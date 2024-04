Nowy telewizor ze średniego segmentu może się okazać znacznie lepszym od nawet najdroższych modeli sprzed zaledwie kilku lat. Przykładowo Samsung QLED Q77C potrafi zaskoczyć jakością obrazu, nadal utrzymując rozsądną cenę. Czy warto go kupić? Zapraszamy do recenzji.

Producenci telewizorów lubią chwalić się swoimi najbardziej zaawansowanymi modelami. Przykładowo podczas prezentacji telewizorów Samsunga na 2024 rok producent skupiał się głównie na najdroższych modelach QD-OLED oraz Neo QLED 8K, które (nie ma co ukrywać) zapierają dech w piersiach pod każdym względem, tylko że powietrza może nam również zacząć brakować, gdy spojrzymy na cenę takich telewizorów… A prawda jest taka, że nie każdy potrzebuje telewizora z najwyższej półki. Często ważniejszy będzie dla nas sam powiew świeżości w systemie Smart TV oraz oczywiście większa przekątna ekranu. W tym przypadku wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się nadal produkowane modele QLED z końcówki roku 2023. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej jednemu z takich telewizorów i wybór padł na 65-calowego Samsunga QLED Q77C, którego na potrzeby testów użyczył nam sklep Media Expert.



Świeży telewizor to również nowoczesny design!

Tanio nie musi oznaczać niskiej jakości wykonania

Pierwsze, co rzuca się w oczy po zakupie w zasadzie dowolnego telewizora Samsung, to dbałość tego producenta o środowisko – na kartonie nie użyto ogromnych ilości farby, a wypełniacze pochodzą z recyklingu. Mimo iż wybraliśmy model o dużej przekątnej 65", to okazał się on na tyle lekki, że bez większego problemu można go zmontować w dwie osoby (a przy odrobinie wprawy wystarczy jedna bardziej rosła osoba). Wystarczy uzbroić się w najzwyklejszy śrubokręt krzyżakowy i można przystąpić do przygotowania podstawy (cztery wkręty), którą następnie przykręcimy do samego telewizora (cztery śruby).



Jedyne, czego w tej podstawce brakuje, to skutecznego systemu prowadzenia podłączonych do TV kabli.

Podstawka nie zapewnia żadnej regulacji, co nie dziwi w tym segmencie. Stopa została wykonana z matowego metalu, podczas gdy czarna (też matowa) noga to w całości tworzywo sztuczne. Jej rozmiar pozwala umieścić telewizor nawet na bardzo małej szafce – wystarczy, że jej głębokość będzie większa niż 29 cm. Trzeba też przyznać, że prezentuje się bardzo stylowo, a sam telewizor trzyma się na niej stabilnie. Nowocześnie wykonano także obudowę samego panelu – ramki na bokach i na górze mają ledwie 6 mm szerokości (patrząc od frontu), a aktywna część matrycy zaczyna się kolejne 5 mm od fizycznego obramowania. Oznacza to, że obraz od krawędzi telewizora rozdziela nieco tylko ponad 1 cm widocznego obramowania.



Do niedawna taka smukłość panelu była zarezerwowana tylko dla najdroższych modeli!

Największe wrażenie telewizor robi jednak, gdy patrzymy na niego z boku – w najszerszym miejscu ma zaledwie 2,5 cm, ale im bliżej krawędzi, tym robi się smuklejszy i przy narożnikach mamy dokładnie 1 cm szerokości profilu! Obudowa została wyśmienicie spasowana i czuć, że jest to tworzywo wysokiej jakości. Z tyłu wyprowadzono otwory montażowe na standard VESA 400x300 oraz wykonano wyżłobienia w plastiku, które miały pełnić funkcję prowadzenia "kabli". W praktyce, o ile przewód zasilający jeszcze udało się tak "przytwierdzić", tak już grubsze przewody HDMI albo się do tych szyn nie mieściły, albo z nich po chwili samoczynnie wypadały.



Plastik na plecach imituje szczotkowany metal, co z daleka wygląda całkiem przekonująco.

Nowoczesne złącza to od dawna domena telewizorów Samsunga

Wszystkie złącza wyprowadzono w jednym miejscu, co realnie ułatwia podpinanie nowych urządzeń już w trakcie użytkowania telewizora. Dzięki temu, że nie są one skierowane prostopadle do pleców telewizora, nie trzeba obawiać się o zbyt mocne zaginanie przewodów w sytuacji, gdy telewizor będzie wisieć blisko ściany. Wyjątkiem jest tutaj złącze Common Interface, które zrealizowano przez dodatkowy adapter dołączony w zestawie, który po wpięciu będzie nieco wystawać poza obrys profilu telewizora. Do naszej dyspozycji oddano następujące złącza:

4x HDMI 2.1 (40 Gbps, HDCP 2.3, jedno z eARC);

2x USB 2.0 (0.5 A i 1 A);

1x S/PDIF (optyczne wyjście dźwięku);

1x RJ45 (Fast Ethernet);

1x CI+ 1.4 (poprzez adapter);

3x antena.

Wszystkie złącza HDMI oferują tę samą prędkość standardu 2.1 – nie trzeba zastanawiać się, do którego podpiąć konsolę.

Poza łącznością przewodową tak świeży telewizor oferuje oczywiście komunikację za pomocą Wi-Fi – obsługiwany jest zarówno zakres 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Obecny jest również moduł Bluetooth 5.2, z którego pomocą możemy podłączyć (poza pilotem) słuchawki, pady lub nawet klawiaturę i myszkę, aby sprawniej korzystać z wbudowanej przeglądarki internetowej. Ogromną zaletą jest wsparcie dla Apple AirPlay2, co oznacza, że telewizor ten wyśmienicie dogaduje się z urządzeniami Apple.

Pilot prosto z modeli premium

Ku naszemu zaskoczeniu w zestawie Samsung dołącza swój najnowszy pilot. Co go wyróżnia? Przede wszystkim brak konieczności pamiętania o bateriach – akumulator jest tutaj wbudowany i pilota możemy ładować jak telefon przez USB i jedno takie ładowanie powinno wystarczyć na kilka tygodni. Przy czym w praktyce starcza na znacznie dłużej, jako że na plecach zastosowano tutaj panel solarny, który ładuje baterię właśnie za sprawą światła słonecznego. Jakby tego było mało, pilot odzyskuje również energię z wszechobecnych dziś fal radiowych (takich jak Wi-Fi). Finalnie zatem może się okazać, że pilota nigdy nie podłączymy do ładowania.



To już kolejna generacja pilotów z panelem solarnym i widać, że Samsung popracował nad jakością ich wykonania.

Telewizorem możemy również sterować głosem za pomocą asystenta Amazon lub Bixbi (autorski pomocnik Samsunga) – w obu przypadkach język polski nie jest jednak wspierany. Po polsku jest natomiast aplikacja SmartThings, którą można pobrać na telefon (iOS/Android) i cieszyć się kontrolą nie tylko nad telewizorem, ale też innymi sprzętami IoT. Pilot jest tam zawsze "pod ręką", a dodatkowo aplikacji można użyć, aby przekazać do telewizora obraz z kamery w naszym telefonie (np. dla aplikacji typu Teams, ale też po to, aby mieć podgląd w zupełnie innym miejscu domu, w stylu elektrycznej niani).



Aplikacja na telefon działa bardzo dobrze i możemy używać ekranu telefonu jako touchpada lub wirtualnej klawiatury dla telewizora.

Co ciekawe, Samsung QLED Q77C otrzymał pełnoprawny hub SmartThings, co pozwala z jego pomocą szybko zarządzać wieloma różnymi inteligentnymi sprzętami w domowej sieci. Lista kompatybilnych firm jest ogromna i nadal rośnie – w naszym przypadku udało się podłączyć nie tylko sprzęty RTV/AGD Samsung, ale np. oświetlenie TP-Link Tapo. Nie trzeba zatem używać kilku różnych aplikacji, tylko można wszystkim sterować przez SmartThings – w tym również z poziomu telewizora!



Samsung SmartThings to kolejna funkcja, która wyróżnia telewizory Samsung – jest kompatybilna nie tylko ze sprzętami tego producenta!

Tizen to obecnie jedyny Smart TV, który skutecznie konkuruje z Google TV

Samsung Q77C został wyposażony w relatywnie świeżą wersję systemu Tizen 7 – zatem jest to system z drugiej połowy 2023 roku i to realnie czuć. Działa wyjątkowo sprawnie, a nawigowanie po bardzo intuicyjnym menu ustawień to czysta przyjemność. Nie ma mowy o żadnych przycięciach interfejsu, a przez cały okres testów nie musieliśmy ani razu telewizora restartować. Co też istotne, mamy tu dostęp do praktycznie każdej istotnej aplikacji VOD, a przynajmniej nam nie udało się namierzyć żadnej, która byłaby nieobecna.



Ekran główny bez reklam podpowiada nam, co warto obejrzeć w różnych usługach.

Od strony regulacji ustawień jest bardzo dobrze. Warto zaznaczyć, że telewizor fabrycznie przychodzi w trybie ekologicznym, który pozwala producentowi uzyskać klasę energetyczną F. Zalecamy od razu go przełączyć na dowolny inny, a następnie skierować się jeszcze do menu ustawień ekologicznych i dezaktywować "Rozwiązanie oszczędzające energię", ponieważ jedyne, co robi, to sztucznie limituje maksymalną jasność telewizora. Tutaj też odkryjemy, że Samsung wyposażył ten model w czujnik oświetlenia, który umożliwia dostosowanie jasności do tej panującej w pomieszczeniu – w tym przypadku musicie sami wybadać, czy to wam odpowiada, ale faktycznie taka funkcja pozwoli zaoszczędzić nieco energii, gdy to będzie możliwe, bez utraty czytelności obrazu.



Dla treści HDR możemy wybrać aktywne mapowanie, co pozwoli wykorzystać pełen potencjał jasności tego telewizora.



Tryb inteligentny dopasowuje nie tylko jasność, ale też głośność do poziomu hałasu w naszym otoczeniu!

Nie mogło też zabraknąć trybu Ambient, w którym telewizor może wyświetlać przeróżne obrazy lub animacje (wybrane z obszernej biblioteki online lub lokalnie z naszych plików). Jasność jest wtedy mocno obniżana (co też można regulować), aby nie pobierać dużo energii, a jednak telewizor nie będzie już czarnym prostokątem odbijającym wnętrze pomieszczenia. Część przygotowanych animacji jest nawet całkiem użyteczna – może pokazywać godzinę, pogodę albo synchronizować się z naszym kalendarzem.



Ambient nie wygląda tak cudownie, jak na modelach z serii The Frame, ale funkcjonalnie im niczym nie ustępuje.

Specyfikacja testowanego telewizora Samsung QLED 65Q77C

Przekątna: 65" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Powłoka: antyrefleksyjna Maksymalne odświeżanie: 120 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (8bit + FRC - 1,07 mld) Jasność: 600 nit Podświetlenie: Dual LED;

krawędziowe Kontrast: natywnie 5000:1; Typ matrycy: QLED Regulacja ułożenia: brak Głośniki: 2x 10 W Porty: 4x HDMI 2.1 (jedno z eACR);

3x antenowe (analogowe + 2x cyfrowe);

1x S/PDIF (optyczne);

2x USB 2.0 typu A (0,5 A);

1x RJ45 (Fast Ethernet);

1x port kart CI+ 1.4 Tuner TV: analogowy (NTCS/PAL/SECAM);

DVB-T/T2 (HEVC);

DVB-C;

DVB-S2;

HbbTV 2.0.2 HDR: HDR10;

HLG;

HLG Photo; SmartTV: System Tizen 7.0;

Inteligentny procesor Neural Neo Quantum 4K;

Aplikacja Samsung Smart Things Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Kamera: brak, możliwośc użycia telefonu Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Indeks płynności: 4900 PQI Input lag: <10 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów: 100% sRGB;

80% DCI-P3 Waga: 22,3 kg bez podstawki;

30,4 kg z podstawką;

34 kg z opakowaniem Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 1447 x 830 x 17 mm bez podstawki;

1447 x 900 x 298 mm z podstawką;

1859 x 1134 x 196 mm wymiar opakowania Standard VESA: tak, 400x300 W zestawie

dodatkowo: pilot z wbudowaną baterią;

podstawa (32 x 28,6 cm);

przewód zasilający Komunikacja: LAN;

Wi-Fi (A/B/N/AC);

Wi-Fi Direct;

DLNA;

Bluetooth 5.2;

AirPlay 2 Funkcje: Samsung Bixby/Amazon Alexa;

wybrane aplikacje VOD;

tryb gry;

upłynniacz ruchu;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

sensor światła i dźwięku;

automatyczny tryb niskich opóźnień;

skalowanie do 4K;

tryb Ambient;

MultiView;

PC to TV (zdalny dostęp do PC) Kolor: czarny Pobór energii: 0,5-205 W;

typowo ~156 W;

klasa 2023: F Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 4 490 zł

Nagłośnienie to nie jest mocna strona Samsunga – zwłaszcza w tym segmencie

Omówienie naszych testów rozpocznijmy od tego, co wypadło najmniej imponująco. Samsung QLED Q77C wyposażono w dwa głośniki, każdy o mocy 10 W, ale z uwagi na smukłość sylwetki telewizora nie udało się wygospodarować im zbyt wiele miejsca. Umiejscowione są na dolnej krawędzi i grają w tym właśnie kierunku, co nie sprzyja przenoszeniu wysokiego pasma, które zanika już w okolicy 8 kHz. Dół próbowano podbić w okolicy 50 Hz, ale jest to zbyt małe podbicie, aby zrównać się ze środkiem pasma. W efekcie dźwięk jest co najwyżej poprawny, w znaczeniu, że nic nie zaczyna brzmieć źle wraz ze wzrostem głośności, ale nie oczekujcie niesamowitej głębi akustycznej.



Maksymalna głośność na poziomie 85 dB też nie jest porywającym wynikiem i może być problem, aby zagłuszyć co głośniejsze roboty sprzątające.

Scena dźwięku to również nic ponad klasyczne stereo i nagłośnienie to dobrze sprawdzi się głównie podczas oglądania relacji sportowych, kanałów informacyjnych lub mniej widowiskowych dzieł kinematografii. Do poważniejszego oglądania filmów czy też seriali, ale również do grania zdecydowanie polecamy razem z takim telewizorem zakupić nawet zupełnie podstawowy soundbar z osobnym głośnikiem niskotonowym.

Jakość obrazu to ogromna zaleta Samsunga Q77C

Przyznamy, że po testach wszystkich flagowych modeli telewizorów realnie obawialiśmy się o to, jaki obraz zaoferuje "zwyczajny" QLED. Tutaj jednak szybko okazało się, że Samsung Q77C zwyczajny nie jest, jako że producent zastosował podświetlenie Dual LED. Oznacza to, że panel jednocześnie podświetlają diody z ciepłą oraz chłodną bielą, co przekłada się na lepszy kontrast oraz lepsze wykorzystanie możliwości powłoki kropek kwantowych (która odpowiada tu za generowanie kolorów). Efekt zaskoczył nas bardzo pozytywnie, przynajmniej w sytuacji, gdy siedzimy na wprost telewizora. Jako że jest to panel VA, to wraz ze wzrostem kąta, pod jakim na ekran spoglądamy, kolory tracą na nasyceniu oraz spada postrzegalna jasność. To oczywiście nic nowego i dotyczy praktycznie wszystkich telewizorów LCD.



Nowe panele QLED wyróżniają się na tle starszych telewizorów bardzo soczystymi barwami.

Producent przygotował dla użytkowników cztery profile obrazu (pomijając profil Eco), dostępne dla aplikacji i zewnętrznych odtwarzaczy wideo. Po podpięciu komputera dostępne są jeszcze dwa tryby (Zabawa i Grafika), a gdy wykryta zostanie konsola, to (poza automatycznym aktywowaniem trybu niskich opóźnień) zostanie aktywowany tryb gry, w którym mamy… kolejne kilka profili obrazu, tym razem przygotowanych z myślą o konkretnych gatunkach gier. Co interesujące, większość z nich jest całkiem dobrze skalibrowana, również pod względem punktu bieli, który np. w profilach filmowych wypada idealnie na poziomie 6500 K. Wrażenie robi też statyczny kontrast, miejscami przekraczający 5500:1.

Pomiar predefiniowanych profili obrazu

(SDR, okno 10%, szara reszta ekranu)

Pomiar\Profil

(jasność fabryczna:) Standard

96% Filmmaker

64% Film

64% Eko

54% Dynamiczny

100% Zabawa

100% Graficzny

96% Jasność maksymalna: 623 cd/m2 425 cd/m2 326 cd/m2 286 cd/m2 688 cd/m2 666 cd/m2 640 Luminacja czerni: 0,112 cd/m2 0,082 cd/m2 0,064 cd/m2 0,051 cd/m2 0,127 cd/m2 0,123 cd/m2 0.126 Kontrast (FALD): 5541:1 5157:1 5127:1 5600:1 5400:1 5400:1 5200:1 Gamma: 2.29 2.39 2.37 2.30 0.98 1.50 2.17 Punkt bieli: 9400 K 6500 K 6550 K 6600 K 14 000 K 12 300 K 11 600 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 5.61 / 18.4 2.47 / 4.79 2.55 / 4.85 5.78 / 18.9 10.4 / 20.9 6.78 / 17.9 2.70 / 7.73 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 5.76 / 20.3 3.24 / 8.09 3.38 / 9.59 5.88 / 20.5 3.82 / 8.58 7.08 / 17.6 2.91 / 7.04



Wizualizacja (kolorowa linia) pokrycia popularnych gamutów kolorów (przerywana linia) – od lewej sRGB, DCI-P3 oraz BT.2020.

Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe bez odpowiedniej zdolności panelu do pokrycia popularnych gamutów kolorów. W tej kwestii Samsung Q77C pozwolił nie tylko w 100 proc. pokryć standardową przestrzeń (sRGB), ale też przekroczył 80 proc. pokrycia filmowego gamutu DCI-P3, co dla 10-bitowego (8 bit + FRC) panelu LCD jest wynikiem bardzo dobrym. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy wykorzystamy nasz telefon (dosłownie dowolny smartfon z aplikacją SmartThings), aby wykonać szybką kalibrację obrazu – możemy wtedy poprawić fabryczne odwzorowanie nawet na tych najlepiej fabrycznie skalibrowanych profilach.



Raport z badania profilu Film po kalibracji telefonem – po lewej względem sRGB, a po prawej względem DCI-P3.

Sporą rolę w tym, jak postrzegamy obraz, pełni procesor, który przetwarza otrzymany sygnał wideo. W tym przypadku jest to AI Quantum 4K, który pozwala całkiem sprawnie przeskalowywać rozdzielczość niższą od 4K do właśnie natywnego dla Q77C 3840x2160 px. Procesor ten odpowiada również za funkcję upłynniania obrazu oraz ogólnie polepszania jego jakości (np. poprzez podbijanie kontrastu). Trzeba przyznać, że wszystkie te funkcje działają na testowanym telewizorze dobrze i przykładowo sygnał z naziemnej telewizji po aktywowaniu wszystkich technik zaczyna wyglądać nawet lepiej, niż gdyby był transmitowany w FHD (a zwykle nawet w takiej rozdzielczości nie jest wysyłany). To samo dotyczy aplikacji strumieniujących wideo, ale już nie trybu gry. Po wykryciu konsoli lub PC wszystkie ulepszacze zostają dezaktywowane, aby obniżyć czas reakcji wyświetlacza.

Podświetlenie Dual LED daje radę również od strony jasności

Samsung co generację podnosi maksymalną jasność swoich telewizorów i omawiany tu Q77C jest już o blisko 200 nitów jaśniejszy od pierwszego w tej serii Q77A (z 2021 roku). Nasze testy wykazały, że szczytowa jasność zbliża się tutaj do 700 nitów, co jest wynikiem, który pozwala całkiem komfortowo oglądać obraz nawet w bardzo jasnym otoczeniu (choć w tej kwestii powłoka antyrefleksyjna mogłaby sprawować się lepiej, za przykładem droższych modeli tego producenta). Jako że podświetlenie jest tutaj zrealizowane krawędziowo (od dolnej krawędzi) i nie jest podzielone na żadne strefy wygaszania, to efekt HDR nie jest aż tak wyraźny, jak w droższych telewizorach, ale i tak jest w tej kwestii znacznie lepiej niż w modelach sprzed jeszcze 3-4 lat (z tego samego segmentu).

Pomiar jasności SDR i HDR Samsung QLED 65Q77C

profil Dynamiczny, więcej = lepiej

Filmmaker

Jasność 100% Dynamiczny

Jasność 100% procent rozświetlonej

powierzchni ekranu SDR stabilne

(po 20 s) HDR stabilne

(po 20 s) SDR stabilne

(po 20 s) HDR stabilne

(po 20 s) syntetyczne 1%: 207 nit 642 nit 225 nit 220 nit syntetyczne 4%: 440 nit 641 nit 487 nit 476 nit syntetyczne 9%: 590 nit 640 nit 640 nit 626 nit syntetyczne 25%: 588 nit 635 nit 637 nit 624 nit syntetyczne 49%: 587 nit 632 nit 636 nit 622 nit syntetyczne 100%: 585 nit 631 nit 635 nit 621 nit scena z filmu (~0,5%): 625 nit 622 nit

Wspomniany już kontrast na poziomie 5500:1 pozwala przy chociaż lekkim świetle odnieść wrażenie, że czerń jest bardzo dobra, ale po całkowitym zgaszeniu zewnętrznego źródła światła zaczniemy dostrzegać, że w tej kwestii mogłoby być lepiej, gdybyśmy wybrali znacznie droższy (lub mniejszy) telewizor z technologią FALD (wygaszanie strefowe). Szczęśliwie dotyczy to głównie bardzo specyficznych i kontrastowych scen i w typowych filmach czy serialach aż tak bardzo specyfika stałego podświetlenia nie przeszkadza.



Przy zapalonym świetle czerń jest zaskakująco dobra, ale w ciemności łatwiej dojrzeć, że aż tak idealna nie jest.

Podświetlenie okazało się bardzo dobrze skalibrowane w kwestii barwy (tonacji), ale wypada przeciętnie w kwestii równomierności jasności (co ponownie jest typowym i oczekiwanym rezultatem dla telewizora z krawędziowym podświetleniem). Nasz egzemplarz okazał się jednocześnie całkowicie wolny od problemów z wyciekaniem podświetlenia.



Pomiary równomierności podświetlenia telewizora Samsung Q77C – delta E.



Pomiary równomierności podświetlenia telewizora Samsung Q77C – delta C.

Granie to kolejne zadanie, z którym Samsung Q77C radzi sobie całkiem dobrze

Telewizor to oczywiście też granie na konsolach, a czasami również na PC (laptopie). W tej kwestii Samsung QLED Q77C ma do zaoferowania całkiem pokaźny wachlarz atutów, począwszy od 120 Hz odświeżania, poprzez wsparcie dla VRR (w tym zarówno G-SYNC, jak i FreeSync 2), aż po dedykowany panel gracza. Ten ostatni jest w sumie jednym z lepszych obecnie w branży – dostajemy chociażby możliwość regulacji ustawień obrazu (co często inni producenci blokują). Jest też wirtualny celownik oraz szybki podgląd na aktywne ustawienia (rozdzielczość, odświeżanie, HDR, VRR).



Tak prezentuje się tryb proporcji 32:9 – gramy w ultrapanoramicznej rozdzielczości 3840x1080 px!

Z ciekawszych opcji jest jeszcze możliwość aktywowania powiększenia na minimapie w grze (zakładając, że ta jest w którymś z narożników) oraz zmiany proporcji wyświetlania, tak że monitor zgłasza się jako panel o zupełnie innej rozdzielczości (to ucieszy w szczególności graczy PC). Od strony wydajności panelu nie jest może nadzwyczajnie "różowo", ale to też niespecjalnie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że jest to panel VA, który stawia raczej na jakość obrazu niż jego szybkość.



Pomiary czasu reakcji pikseli wykazują średnio około 11 ms postrzegalnego opóźnienia w reakcji pikseli dla odświeżania 120 Hz.

Dobra wiadomość jest taka, że Samsung na siłę tego panelu nie "podkręcał", co zawsze wiąże się z widocznym powidokiem. Funkcja overboost jest tutaj idealnie zbalansowana i tyle, ile dało się wycisnąć z takiego panelu VA, tyle też Samsung wycisnął. Opóźnienia w przetwarzaniu sygnału wypadają z kolei bardzo przyzwoicie – w trybie gry 6,5 ms input lag to poziom bliski monitorom dla graczy.



Z takimi opóźnieniami można komfortowo grać nawet z pomocą myszki i klawiatury!

Telewizor o przekątnej 65" trochę energii musi pobierać

Ostatnie testy jak zwykle dotyczą poboru energii. Jako że omawiany model nie posiada strefowego wygaszania, to pobór energii jest zależny praktycznie tylko od ustawienia jasności. Dobra wiadomość jest taka, że pobiera bardzo mało energii w trybie uśpienia, gdy aktywne jest Wi-Fi (np. aby telewizor obudzić przez AirPlay2). Niemniej droższe modele, które mogą już wygaszać część ekranu i niezależnie sterować setkami stref podświetlenia, potrafią pobierać mniejsze ilości energii.

Pomiar poboru energii przez 65-calowy Samsung QLED Q77C [W]

mniej = lepiej

Czuwanie: 0,5 Czuwanie z Wi-Fi 2,9 Jasność 50%: 102 Jasność 100%: 217

Tak dużo za tak niewiele – Samsung Q77C zaskakuje pozytywnie

Testowany Samsung QLED Q77C, pomimo iż nie posiada wszystkich nowinek technologicznych, okazał się oferować bardzo solidny obraz. Wyjątkowo wysoki kontrast statyczny, przyjemnie nasycone barwy i spora dynamika obrazu dzięki wysokiej jasności szczytowej – to wszystko składa się na ten bardzo pozytywny całokształt. Realnie wypada w tej kwestii lepiej nawet od części telewizorów mini LED, ale też nie da się ukryć, że topowe modele oferują w każdym względzie lepszy obraz i dźwięk. Zwykle jednak nasz budżet nie jest z gumy i mając do wydania 4000-4500 zł, musimy wybierać – rozmiar czy jakość obrazu? Samsung Q77C zdaje się wyborem, który najmniej poświęca po stronie jakości, nadal oferując to optymalne na dziś 65".



Jeżeli wasz poprzedni telewizor był już w wieku ok. 10 lat, to jakość obrazu Samsung Q77C i tak niesamowicie was zaskoczy.

Dużą wartością dodaną są w tym przypadku bardzo nowoczesny wygląd, wyjątkowo funkcjonalny Smart TV oraz futurystyczny pilot. Z bolączek należałoby wskazać brak wsparcia dla Dolby Vision i HDR10+, ale również brak wbudowanego Chromecast (telefony inne niż te od Samsunga i Apple będą miały problemy z przesyłaniem treści). Pewną niedogodnością będzie też w zasadzie konieczność doliczenia do ceny telewizora nawet najtańszego soundbara. To wszystko jednak nie są problemy, które mogłyby go skreślić z waszej listy zakupowej. Jeżeli szukacie przede wszystkim dużego i nieprzesadnie drogiego telewizora do oglądania telewizji, relacji sportowych i okazjonalnego odpalenia gry na konsoli, to Samsung QLED Q77C jest realnie dobrym wyborem.

Opinia o Samsung QLED Q77C [65"] Plusy Dobry stosunek ceny do rozmiaru i jakości obrazu,

nowoczesny i elegancki design,

wysoka jasność w SDR i HDR (do 700 nit),

wysoki kontrast statyczny (5500:1),

solidne pokrycie gamutu DCI-P3 (80 proc.),

dobra fabryczna kalibracja i opcja kalibracji telefonem,

szybki i funkcjonalny smart TV Tizen 7,

cztery złącza HDMI 2.1,

pilot z panelem solarnym,

użyteczny panel gracza i obsługa 120 Hz odświeżania. Minusy Brak Dolby Vision i HDR10+,

niespecjalnie równa praca podświetlenia,

wbudowane nagłośnienie poniżej oczekiwań,

obraz traci na jakości oglądany pod większym kątem,

przeciętna powłoka antyrefleksyjna,

brak wbudowanego Chromecast.

Nasza ocena telewizora Samsung QLED 65Q77C 80% 4/5

