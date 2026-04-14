Składana Motorola razr Fold już w Polsce. Tanio nie jest

Motorola wprowadza na polski rynek swój pierwszy smartfon składany w formacie książkowym – model razr fold. Urządzenie znacząco odbiega od dotychczasowej klapkowej stylistyki serii, stawiając na dużą przestrzeń roboczą i topową specyfikację.

Motorola razr Fold jest dostępna w dwóch wariantach - klasycznym oraz limitowanym FIFA World Cup 26 Edition. Ta druga wyróżnia się obecnością oficjalnego logo nadchodzących mistrzostw świata, które wykonano ze stali nierdzewnej i pokryto 24-karatowym złotem.

Motorola razr Fold - ceny i dostępność w Polsce

Oba modele różnią się cenami i warunkami promocji startowej.

Motorola razr Fold

Cena - 9999 zł;

1500 cashbacku za zakup od 13 kwietnia do 13 maja.

Motorola razr Fold FIFA World Cup 26 Edition

Cena - 11 499 zł;

Bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 za zakup od 13 kwietnia do 7 czerwca.

Oba warianty sprzedawane są w zestawie z rysikiem Moto Pen Ultra.

Motorola podkreśla, że razr Ultra na tle innych składanych smartfonów wyróżnia się wyjątkowo zaawansowanym systemem aparatów (przeniesionym żywcem z flagowej Motoroli Signature), sporą baterią oraz podwyższonym certyfikatem wodoszczelności IP49.