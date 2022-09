Jaki komputer jest każdy widzi – problem w tym, że to nieprawda. Zakup dobrego PC, lub tym bardziej wybranie optymalnych części do samodzielnego montażu, to nie jest proste zadanie. Dlatego co miesiąc będziemy Wam dostarczać kilka propozycji.

Wrzesień 2022, zatem jak zwykle początek roku szkolnego, nie przyniósł zbyt wielu nowości w branży komputerowej, ani też nie odnotowaliśmy dużych ruchów cenowych, choć nadal tanieją karty graficzne, które zdobią droższe zestawy komputerowe. Jeżeli na teraz właśnie przesunęliście zakup komputera, właśnie ze względu na ceny kart graficznych, to będą to dla Was dobre wieści, gdyż w tej samej cenie będzie można nabyć zestawy komputerowe uzyskujące wyższą wydajność.

Zanim jednak rzucicie się przeglądania, jakie polecane zestawy komputerowe przygotowaliśmy na wrzesień 2022, proponujemy zapoznać się z resztą uwag dotyczących składania wymarzonego zestawu, które zamieściliśmy poniżej. Ostatecznie to ma być najlepszy komputer właśnie dla Was.

Dobry zestaw komputerowy to taki dobrany do Twoich potrzeb

Komputery są bardzo uniwersalnymi maszynami, jednak można podczas ich konstruowania nieco je niejako wyspecjalizować, aby lepiej sprawdzały się w zastosowaniach, jakie są dla nas najistotniejsze. Aby to jednak zrobić, trzeba najpierw te potrzeby określić, podobnie jak ma to miejsce np. przy wyborze gamingowego monitora, co opisaliśmy już przy okazji właśnie odświeżonego zestawienia najlepszych monitorów dla graczy – polecamy zajrzeć, zwłaszcza jeżeli razem z komputerem planujecie też zakupić monitor.

Okazuje się jednak, że takie ustalenie potrzeb nie zawsze jest proste, zwłaszcza podczas składania pierwszego komputera lub tym bardziej przy wyborze komputera dla kogoś na prezent (np. komputer na komunię, komputer na studia albo pierwszy komputer do szkoły). Dlatego też nasze polecane zestawy komputerowe postaramy się dobrać możliwie uniwersalnie, tak aby w każdym zastosowaniu wypadały przynajmniej dobrze (w ramach określonego budżetu).

Polecane zestawy komputerowe z listy powyżej poradzą sobie w każdym zadaniu – zarówno w grach, jak i w pracy – jednocześnie nie opróżniając naszego portfela

Jeżeli jednak doskonale wiecie, czego od komputera oczekujecie, to polecamy wizytę na naszym forum, gdzie wieloletni eksperci doradzą, co w danym przypadku będzie najlepszym wyborem (i możliwe, że często będzie się to pokrywać z przygotowanymi przez nas zestawami). Alternatywą może tu być jeszcze odwiedzenie wyspecjalizowanych serwerów Discord – przykładowo serwera Komputronik Gaming, w którym szybko otrzymacie pomocne porady, dotyczące właśnie tego specyficznego zadania, jakim jest zakup komputera.

Polecane zestawy muszą być maksymalnie uniwersalne

Dobierając optymalne podzespoły dla kolegi, który dokładnie powie, czego od komputera oczekuje, jest relatywnie proste. Gorzej jeżeli ów kolega sam nie wie, do czego będzie komputera najczęściej używać, albo jeżeli przygotować trzeba zestaw komputerowy, który będzie można polecić szerszej grupie użytkowników. My postanowiliśmy przygotować dla Was 9 artykułów opisujących polecane zestawy komputerowe, które właśnie takie uniwersalne podejście podejmują. Nie ukrywamy jednak, że stojąc przed licznymi dylematami, kierowaliśmy się w stronę gamingu, gdyż gracze to najczęściej poszukująca komputera grupa użytkowników.

Większość zastosowań profesjonalnych również obecnie korzysta z kart graficznych, ale tu niemniej ważny będzie dobór procesora, a także znacznie większej ilości pamięci RAM i lepszych dysków

Są jednak rzeczy, które w zestawie są całkowicie opcjonalne lub mogą zostać przeniesione z poprzedniego zestawu, niezależnie jak stary by nie był. Mowa tu konkretnie o systemie operacyjnym oraz karcie sieci bezprzewodowej. Możliwe, że licencję na system Windows już posiadamy (lub możemy ją otrzymać z uczelni), a łączności bezprzewodowej możemy nie potrzebować lub posiadamy już odpowiedni adapter na USB. Dlatego te opcjonalne dodatki nie będą wchodzić w zakładany w zestawach budżet (ale dołączymy linki do systemu i solidnej karty sieciowej), należy zatem pamiętać, że ceny zestawów nie uwzględniają systemu oraz łączności bezprzewodowej.

Cena zmienną jest…

Należy mieć na uwadze, że zestawy komputerowe, przygotowane do wskazanej ceny na wrzesień 2022, dobierane były na kilka dni przed publikacją artykułu, a zatem może nawet kilka tygodni wcześniej niż moment, w którym te słowa czytacie. Oznacza to, że realne ceny mogą odbiegać w dowolną stronę od wyznaczonego pułapu (stąd też fraza „około” w tytułach). Planujemy raz w miesiącu wszystkie te zestawy komputerowe analizować pod kątem zmian na rynku i w razie potrzeby odpowiednio aktualizować, tak że zawsze powinny być dosyć aktualne i uwzględniać produkty "na stanie".

Polecane zestawy komputerowe a zestawy komputerowe "z Allegro"

Z pewnością nieraz natrafiliście na polecane zestawy komputerowe w serwisach, takich jak Allegro, w których komputery często są konstruowane z użyciem już bardzo starych części. Należy uważać na takie zestawy komputerowe, gdyż sprzedawcy często bardzo zgrabnie maskują te fakty. Przykładowo procesor Intel Core i5 może oznaczać zarówno najnowszy model Core i5 12400f, zatem procesor dwunastej generacji, w jaki wyposażono niektóre nasze zestawy komputerowe, ale również już 10-letni Core i5 2500, czyli procesor z drugiej generacji!

Zestawy komputerowe składane z użyciem bardzo starych podzespołów wypadają słabo w porównaniu do nowych zestawów komputerowych w podobnej cenie!

Należy mieć na uwadze, że kondensatory płyty głównej oraz karty graficznej w komputerach używanych mogą być powodem usterki, która wystąpi zapewne niedługo po upływie krótszej dla takich zestawów komputerowych gwarancji. Jeżeli już musimy komputer kupić tanio, to powinien to być nadal zakup "z głową", w czym mają pomóc nasze polecane zestawy komputerowe.



Porządny gotowy zestaw również da się kupić, ale zalecamy korzystać tylko z oferty dużych sprawdzonych sklepów, takich jak Komputronik.

Jak różne komponenty wpływają na wydajność?

Wraz ze wzrostem dostępnego budżetu, nasze polecane zestawy komputerowe odpowiednio zwiększają swoją wydajność za sprawą coraz mocniejszych podzespołów. Oto szybkie podsumowanie, za co odpowiadają dane elementy w takim komputerze.

Procesor

Jego zadaniem jest wykonywanie wszystkich obliczeń, za sprawą których komputer faktycznie działa. Niezależnie do czego PC-ta używamy, to właśnie procesor jest niezbędny. W zadaniach, takich jak przeglądanie Internetu albo praca w pakiecie Office, procesora nie będziemy mocno obciążać, ale już podczas grania albo pracy z obróbką wideo nie ma raczej wątpliwości, że procesor musi być wydajny. Warto jednak pamiętać, że do grania wystarczy mocny procesor 4-6-rdzeniowy, podczas gdy zestaw do renderowania zadowolą dopiero najmocniejsze procesory.

Chłodzenie procesora

Większość obecnie sprzedawanych procesorów posiada dołączone w zestawie chłodzenie. Jeżeli jednak zależy nam na cichej pracy podczas grania lub ważny jest dla nas wygląd, to warto zainwestować w mocniejsze chłodzenie. Montując bardzo wydajne chłodzenie na procesorze możemy również podnieść jego wydajność, zwłaszcza w upalne dni. Pamiętajmy również, że procesory Intel z literką "K" w nazwie nie są wyposażone w fabryczne chłodzenie!

Karty graficzne

Jeżeli chcemy komputer kupić konkretnie do gier, to właśnie na poczet karty graficznej powinniśmy przeznaczyć największą część budżetu. To praktycznie najważniejszy podzespół dla graczy, gdyż odpowiada za wydajność w grach. Często obecnie polecany RTX 3060 Ti w połączeniu ze wspomnianym i5 12400f zapewnią idealną wydajność podczas grania. Tutaj również ważne jest chłodzenie - podobnie jak to od procesorów, odpowiada za kulturę pracy podczas grania. Warto też pamiętać, iż kartę można łatwo w przyszłości wymienić na nowszy model.

Płyta główna

To, można powiedzieć, kręgosłup zestawu - jest jego podstawą i łączy wszystkie komponenty. Płyta główna zasadniczo nie wpływa w istotnym stopniu na wydajność, ale wybierając droższą płytę główną możemy liczyć na więcej slotów pamięci RAM, więcej złączy USB lub nowszy model układu sieciowego (np. Intel). Najdroższe płyty główne pozwolą również zwiększyć pamięć RAM i wydajność procesorów poprzez ich podkręcenie. Zwykle jednak różnica sprowadza się do kwestii funkcjonalności - im droższa płyta główna, tym funkcjonalność większa.

Pamięć RAM

Razem z wyborem płyty głównej, decydujemy również o typie pamięci RAM, gdyż obecnie procesory Intel mogą współpracować zarówno z DDR4, jak i DDR5. To krytycznie ważny wybór, gdyż pamięć RAM obu tych typów nie jest ze sobą kompatybilna. Od pojemności pamięci RAM zależy nasz komfort, ale również może ona wpłynąć na płynność gier. Komputer z dużą pojemnością pamięci RAM pozwoli na większą wielozadaniowość i będzie przez to bardziej przyszłościowy. Pamiętajmy jednak, że płyta główna ma ograniczoną ilość złączy na pamięć RAM, więc dobrze, jeżeli od razu wszystkich nie zajmiemy, aby kiedyś można było pamięć RAM dokupić.

Dysk

Obecnie polecane zestawy komputerowe wykorzystują tylko i wyłącznie dyski SSD. Starsze i bardziej pojemne dyski HDD niekorzystnie wpływają na wydajność, dlatego nie znajdziecie ich w zestawieniu komponentów przez nas polecanych. Dyski SSD obecnie dostępne są w formacie M.2 z obsługą NVMe oraz starszym, 2,5" z interfejsem SATA - mając na uwadze, jak znikoma jest różnica w cenie, radzimy postawić na nowszy standard.

Zasilacz

To najczęściej bagatelizowany, a jednocześnie krytycznie ważny element. Od niego zależy stabilność działania naszego sprzętu i energooszczędność całej jednostki. Pobór energii nowych kart graficznych, takich jak RTX 3060 Ti, podczas grania będzie głównym wyznacznikiem mocy, jakiej potrzebujemy, bo to właśnie karta potrzebuje najwięcej prądu. Polecane zestawy komputerowe budowaliśmy w oparciu tylko o sprawdzone propozycje. W Internecie znajdziecie również "czarną listę" zasilaczy, których należy bezwzględnie unikać (a to one często napędzają tanie zestawy komputerowe z Allegro).

Obudowa

Polecane zestawy komputerowe budowaliśmy w oparciu o raczej stonowane pod względem wyglądu obudowy. Jest to jednak element, który najbardziej ze wszystkich wymienionych podpada pod kwestię gustu. Pamiętajmy jednak, że słabo wentylowana obudowa będzie negatywnie wpływać na wydajność, nie tylko podczas gier. Do małej obudowy możemy również mieć problem, aby zmieścić wydajną kartę, ale również płyta główna w formacie ATX nie zmieści się do obudowy typu microTower. Jeżeli komputer ma służyć do gier, to miłym akcentem będzie dodatkowe podświetlenie RGB, ale to ponownie kwestia gustu.

Jak złożyć zestaw komputerowy dla gracza?

Mając na uwadze wszystkie powyższe opisy, można dosyć łatwo wywnioskować, jak powinien wyglądać dobry komputer dla gracza. Potrzebujemy przede wszystkim mocnej karty graficznej, ale nie zapominajmy o pasującym do niego wydajnością procesorze. Minimum 8 GB, a najlepiej od razu 16 GB RAM i zasilacz zgodny z zaleceniami producenta karty graficznej. Taki komputer (dla gracza) warto również ozdobić RGB, choć to naturalnie już kwestia gustu.

Jak złożyć zestaw PC dla profesjonalisty?

Komputer dla profesjonalisty to zupełnie inna para kaloszy. Tu pierwsze skrzypce będzie grać wydajny procesor, ale również płyta główna, wyposażona w dużą ilość złączy. Karta graficzna również musi być obecna, ale nie musi to być model oferujący wyższą wydajność, ważne aby był wyposażony we własną pamięć graficzną. W takich zastosowaniach dobrze sprawdzają się również karta AMD Radeon RX, choć nadal złotym środkiem będzie karta GeForce RTX 3060 z 12 GB vRAM.



Zestawy dla profesjonalistów mogą również profesjonalnie wyglądać.

Kluczowa będzie także ilość pamięci systemowej (RAM) - tu w zależności od zastosowań należy brać pod uwagę od 16 GB do nawet 128 GB. Analogicznie dyski SSD powinny być większe oraz szybsze niż w zestawach dla graczy, zwłaszcza jeżeli ma to być komputer do obróbki wideo.

Czy tania konfiguracja PC to dobry pomysł?

Nikt nie lubi przepłacać, ale pamiętajmy że chytry płaci dwa razy. To przysłowie pasuje również do sytuacji, w której zastanawiamy się, jaki komputer kupić. Tani komputer sprawdzi się zwykle tylko w zastosowaniach biurowych, szkolnych lub multimedialnych (mamy tu na myśli oglądanie filmów, słuchanie muzyki albo surfowanie po sieci). Składając zestawy komputerowe dla graczy lub profesjonalistów niestety trzeba się liczyć z większym wydatkiem, aby taki komputer faktycznie dobrze spisywał się w danej funkcji.

Polecane zestawy komputerowe a laptopy dla graczy

Pewną alternatywą dla graczy mogą się wydawać nowoczesne laptopy gamingowe. W praktyce jednak, nawet mimo bardzo zbliżonej lub nawet identycznej nazwy komponentów, takich jak karta graficzna, są to zawsze urządzenia wolniejsze, w szczególności w kontekście nowych gier. Są również znacznie głośniejsze i nie pozwalają na ulepszanie - zwykle wymienić możemy tylko pamięć RAM i dyski. Dlatego właśnie polecane zestawy z początku artykułu są znacznie lepszym wyborem do gier.

Laptop nigdy nie był optymalnym wyborem dla graczy i ogólnie do gier, ale sprawdza się dobrze w innych zastosowaniach

Jednocześnie sam laptop będzie ciekawą alternatywą do bardziej biurowych i biznesowych zastosowań lub nawet zwykłego surfowania po sieci, zwłaszcza jeżeli komputera planujemy używać również poza domem. Dużym plusem jest tu również wbudowana bateria, której nie posiadają zwykłe zestawy komputerowe, a dzięki której niestraszne będą nam zaniki prądu w domu. Pamiętajmy jednak, że w przypadku awarii laptopa, zwykle wymiany wymaga cała płyta główna, gdyż w laptopach większość komponentów jest do niej przytwierdzona na stałe.



Laptop za 23 tys. zł nadal ustępuje wydajnością naszemu polecanemu zestawowi za 10 tys. zł.

Polecane zestawy komputerowe a konsola do gier

Większość graczy można podzielić na tych PC-towych i konsolowych (ale są jeszcze ci na telefonach i kieszonkowych konsolach...). Zasadniczo konsole są znacznie bardziej opłacalne, przez to, że dobrze nadają się praktycznie tylko do grania. Komputer jest znacznie bardziej uniwersalny, a dodatkowo pozwala wygodnie grać w każdy gatunek gier. Ogólnie ilość dostępnych gier oraz ich niskie ceny to duża zaleta przemawiająca za zakupem właśnie PC-ta, co mamy nadzieję ułatwi Wam przeczytany właśnie artykuł, prezentujący polecane zestawy komputerowe.

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl