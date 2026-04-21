ASUS Zenbook A14 i A16: lekkie laptopy ze Snapdragonem X2 trafiają do Polski

Nowe laptopy ASUS to jedna z najciekawszych premier ostatnich miesięcy. W nowych Zenbookach nie znajdziemy procesorów Intel ani AMD – zamiast nich są układy Qualcomm Snapdragon, które mogą zmienić sposób korzystania z laptopów.

ASUS wprowadza do Polski dwa nowe laptopy: Zenbook A14 oraz Zenbook A16. Najważniejszą zmianą względem wcześniejszych generacji jest przejście na architekturę ARM – zamiast klasycznych układów Intela czy AMD pojawiają się tu Snapdragon X2 Elite oraz jego mocniejsza wersja Extreme. Same procesory zapowiedziano już wcześniej, ale dopiero teraz zaczynają trafiać do realnych urządzeń dostępnych w sprzedaży.

Oznacza to inne podejście do wydajności i zarządzania energią niż w typowych laptopach z procesorami x86. W teorii przekłada się to na dłuższy czas pracy i mniejsze zużycie energii, ale w praktyce wciąż istotna pozostaje kompatybilność oprogramowania.

Dwa różne podejścia do rozmiaru

Oba modele utrzymano w eleganckiej, stonowanej stylistyce, choć różnią się rozmiarem. Zenbook A14 (UX3407) oferuje 14-calowy ekran OLED w rozdzielczości Full HD, natomiast Zenbook A16 (UX3607) wyposażono w większy panel OLED 3K z odświeżaniem 120 Hz. Oba warianty dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Iceland Gray oraz Zabriskie Beige.



Różnica nie sprowadza się tylko do rozmiaru – A16 jest wyraźnie lepszym wyborem do pracy z grafiką czy wieloma oknami jednocześnie, podczas gdy A14 pozostaje bardziej kompaktowy.

Sprzęt nastawiony na pracę z AI

Nowe procesory oferują 18 rdzeni oraz zintegrowaną jednostkę NPU o wydajności do 80 TOPS. To właśnie ona odpowiada za operacje związane ze sztuczną inteligencją wykonywane lokalnie na urządzeniu.

W codziennym użytkowaniu oznacza to wsparcie dla funkcji systemowych, obróbki multimediów czy narzędzi kreatywnych. Trudno jednak mówić o przełomie – to raczej rozwinięcie trendu, który w laptopach dopiero się upowszechnia.

Mobilność jako główny argument

Oba laptopy wykonano z materiału określanego jako Ceraluminum. To połączenie aluminium i ceramiki, które ma zwiększać odporność na zarysowania i zużycie. W praktyce ma to oznaczać bardziej trwałą obudowę i mniej widoczne ślady użytkowania. To nie jest element kluczowy, ale wpisuje się w charakter urządzeń przeznaczonych do pracy w ruchu.

Najmocniejszą stroną nowych Zenbooków pozostaje mobilność. Model A14 waży 990 gramów, a A16 – mimo większego, 16-calowego ekranu – około 1,2 kg. To wartości poniżej rynkowej średniej, szczególnie w przypadku większego modelu. ASUS wyraźnie stawia tu na użytkowników, którzy często pracują poza biurem.

Czas pracy na baterii

ASUS deklaruje do 33 godzin pracy w modelu A14 i ponad 21 godzin w A16. W praktyce rzeczywiste wyniki będą zależne od scenariusza użytkowania, ale można zakładać, że będą one wyższe niż w wielu klasycznych laptopach. To jeden z głównych argumentów za wyborem platformy Snapdragon, obok niższego zużycia energii.

Cena i pozycjonowanie

ASUS Zenbook A14 startuje od 7 499 zł, natomiast Zenbook A16 od 8 999 zł. To poziom typowy dla segmentu premium, w którym liczy się nie tylko wydajność, ale też jakość wykonania i mobilność. Oba modele są objęte programem ASUS Perfect Warranty, który w ramach promocji zapewnia dodatkową ochronę – przez pierwszy rok użytkowania obejmuje również uszkodzenia mechaniczne sprzętu.