nowy BIOS z profilem Intel Default Settings. Profil zabezpiecza procesory przed degradacją, jednak nieznacznie ogranicza ich wydajność.

AMD Ryzen 5 9600X - testy wydajności w programach

Testy przeprowadziliśmy na skróconej procedurze testowej, która obejmuje najbardziej typowe zastosowania komputera nastawione na wydajność procesora. Wydajność procesora Ryzen 5 9600X porównaliśmy do innych modeli dostępnych na rynku.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 23932 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 19820 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 18365 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16615 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15102

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 2187 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2013 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 1991 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1817

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 133 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 244 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 262 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 329 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 350

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 130301 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 119933 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111541 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 105401 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 95857

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24,8 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 20,2 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19,3 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 15,9 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15,4

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 310 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 391 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 397 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 426 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 433

Ryzen 5 9600X zazwyczaj jest o kilka-kilkanaście procent wydajniejszy od modelu Ryzen 5 7600X (wyjątkiem jest test kompresji w 7zip, w którym nowy model wypada zauważalnie gorzej). W zastosowaniach wielowątkowych nowy model nie ma szans w starciu z Ryzenem 7 7700X, a tym bardziej z konkurencyjnym Core i5-13600K (a to też tańsze modele). Zalety nowej architektury widać w jednowątkowych zastosowaniach, gdzie Ryzen 5 9600X okazuje się wyraźnie lepszy od innych, starszych jednostek.

AMD Ryzen 5 9600X - testy w grach

AMD Ryzen 5 9600X powinien być głównie wybierany przez graczy. Jak procesor wypada w takim scenariuszu? Sprawdziliśmy to na przykładzie kilku nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p z wykorzystaniem bardzo wydajnej karty graficznej GeForce RTX 4090. Warto jednak zaznaczyć, że w wyższych rozdzielczościach procesor odgrywa mniejsze znaczenie, więc różnice między poszczególnymi modelami powinny być mniejsze.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 120

105 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 117

97 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 115

90 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 114

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 172

132 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 164

117 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 159

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 153

103 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 125

95 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 120

88 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 119

63 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 118

56 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 177

127 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 156

110 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 147

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 138

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

DiRT 5 (1080p, Ultra High, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 268

230 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 264

223 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 263

228 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 260

220 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W grach dużo zależy od tytułu. Są tytuły takie jak Far Cry 5 czy The Riftbreaker (test procesorowy), gdzie nowa jednostka wykazuje znaczny wzrost wydajności względem serii Ryzen 7000. W Cyberpunk 2077, Spider-Man i DiRT 5 wydajność jest zbliżona. Ciągle jednak konkurencyjny Core i5-13600K okazuje się tutaj dużo wydajniejszy.

AMD Ryzen 5 9600X - pobór mocy

AMD Ryzen 5 9600X wyróżnia się niższym współczynnikiem TDP. Jak to wpływa na zapotrzebowanie na energię elektryczną? Sprawdziliśmy to dla trzech scenariuszy – spoczynku, wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Marvel's Spider-Man Remastered). Przy okazji obliczyliśmy, jak wygląda efektywność energetyczna procesorów (ilość punktów w benchmarku Cinebench R23 w przeliczeniu na 1 W pobieranej mocy prze komputer).

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 57 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 77 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 80 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 82 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 83 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 89 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 90 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 165 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 189 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 228 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 247 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 260 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 332 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 534 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 543 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 549 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 554 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

AMD Ryzen 5 9600X w procesorowych zastosowaniach rzeczywiście odznacza się niższym poborem mocy względem poprzednika, jednak nie jest to znacząca różnica (w grach może ona nawet się odwrócić). Wybierając model konkurencji będziemy musieli liczyć się ze znacznie wyższym zapotrzebowaniem na energię.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 147 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 114 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 95 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 92 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 87 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 80 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Zestawiając wydajność z poborem mocy, nowy model zapewnia dużo lepszą efektywność energetyczną względem poprzednika. W zasadzie można powiedzieć, że jest to poziom zbliżony do konkurencyjnego Core i5-13600K.

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 5 9600X

Procesor AMD Ryzen 5 9600X oferuje odblokowany mnożnik, więc można go dodatkowo podkręcić. Warto jednak pamiętać, że wymagana do tego jest płyta główna z chipsetem X870/E, X670/E, B850 lub B650/E (modele B840 i A620 nie pozwalają na podkręcanie procesora).

Mimo niskiego współczynnika TDP, do podkręcania procesora warto zaopatrzyć się we w miarę dobre chłodzenie. Coolery powietrzne mogą nie radzić sobie wystarczająco dobrze po odblokowaniu limitów mocy, przez co temperatury procesora szybko dobijają do granicznej temperatury 95°C.

Na jaki potencjał możemy liczyć? Podkręcaliśmy za pomocą funkcji Precision Boost Overdrive 2 (limity PPT/TDC/EDC 1000, Precision Boost Overdrive Scalar 10x, Max CPU Boost Clock Override 200 MHz) i Curve Optimizer (All Core Curve Optimizer Magnitude -35), dzięki czemu możemy liczyć na poprawę wydajności w jedno- i wielowątkowych zastosowaniach.

Podkręcenie procesora pozwoli uzyskać w optymistycznym scenariuszu nawet 10% przyrostu wydajności w zastosowaniach wielowątkowych i 4% w zastosowaniach jednowątkowych

W naszym przypadku chłodzenie Endorfy Fortis 5 pozwoliło zwiększyć wydajność w zastosowaniach wielowątkowych o około 10% (5400 MHz) i w jednowątkowych o około 4% (5650 MHz).Ograniczeniem okazały się temperatury. Mimo wszystko potencjał OC, jak na niedrogie chłodzenie powietrzne, wydaje się naprawdę zadowalający. Warto jednak zwrócić uwagę, że przetaktowanie wiązało się też z wyższym zapotrzebowaniem na energię - pobór mocy przy obciążeniu wielowątkowym wzrósł ze 175 W do 227 W (czyli o 30%).

Starszy wrogiem nowszego

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 była wyczekiwana przez wielu graczy i twórców treści. Producent wprowadził nową architekturę - Zen 5, która miała przełożyć się na jeszcze lepsze osiągi względem starych, udanych modeli Ryzen 7000 z generacji Zen 4. Jest tutaj jeden problem: starsze modele zdążyły mocno potanieć, więc realnie okazują się lepszą propozycją od nowości… przynajmniej tak to będzie wyglądać na początku.

Ryzen 5 9600X nie wprowadza rewolucji względem modelu Ryzen 5 7600X. Nadal mamy do czynienia z 6-rdzeniową/12-wątkową konstrukcją, jednak tym razem bazuje ona na nowszej mikroarchitekturze - Zen 5. Funkcjonalność procesora pozostała bez większych zmian, więc jednostka pozwoli na złożenie funkcjonalnej maszyny na płycie głównej AM5. Procesor bez problemu można łączyć z wieżowymi coolerami, a do tego możemy liczyć na nieco niższy pobór energii elektrycznej.

Nie powinniśmy oczekiwać znacznego przyrostu wydajności. Nowy model zapewnia kilka-kilkanaście procent lepsze osiągi w zastosowaniach jedno- i wielowątkowych. O ile w zastosowaniach jednowątkowych jest to jedna z lepszych propozycji dostępnych na rynku, tak w wielowątkowych specyfikacja robi swoje i 6-rdzeniowiec nie ma żadnych szans ze starszymi 8-rdzeniowcami czy konkurencyjnymi 14-rdzeniowcami.

Nowa architektura nie jest game changerem w grach. Wprawdzie w niektórych tytułach widać spory przyrost osiągów, ale w niektórych różnica jest niewielka lub nawet żadna. Obecnie konkurencja wypada tutaj nieco lepiej. Inna sprawa to to, że gracze raczej będą czekać na nowsze modele Ryzen 9000X3D.

Problemem nowego modelu jest początkowa wycena. Ryzen 5 9600X podczas premiery ma kosztować 1350 zł i przy takiej kwocie jest to całkowicie nieopłacalna propozycja. Obecnie o połowę taniej można kupić starszy model Ryzen 5 7600X, a w podobnych pieniądzach znajdziemy dużo wydajniejsze modele Ryzen 7 7700/7700X czy konkurencyjnego Core i5-13600K (pod warunkiem, że nie obawiacie się problemów i nie zależy wam na modernizacji sprzętu w najbliższych latach).

Patrząc na poprzednie premiery „czerwonych”, można zakładać, że początkowa cena procesora jest mocno przesadzona i z biegiem czasu będzie on tanieć. Ryzen 5 9600X może stać się ciekawą propozycją za kilka-kilkanaście miesięcy, gdy jego cena będzie zbliżona do modelu Ryzen 5 7600/7600X. Otrzymamy wtedy podstawowy model do budowy nowoczesnego, energooszczędnego komputera, który w przyszłości będzie można zmodernizować o nowszy procesor z kolejnej generacji.

Opinia o AMD Ryzen 5 9600X Plusy bardzo dobra wydajność w jednowątkowych zastosowaniach,

nie wymaga bardzo wydajnego chłodzenia,

zintegrowany układ graficzny,

odblokowany mnożnik,

niezły potencjał na podkręcanie,

funkcjonalność platformy AM5,

deklarowana żywotność platformy AM5. Minusy w wielowątkowych zastosowaniach dużo słabszy od konkurencji,

w grach słabszy od konkurencji,

mocno zawyżona cena na premierę.

Ocena procesora AMD Ryzen 5 9600X 78% 3.9/5

