Nintendo Switch 2 nadchodzi. Znamy wszystkie informacje

Nintendo ujawniło szczegóły dotyczące Switch 2. Nowa konsola to nie tylko ulepszona specyfikacja, ale także nowe funkcje oraz oczywiście ciekawe gry. Niestety, trzeba się liczyć z wyższą ceną, niż początkowo przewidywano.

Konsola Nintendo Switch 2 została zapowiedziana już na początku roku, jednak na informacje o jej funkcjach przyszło nam poczekać nieco dłużej. Wreszcie jednak nadeszła ta chwila – podczas Nintendo Direct ujawniono szczegóły dotyczące specyfikacji i możliwości urządzenia.

Nintendo Switch 2 lepszy niż Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 to większa konsola niż jej poprzednik - Nintendo Switch, z powiększonymi kontrolerami Joy-Con oraz nową stacją dokującą. Nowy model wyposażono w 7,9-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, co stanowi poprawę w stosunku do 720p w oryginalnym Switchu. Ekran LCD obsługuje HDR i może wyświetlać do 120 klatek na sekundę w kompatybilnych grach. W trybie stacjonarnym stacja dokująca pozwala na rozdzielczość do 4K na telewizorze.

Nowe Joy-Cony 2 mocuje się magnetycznie, co – według Nintendo – zapewnia stabilniejsze połączenie. Dodatkowo mogą one pełnić funkcję myszy w wybranych grach, takich jak Metroid Prime 4 Beyond, co przypomina sterowanie znane z komputerów PC. Konsola obsługuje również system dźwięku 3D, nawet bez konieczności posiadania sprzętu z dźwiękiem przestrzennym.

Na kontrolerze pojawił się nowy przycisk C, który Nintendo reklamuje jako jedną z kluczowych nowości. Służy on do funkcji GameChat, umożliwiając rozmowy głosowe podczas gry. Konsola ma wbudowany mikrofon rozpoznający mowę użytkownika.

Ulepszone podzespoły

Switch 2 bazuje naprocesorze opracowanym przez NVIDIĘ, choć jego dokładne parametry pozostają nieznane. Konsola oferuje 256 GB szybkiej pamięci UFS (część zajmuje system), a dodatkową przestrzeń można uzyskać dzięki kartom microSD Express. Do chłodzenia urządzenia zastosowano wentylator, który aktywnie odprowadza ciepło podczas rozgrywki na telewizorze.

Konsola posiada dwa porty USB-C, slot na karty microSD oraz obsługuje połączenie bezprzewodowe Wi-Fi 6.

Nowe gry i kompatybilność

Na Switch 2 będą dostępne trzy kategorie gier: nowe tytuły opracowane specjalnie na tę konsolę, produkcje z poprzedniego Switcha działające dzięki wstecznej kompatybilności oraz edycje Switch 2 Edition istniejących gier, oferujące dodatkowe funkcje i ulepszoną grafikę.

Posiadacze starszych gier mogą je zaktualizować do wersji Switch 2 Edition za dodatkową opłatą. Konsola obsługuje tradycyjne karty Game Card, ale nowe gry będą wydawane na czerwonych nośnikach.

Cena i dostępność Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 trafi do sprzedaży 5 czerwca w cenie 449 dol. - to trochę drożej niż przewidywali analitycy. Dostępny będzie także pakiet z Mario Kart World za 499 dol.. Przedsprzedaż rusza 9 kwietnia u wybranych sprzedawców w Ameryce Północnej.