Tegoroczne telewizory QD-OLED firmy Sony są znacznie jaśniejsze niż ubiegłoroczne modele. Nawet dwa razy jaśniejsze – jak przekonuje producent.

Już niebawem na rynku zadebiutują telewizory Sony Bravia XR A95L. To tegoroczne „flagowce” z panelami typu QD-OLED dostarczonymi przez firmę Samsung Display. Są następcami ubiegłorocznych modeli oznaczonych jako A95K. Te spotkały się z niesamowicie ciepłym przyjęciem – recenzenci dosłownie rozpływali się nad oferowaną przez nie jakością. Jedynie jasność nie zawsze była tak dobra, jak można by tego oczekiwać. I w tym roku właśnie to się zmieni.

Jasność mocną stroną telewizora Sony A95L

Japończycy zapowiadają, że telewizory z serii A95L zaoferują nie tylko „najlepsze kolory w historii” i (typowe dla OLED-ów cechy jak) głęboką czerń i nieskończony kontrast, ale też dwa razy wyższą jasność niż w A95K. Biorąc pod uwagę wyniki testów można spodziewać się wyników na poziomie 1500 – 2000 nitów w szczycie.

Będzie to możliwe dzięki najnowszej technologii QD-OLED firmy Samsung Display oraz zaawansowanemu procesorowi Cognitive Processor XR. To „mózg” telewizora, zarządzający wszystkimi szczegółami (od kontrastu, przez kolory, po szczegółowość). Wbudowana kamera wraz z czujnikami sprawia natomiast, że parametry obrazu (i dźwięku) będą mogły być automatycznie dostosowywane do warunków panujących w pomieszczeniu.

W nowych telewizorach Sony nie zabraknie także „wibrującego wyświetlacza”, czyli technologii głośników Acoustic Surface Audio+. Będzie też system Google TV zapewniający dostęp do wszystkich kluczowych aplikacji, rozmaitych funkcji kierowanych do graczy, a także kompletnego zestawu łącznościowego: zarówno w formie przewodowej, jak i bez kabli.

W Stanach Zjednoczonych ceny telewizorów Sony Bravia XR A95L rozpoczną się od 2800 dolarów za 55-calowy model, by sięgnąć 3500 dolarów w wariancie 65 cali oraz 4500 dolarów za 77 cali. Polskie ceny nie zostały jeszcze potwierdzone, ale dostępność tych modeli – tak.

