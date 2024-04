Laptop do grania wcale nie musi być drogi. Dobry sprzęt bez problemu można kupić za nieduże pieniądze – wspólnie ze sklepem Media Expert wybraliśmy najciekawsze modele w cenie do 4999 zł.

Płatna współpraca z marką Media Expert

Laptopy cieszą się coraz większym zainteresowaniem graczy. Jeśli więc szukacie dobrego i niedrogiego laptopa, to trafiliście idealnie. Wspólnie ze sklepem Media Expert przygotowaliśmy zestawienie kilku ciekawych modeli, które możecie kupić w budżecie do 4999 zł.

Laptop do grania wcale nie musi być drogi

Zakup laptopa do gier nie jest łatwym zadaniem, szczególnie dla osób, które nie mają dobrego rozeznania na rynku. Na co zwracać uwagę przy wyborze sprzętu w segmencie do około 4999 zł?

Przy wyborze laptopa do gier warto zwrócić szczególną uwagę na ekran. Producenci coraz częściej stosują dobre, szybkie matryce o odświeżaniu 120 lub 144 Hz, które nie tylko zapewniają odpowiednią jakość obrazu, ale również gwarantują płynniejszą animację, co jest kluczowe dla dynamicznych gier akcji. Szybki ekran może znacząco poprawić wrażenia z rozgrywki, a także zapewnić przewagę nad przeciwnikiem dzięki minimalizacji opóźnień.

Dobry laptop do gier przede wszystkim powinien zapewniać dobrą wydajność. Warto tutaj wybrać modele z procesorami co najmniej klasy Intel Core i5 H/HX lub AMD Ryzen 5 H. Nowsze jednostki zapewniają lepsze osiągi, aczkolwiek czasami można trafić na ciekawe oferty ze starszymi, mocniejszymi układami. Do tego obowiązkowo co najmniej 16 GB pamięci RAM.

Istotnym elementem jest również karta graficzna, która w głównej mierze wpływa na wydajność w grach. Zwykłe modele oferują zintegrowaną grafikę, ale gracze powinni zdecydować się na konstrukcje napędzane dedykowanymi kartami graficznymi. Na rynku często spotykamy laptopy z układami NVIDIA GeForce RTX – w starszych konstrukcjach są to chipy z serii GeForce RTX 3000, ale coraz częściej można spotkać nowsze chipy GeForce RTX 4000. Układy oferują dobre osiągi, a przy tym zapewniają wsparcie dla technologii Ray Tracing i DLSS, które wpływają na jakość i płynność obrazu.

Gracze docenią również wygląd urządzenia. Laptopy do gier często wyróżniają się nowoczesną, efektowną stylistyką, która powinna przyciągnąć uwagę użytkowników, szczególnie kiedy sprzęt jest dodatkowo ozdobiony podświetleniem RGB LED. Nie można jednak zapominać o praktycznych aspektach konstrukcji laptopa - takich jak wygodna klawiatura, skuteczna i efektywna wentylacja oraz przemyślane usytuowanie złącz (np. z tyłu obudowy), które znacząco wpływają na komfort i wygodę użytkowania.

LENOVO IdeaPad Gaming 3 - dobry i niedrogi laptop do gier

LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6 to jeden z najtańszych laptopów do gier. Konstrukcja oferuje podstawową specyfikację, która pozwoli na sprawne wykonywanie codziennych obowiązków i komfortowe granie w mniej wymagające tytuły.

Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), który wyróżnia się odświeżaniem 120 Hz – możemy liczyć na dobrą jakość obrazu i płynną rozgrywkę. Dodatkowym atutem jest pełnowymiarowa, wygodna klawiatura z podświetlanymi klawiszami.

Laptop wyposażono w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-11320H, 16 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050. Mówimy zatem o starszych komponentach, które nadal zapewniają przyzwoite osiągi. Chłodzeniem podzespołów zajmuje się autorski system ColdFront 3.0. Konfiguracja obejmuje także dysk SSD o pojemności 512 GB, na którym fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 11. Sprzęt jest gotowy do działania praktycznie zaraz po wyjęciu z pudełka.

ASUS TUF Gaming F15 - mocna specyfikacja w dobrej cenie

ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN001W to propozycja w podobnej cenie, która oferuje nieco lepszą specyfikację. Laptop zapewnia dobre osiągi, które pozwolą na komfortowe granie w mniej wymagające tytuły, a do tego oferuje niezłe możliwości przy pracy twórczej.

Naturalnie mamy do czynienia z 15,6-calową konstrukcją. Producent postawił na matrycę IPS Full HD, która zapewnia dobrą jakość obrazu, a do tego wyróżnia się szybkim odświeżaniem 144 Hz. Uwagę zwraca także klawiatura z jednolitym podświetleniem RGB i zjawiskowa obudowa. Warto tutaj dodać, że konstrukcja przeszła rygorystyczne testy w standardzie MIL-STD-810H.

Laptop wykorzystuje starsze komponenty, jednak nadal mamy do czynienia z niezłym sprzętem w tej klasie cenowej. Specyfikacja obejmuje 8-rdzeniowy procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM, a do tego kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Na dane przewidziano szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Laptop jest sprzedawany razem z systemem operacyjnym Windows 11. Za wyborem sprzętu przemawia także mocna bateria z opcją szybkiego ładowania.

HP Victus 15 - niepozorny model w dobrej cenie

HP Victus 15-FA0999NW powinien spełnić oczekiwania graczy, którzy szukają dobrego i niedrogiego laptopa do gier. Konstrukcja została utrzymana w stonowanej stylistyce, ale zapewnia całkiem niezłą specyfikację.

Victus 15 powinien wpaść w oko graczom. Nie bez znaczenia jest też dobra specyfikacja. Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, który pozwala wyświetlać obraz z odświeżaniem 144 Hz. Za dźwięk odpowiada system audio opracowany we współpracy z firmą Bang & Olufsen. Producent zadbał też o mocną baterię z funkcją szybkiego ładowania.

W środku znajdziemy niezłe podzespoły: procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB dwukanałowej pamięci RAM i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050. Laptop jest sprzedawany z szybkim dyskiem SSD NVMe 512 GB z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11, więc można go używać praktycznie zaraz po wyjęciu z opakowania.

MSI Cyborg A12VE - laptop do gier nowoczesną specyfikacją

MSI Cyborg A12VE-057PL wyróżnia się nowoczesnym, futurystycznym designem, więc na pewno wpadnie w oko graczom. To jednak nie wszystko. Producent zadbał też o mocną specyfikację, która powinna sprostać nowszym grom.

Producent zastosował też wygodną, podświetlaną klawiaturę oraz system Nahimic Audio. Głównym atutem jest jednak dobra matryca IPS Full HD o przekątnej 15,6 cala. Ekran zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania – 144 Hz, co powinni docenić miłośnicy dynamicznych gier akcji.

Polecana konfiguracja korzysta z nowoczesnych komponentów – producent zastosował procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB szybkiej pamięci DDR5 RAM, a do tego kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050. Na dane przewidziano dysk SSD NVMe 512 GB z systemem Windows 11. MSI Cyborg A12VE-057PL ma niecałe 23 mm grubości i waży niespełna 2 kg, więc nie powinno być problemów ze spakowaniem go do torby lub plecaka.

DELL G15 - dla graczy i twórców treści

DELL G15 5530-8454 to sprzęt, który powinien zainteresować nie tylko graczy, ale także twórców treści. Laptop wygląda dosyć niepozornie, ale zapewnia przyzwoite osiągi w grach i programach.

Jak sama nazwa wskazuje, DELL G15 zalicza się 15,6-calowych modeli. Producent zastosował ekran WVA o rozdzielczości Full HD i szybkim odświeżaniu 120 Hz. Na uwagę zasługuje też podświetlana klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną. Dzięki aplikacji Alienware Command Center można dodatkowo spersonalizować urządzenie.

Głównym atutem laptopa jest jednak mocna specyfikacja, która szczególnie dobrze sprawdzi się w pracy twórczej. Konstrukcja wykorzystuje procesor Intel Core i5-13450HX, 16 GB DDR5 RAM i kartę graficzną GeForce RTX 3050. Nad optymalnymi temperaturami komponentów czuwa autorski, efektywny system chłodzenia. Podobnie jak wcześniejsze konfiguracje, laptop jest sprzedawany z szybkim dyskiem SSD NVMe 512 GB z zainstalowanym systemem Windows 11.

