Nadchodzi Radeon RX 9070 GRE. AMD szykuje niespodziankę

AMD nie zamierza poprzestać na kartach Radeon RX 9070 i RX 9070 XT. Producent podobno szykuje niespodziankę i ma w planach jeszcze jeden model – Radeon RX 9070 GRE, który może oferować lepszy stosunek wydajności do ceny.

Za nami premiera kart graficznych Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, które spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami graczy i recenzentów. Możemy liczyć na dobrą wydajność i efektywność energetyczną, a do tego też konkurencyjną wycenę (przynajmniej w teorii, bo ceny w sklepach są wyższe).

Wygląda na to, że AMD nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje się do wydania kolejnego, słabszego modelu – jak donosi chiński serwis IT Home, w planach producenta ma być Radeon RX 9070 GRE.

Radeon RX 9070 GRE

Specyfikacja karty Radeon RX 9070 GRE jeszcze nie jest znana, ale można podejrzewać, że uplasuje się poniżej zwykłego Radeon RX 9070. Nie wiadomo jednak, czy producent okroi tutaj liczbę jednostek w procesorze graficznym, czy tylko pamięć VRAM.

Model Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Układ graficzny Navi 48? Navi 48 Navi 48 Procesory strumieniowe 3584? 3584 4096 Jednostki Ray Accelerator 56? 56 64 Jednostki AI 112? 112 128 Jednostki ROP 128? 128 128 Taktowanie układu ? 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit? 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci ? 20 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość ? 640 GB/s 640 GB/s Pamięć Infinity Cache ? 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) Pobór mocy (zalecany zasilacz) ? 220 W (650 W) 304 W (750 W) Cena ? $549 $599

Radeon RX 9070 GRE hipotetycznie mógłby oferować np. ten sam układ Navi 48 XT z 3584 jednostkami cieniującymi, ale tylko 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Karta podobno ma zadebiutować w drugim kwartale 2025 r.. Nie wiadomo, czy będzie to specjalna wersja przeznaczona na chiński rynek, czy karta dostępna w ogólnej sprzedaży (jak np. Radeon RX 7900 GRE).

W planach tańsze karty Radeon

W planach producenta są też słabsze modele: Radeon RX 9060 i Radeon RX 9060 XT, które mają stanowić odpowiedź na konkurencyjne karty GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti.

Karty mają bazować na słabszym układzie graficznym Navi 44. Radeon RX 9060 zaoferuje 8 GB pamięci GDDR6 128-bit, natomiast Radeon RX 9060 XT ma być dostępny w wersjach z 8 i 16 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Premiera kart Radeon RX 9060 i RX 9060 XT spodziewana jest w drugim kwartale 2025 r. Nadchodzące modele mają stanowić propozycję dla graczy z ograniczonym budżetem, ale dokładne ceny jeszcze nie są znane.