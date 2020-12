Jaki wideorejestrator z kamerą cofania jest dziś warty zakupu i dlaczego dwie kamery są lepsze niż jedna? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz właśnie w tym miejscu.

Wideorejestrator z dwiema kamerami – warto wybrać taki właśnie model

Mamy dla ciebie pięć kamer samochodowych, które z jednej strony pomogą ci zadbać o bezpieczeństwo (i udowodnić swoją niewinność – choć wymagających tego zdarzeń w żadnym razie ci nie życzymy), z drugiej zaś dają wiele tematów do rozmów na spotkaniach ze znajomymi czy rodziną. Wprawdzie na benchmarku nie tak dawno pojawił się ranking wideorejestratorów, ale tym razem postanowiliśmy się skupić na modelach z dwiema kamerami.

Wideorejestrator z dwiema kamerami to świetna sprawa i jeszcze większe zabezpieczenie. W końcu jaką masz pewność, że zdarzenie, które chcesz nagrać, będzie miało miejsce akurat z przodu, a nie z tyłu twojego samochodu. Co więcej, ta dodatkowa kamerka może też pełnić funkcję kamery cofania, a taki podgląd na żywo sprawdzi się na przykład podczas parkowania czy też wyjazdu tyłem przy słabej widoczności jezdni.

Jaki wideorejestrator z kamerą cofania wybrać? Sprawdź 5 polecanych modeli

Wstęp za nami, więc przejdźmy do rzeczy. Zaraz dowiesz się więcej na temat pięciu wideorejestratorów, które naszym zdaniem są szczególnie godne uwagi – każdy z nich jest dostępny w sprzedaży, w sklepie RTV Euro AGD.

Tani wideorejestrator z kamerą cofania: Navitel AR280 DUAL

Zacznijmy od tego, że wideorejestrator z dwiema kamerami wcale nie musi być drogi. Taki sprzęt da się kupić już za około dwie stówki, na co Navitel AR280 DUAL jest najlepszym dowodem. Nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD, cechując się przy tym płynnością na poziomie 30 klatek na sekundę. Za dnia wypada bardzo dobrze, w nocy minimalnie gorzej, choć sensor z technologią Night Vision robi, co może, by nagrania po zmroku również były ostre i wyraźne.

Kamerka marki Navitel może też pochwalić się takimi funkcjami jak automatyczny start czy możliwość robienia zdjęć, a do tego ma tryb parkingowy, dzięki czemu filmy mogą być nagrywane także podczas postoju.

Dobry wideorejestrator z kamerą wsteczną: Xblitz S5 DUO

Godną uwagi alternatywą dla poprzedniego modelu może być Xblitz S5 DUO, który również oferuje rozdzielczość Full HD, tryb parkingowy. Ma do tego większy (2,45-, a nie 2-calowy) wyświetlacz do podglądu wideo. W przypadku urządzeń z kamerą wsteczną ma to spore znaczenie, ponieważ ekranik ten przydaje się na przykład podczas parkowania (widzimy, jak wygląda sytuacja za samochodem).

Dodatkowym atutem jest łatwy montaż – do szyby przylepiasz sam uchwyt, z którym kamerka łączy się magnetycznie. W razie czego możesz ją bez trudu odłączyć i zabrać ze sobą – jeśli tylko jest taka potrzeba.

Lusterko – wideorejestrator: Xblitz Park View Ultra

Nasza kolejna propozycja również pochodzi z katalogu tego producenta, reprezentuje jednak nieco inny gatunek wideorejestratorów. Kosztujący niespełna 500 złotych model Xblitz Park View Ultra to kamera w lusterku wstecznym. Lusterko pełni swoją klasyczną funkcję, a równocześnie jest wyświetlaczem dla wideorejestratora. I to dużym wyświetlaczem, bo mówimy aż o 5 calach. Technologia IPS zapewnia zaś czytelność i brak przekłamań przy patrzeniu pod kątem.

Kamera główna nagrywa w rozdzielczości Full HD, a tylna – w HD Ready. Ta druga pełni też naturalnie funkcję kamerki cofania. Olbrzymią zaletą są też szerokie kąty widzenia – aż 170 stopni.

Szerokokątny wideorejestrator z dwiema kamerami: LAMAX S9 Dual

I podobnie jak wcześniej, mamy alternatywę. Jest nią LAMAX S9 Dual – model, za który trzeba zapłacić nieco więcej pieniędzy, ale zdecydowanie nie będzie to kasa wyrzucona w błoto. Po pierwsze dlatego, że zapewnia bardzo wysoką jakość nagrań, oferując Full HD i z przodu, i z tyłu. Po drugie: cechuje się szerokim kątem widzenia: 150 stopni. Po trzecie: dobrze radzi sobie z rejestrowaniem wideo w ciemności.

Jest też „po czwarte”. LAMAX S9 Dual to bowiem nie tylko wideorejestrator, ale też asystent kierowcy. Korzystając z GPS-a ostrzega przed fotoradarami, a także da ci znać, jeśli będziesz zbyt szybko zbliżać się do samochodu przed sobą lub gdy niespodziewanie zmienisz pas jazdy.

Podwójny wideorejestrator z wyższej półki: Mikavi PQ4 DUAL GPS WIFI

Mieliśmy już w tym rankingu jeden model oferujący kąt widzenia 170 stopni, ale był to wideorejestrator „lusterkowy”. Jeśli liczysz na taką specyfikację, ale wolisz tradycyjną formę, to może ci się spodobać Mikavi PQ4 DUAL GPS WIFI. Być może wiesz, że testowaliśmy go wiosną tego roku i naprawdę przypadł nam do gustu, szczególnie za sprawą świetnej jakości wideo w dzień i w nocy – z przodu i z tyłu, a także dobrze działającego trybu parkingowego.

Łatwy montaż i obsługa to kolejne atuty. Dzięki modułowi Wi-Fi (którego obecność zdradza już sama nazwa) możesz szybko i bezprzewodowo przesyłać materiały z kamerki na smartfona. Dodajmy na koniec, że jest to jedyny model w tym rankingu, nagrywający w 60 klatkach na sekundę w Full HD oraz w wyższej rozdzielczości – Quad HD (choć to już w standardowych, 30 kl./s). Równocześnie jednak cena jest znacznie wyższa – to już 850 złotych.

A ty korzystasz z wideorejestratora? Może jesteś w stanie polecić (albo odradzić) innym czytelnikom jakiś model?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście i we wstępie: LAMAX