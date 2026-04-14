Smartfony

Składana Motorola razr Fold już w Polsce. Tanio nie jest

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Motorola wprowadza na polski rynek swój pierwszy smartfon składany w formacie książkowym – model razr fold. Urządzenie znacząco odbiega od dotychczasowej klapkowej stylistyki serii, stawiając na dużą przestrzeń roboczą i topową specyfikację.

Motorola razr Fold jest dostępna w dwóch wariantach - klasycznym oraz limitowanym FIFA World Cup 26 Edition. Ta druga wyróżnia się obecnością oficjalnego logo nadchodzących mistrzostw świata, które wykonano ze stali nierdzewnej i pokryto 24-karatowym złotem. 

Motorola razr Fold - ceny i dostępność w Polsce

Oba modele różnią się cenami i warunkami promocji startowej. 

Motorola razr Fold

  • Cena - 9999 zł;
  • 1500 cashbacku za zakup od 13 kwietnia do 13 maja. 

Motorola razr Fold FIFA World Cup 26 Edition

  • Cena - 11 499 zł;
  • Bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 za zakup od 13 kwietnia do 7 czerwca. 

Oba warianty sprzedawane są w zestawie z rysikiem Moto Pen Ultra. 

Motorola podkreśla, że razr Ultra na tle innych składanych smartfonów wyróżnia się wyjątkowo zaawansowanym systemem aparatów (przeniesionym żywcem z flagowej Motoroli Signature), sporą baterią oraz podwyższonym certyfikatem wodoszczelności IP49

 Motorola razr Fold
Ekran zewnętrznyAMOLED 6,56 cala,
2520 x 1080 (418 ppi),
1-165 Hz LTPO
Ekran wewnętrznyAMOLED 8,1 cala,
2484 x 2232 (413 ppi),
1-165 Hz LTPO
GłośnikiDolby Atmos
CzipSnapdragon 8 Elite
Pamięć RAM16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
Aparat tele50 Mpix (1/1,95 cala),
peryskopowy teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
Aparaty przednie20 Mpix (zewnętrzny),
32 Mpix (wewnętrzny),
f/2,4
Łączność5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC, UWB,
eSIM
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilania
Bateria6000 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 5 W
Wymiary po złożeniu160,05 × 73,6 × 9,89 mm
Wymiary po rozłożeniu160,05 x 144,47 × 4,55 mm
Waga243 g
Android16,
7 dużych aktualizacji,
7 lat łatek bezpieczeństwa
OdpornośćIP48 i IP49,
Gorilla Glass Ceramic 3,
rama z aluminium
 
 
 

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login