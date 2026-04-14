Składana Motorola razr Fold już w Polsce. Tanio nie jest
Motorola wprowadza na polski rynek swój pierwszy smartfon składany w formacie książkowym – model razr fold. Urządzenie znacząco odbiega od dotychczasowej klapkowej stylistyki serii, stawiając na dużą przestrzeń roboczą i topową specyfikację.
Motorola razr Fold jest dostępna w dwóch wariantach - klasycznym oraz limitowanym FIFA World Cup 26 Edition. Ta druga wyróżnia się obecnością oficjalnego logo nadchodzących mistrzostw świata, które wykonano ze stali nierdzewnej i pokryto 24-karatowym złotem.
Motorola razr Fold - ceny i dostępność w Polsce
Oba modele różnią się cenami i warunkami promocji startowej.
Motorola razr Fold
- Cena - 9999 zł;
- 1500 cashbacku za zakup od 13 kwietnia do 13 maja.
Motorola razr Fold FIFA World Cup 26 Edition
- Cena - 11 499 zł;
- Bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 za zakup od 13 kwietnia do 7 czerwca.
Oba warianty sprzedawane są w zestawie z rysikiem Moto Pen Ultra.
Motorola podkreśla, że razr Ultra na tle innych składanych smartfonów wyróżnia się wyjątkowo zaawansowanym systemem aparatów (przeniesionym żywcem z flagowej Motoroli Signature), sporą baterią oraz podwyższonym certyfikatem wodoszczelności IP49.
|Motorola razr Fold
|Ekran zewnętrzny
|AMOLED 6,56 cala,
2520 x 1080 (418 ppi),
1-165 Hz LTPO
|Ekran wewnętrzny
|AMOLED 8,1 cala,
2484 x 2232 (413 ppi),
1-165 Hz LTPO
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Czip
|Snapdragon 8 Elite
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
|Aparat tele
|50 Mpix (1/1,95 cala),
peryskopowy teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|Aparaty przednie
|20 Mpix (zewnętrzny),
32 Mpix (wewnętrzny),
f/2,4
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC, UWB,
eSIM
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|Bateria
|6000 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 5 W
|Wymiary po złożeniu
|160,05 × 73,6 × 9,89 mm
|Wymiary po rozłożeniu
|160,05 x 144,47 × 4,55 mm
|Waga
|243 g
|Android
|16,
7 dużych aktualizacji,
7 lat łatek bezpieczeństwa
|Odporność
|IP48 i IP49,
Gorilla Glass Ceramic 3,
rama z aluminium
