Porównanie odkurzaczy pionowych 2026 – wyniki (moc, czas pracy, waga)

Zestawianie obejmuje wybrane modele odkurzaczy pionowych, dostępne na polskim rynku i koncentruje się na parametrach, które mają największe znaczenie w codziennym użytkowaniu: sile ssania, czasie pracy oraz wadze urządzenia.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.

Test i porównanie odkurzaczy pionowych do domu opracowano w oparciu o jednolite metody pomiarowe dla każdego parametru. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie zestawienie wyników, które lepiej pokazuje rzeczywiste różnice między urządzeniami.

Publikacja ma charakter informacyjny i stanowi pomoc dla osób, które zastanawiają się, jaki odkurzacz pionowy wybrać w 2026 roku do codziennego sprzątania bez kabla.

Porównanie odkurzaczy pionowych 2026 – parametry

W testach bezprzewodowych odkurzaczy pionowych skupiono się na parametrach technicznych, które są mierzalne, możliwe do zweryfikowania i mają bezpośredni wpływ na komfort oraz skuteczność użytkowania.

Analizie poddano:

maksymalną siłę ssania w porównywalnych warunkach,

najdłuższy czas pracy na jednym ładowaniu,

wagę urządzeń w konfiguracji podstawowej.

Takie podejście pozwala ograniczyć wpływ subiektywnych ocen i skupić się na danych, które realnie przekładają się na użytkowanie.

Porównanie odkurzaczy pionowych 2026 – najwyższe wyniki w poszczególnych kategoriach:

Najwyższa siła ssania: COBBO G7 – 36,44 kPa

Najdłuższy czas pracy: Bosch Unlimited 10 Pro Power – 98 min

Najlżejsze modele: Samsung Jet 85 / COBBO G7 – 2,65 kg

Zestawienie pokazuje, że tylko nieliczne modele osiągają bardzo wysokie wyniki w więcej niż jednym kluczowym obszarze jednocześnie. Takie połączenie może ograniczać konieczność kompromisu między skutecznością sprzątania a komfortem codziennego użytkowania.

Porównanie odkurzaczy pionowych 2026 – wybór modeli

Do testów wytypowano 10 bezprzewodowych odkurzaczy pionowych dostępnych na polskim rynku (kolejność alfabetyczna):

MODEL CENA Bosch Unlimited 10 Pro Power 1999 zł COBBO G7 989,99 zł Dyson Gen5 Detect Absolute 2707 zł Dyson V16 Piston Animal 2978 zł Electrolux Absolute Hygienic 800 2999,99 zł Philips Aqua 8000 Plus XC8349/01 1499 zł Samsung Bespoke AI Jet Ultra 4104,48 zł Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra 3199,99 zł Samsung Jet 85 1332,62 zł Tefal X-Force Flex 15.60 2399,99 zł

Aby zachować spójność danych, ceny sprawdzono według jednego schematu. Dla każdego modelu podano najniższą cenę dostępną w serwisie Ceneo. Podane ceny mają charakter informacyjny. Weryfikację cen przeprowadzono 8.04.2026 r.

Siła ssania odkurzaczy pionowych bezprzewodowych

Siła ssania jest jednym z kluczowych parametrów wpływających na skuteczność odkurzania. Określa, z jaką mocą urządzenie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni.

Aby zapewnić pełną porównywalność wyników, pomiary wykonano za pomocą manometru w jednostce kPa, w identycznych warunkach dla wszystkich modeli.

Warto zauważyć, że różnice pomiędzy poszczególnymi urządzeniami są wyraźne, a najwyższe wyniki zdecydowanie odbiegają od średniej. W praktyce wyższa siła ssania może przekładać się na skuteczniejsze usuwanie zabrudzeń z dywanów, szczelin oraz miejsc, w których liczy się szybkie i dokładne zbieranie zanieczyszczeń. To parametr szczególnie ważny dla osób, które oczekują wysokiej efektywności bez wielokrotnego poprawiania tej samej powierzchni.

Wyniki pomiarów w kolejności alfabetycznej:

Bosch Unlimited 10 Pro Power – 12,38 kPa

COBBO G7 – 36,44 kPa

Dyson Gen5 Detect Absolute – 20,07 kPa

Dyson V16 Piston Animal – 18,05 kPa

Electrolux Absolute Hygienic 800 – 28,63 kPa

Philips Aqua 8000 Plus XC8349/01 – 6,22 kPa

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – 23,45 kPa

Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra – 23,26 kPa

Samsung Jet 85 – 19,42 kPa

Tefal X-Force Flex 15.60 – 28,82 kPa

Najwyższy wynik siły ssania w przeprowadzonym pomiarze: COBBO G7 – 36,44 kPa

Warto zwrócić uwagę, że przewaga tego wyniku nad pozostałymi modelami jest wyraźna, co w tym porównaniu może wskazywać na większą skuteczność usuwania zanieczyszczeń, szczególnie w bardziej wymagających warunkach.

Czas pracy odkurzaczy pionowych bezprzewodowych

Czas pracy odkurzacza pozwala ocenić, jak dużą powierzchnię można posprzątać bez konieczności ładowania baterii. Ma to bezpośrednie przełożenie na wygodę użytkowania, szczególnie w większych mieszkaniach i domach. Jednocześnie w codziennym sprzątaniu równie ważne jak sam czas pracy może być to, czy urządzenie pozostaje poręczne i skuteczne podczas sprzątania.

Najdłuższy czas pracy w przeprowadzonym pomiarze: Bosch Unlimited 10 Pro Power – 98 min

Wyniki pomiarów w kolejności alfabetycznej:

Bosch Unlimited 10 Pro Power – 98 min

COBBO G7 – 71,4 min

Dyson Gen5 Detect Absolute – 73,4 min

Dyson V16 Piston Animal – 69,4 min

Electrolux Absolute Hygienic 800 – 61,2 min

Philips Aqua 8000 Plus XC8349/01 – 61,2 min

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – 89,55 min

Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra – 51,4 min

Samsung Jet 85 – 49,13 min

Tefal X-Force Flex 15.60 – 72,07 min

Większość modeli mieści się w przedziale około 60-75 min, co dla wielu użytkowników może być wystarczające do standardowego sprzątania mieszkania lub domu podczas jednego cyklu pracy.

Waga bezprzewodowych odkurzaczy pionowych

Waga odkurzacza ma istotny wpływ na komfort użytkowania. Lżejsze modele są łatwiejsze w prowadzeniu, szczególnie podczas dłuższych porządków, sprzątania schodów, trudno dostępnych miejsc, a także powierzchni położonych wyżej, np. półek czy górnych części mebli.

Różnice na poziomie nawet kilkuset gramów mogą być odczuwalne w codziennej pracy.

Najlżejsze odkurzacze pionowe według pomiarów: COBBO G7 – 2,65 kg, Samsung Jet 85 – 2,65 kg

Wyniki pomiarów w kolejności alfabetycznej:

Bosch Unlimited 10 Pro Power – 3,75 kg

COBBO G7 – 2,65 kg

Dyson Gen5 Detect Absolute – 3,5 kg

Dyson V16 Piston Animal – 3,3 kg

Electrolux Absolute Hygienic 800 – 2,9 kg

Philips Aqua 8000 Plus XC8349/01 – 2,7 kg

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – 2,71 kg

Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra – 2,74 kg

Samsung Jet 85 – 2,65 kg

Tefal X-Force Flex 15.60 – 3,15 kg

W praktyce połączenie niskiej wagi z wysoką wydajnością może być istotnym atutem z perspektywy komfortu codziennego użytkowania.

Test odkurzaczy pionowych – procedura pomiarów

Wszystkie pomiary wykonano w ujednoliconych warunkach:

Czas pracy testowano w trybie z najniższą mocą ssania w każdym urządzeniu aż do pełnego rozładowania.

Siłę ssania mierzono w najwyższym trybie pracy, przeprowadzając dwie próby dla każdego urządzenia. Do analizy wzięto pod uwagę najwyższy uzyskany wynik.

Zastosowano manometr cyfrowy QDX50A, pomiary wykonano przez szczotkę szczelinową (otwór 10 mm).

Wszystkie urządzenia były nowe i w standardowej konfiguracji.

Urządzenia ważono złożone w konfiguracji podstawowej: bateria, korpus, rura, szczotka główna i z pustym pojemnikiem.

Testy przeprowadzono w tym samym okresie (luty 2026).

Takie podejście zapewnia wysoką porównywalność wyników.

Porównanie odkurzaczy pionowych – podsumowanie

Przeprowadzone porównanie pokazuje, że poszczególne modele różnią się wyraźnie pod względem kluczowych parametrów, a w wielu przypadkach wybór konkretnego urządzenia wiąże się z koniecznością kompromisu. Najczęściej dotyczy on relacji pomiędzy siłą ssania, czasem pracy oraz wagą – czyli czynnikami, które bezpośrednio wpływają na skuteczność i wygodę sprzątania.

Na tle całego zestawienia widać jednak modele, które osiągają dobre wyniki w więcej niż jednym z tych aspektów. Takie połączenie parametrów ma szczególne znaczenie w regularnym użytkowaniu, gdzie liczy się zarówno efektywność, jak i komfort pracy.

Ostateczny wybór bezprzewodowego odkurzacza pionowego zależy od indywidualnych potrzeb, jednak na uwagę zasługują modele, które prezentują dobre wyniki w więcej niż jednym zakresie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odkurzacze pionowe 2026

Jaką siłę ssania powinien mieć dobry odkurzacz pionowy?

Siła ssania jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na skuteczność sprzątania. W testowanych modelach wartości wahały się od kilku do ponad 30 kPa.

W praktyce wyższe wartości oznaczają większą zdolność do usuwania zabrudzeń, szczególnie z dywanów i szczelin. Różnice pomiędzy urządzeniami mogą być znaczące, dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na obecność tego parametru, ale również na jego poziom względem innych modeli.

Czy wyższa siła ssania zawsze oznacza lepszy odkurzacz?

Nie zawsze. Choć wysoka siła ssania przekłada się na skuteczność odkurzania, istotne są również inne cechy, takie jak waga czy czas pracy.

W praktyce dla wielu użytkowników korzystne okazuje się połączenie wysokiej mocy z wygodą użytkowania.

Ile powinien działać odkurzacz pionowy na jednym ładowaniu?

Czas pracy zależy od modelu oraz trybu użytkowania. W testowanych urządzeniach wynosił od około 50 do blisko 100 minut w trybie z najniższą mocą ssania.

Dla większości użytkowników zakres 60–75 minut jest wystarczający do posprzątania mieszkania lub domu bez konieczności przerywania pracy na ładowanie.

Czy waga odkurzacza ma duże znaczenie?

Tak, szczególnie w codziennym użytkowaniu. Lżejsze modele są wygodniejsze podczas sprzątania schodów, trudno dostępnych miejsc czy przy dłuższym odkurzaniu.

Różnice nawet na poziomie kilkuset gramów mogą być odczuwalne w praktyce, dlatego warto uwzględnić to kryterium przy wyborze urządzenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza pionowego?

Najważniejsze parametry to:

siła ssania,

czas pracy na jednym ładowaniu,

waga urządzenia.

To właśnie ich połączenie wpływa na realną wygodę i skuteczność sprzątania. W wielu przypadkach konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy tymi cechami.

Czy istnieje odkurzacz, który nie wymaga kompromisu?

Analiza wyników pokazuje, że większość modeli wymaga pewnych ustępstw – np. pomiędzy mocą a wagą.

Jednocześnie w zestawieniu można zauważyć, że tylko nieliczne konfiguracje parametrów pozwalają ograniczyć ten kompromis, łącząc wysoką wydajność z komfortem użytkowania.

Jaki odkurzacz pionowy wybrać w 2026 roku?

Ostateczny wybór bezprzewodowego odkurzacza pionowego zależy od indywidualnych potrzeb – wielkości mieszkania, rodzaju powierzchni oraz oczekiwań użytkownika.

Zestawienie pokazuje, że na rynku są dostępne modele, które oferują jednocześnie wysoką siłę ssania, niską wagę i optymalny czas pracy na jednym naładowaniu.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.