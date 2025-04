The Alters wreszcie otrzymało datę premiery. Dzieło polskiego 11 bit studios zmierza na PC oraz konsole aktualnej generacji. Tytuł będzie dostępny również w usłudze Game Pass w dniu swojego debiutu.

Wreszcie wiemy, kiedy światło dzienne ujrzy długo oczekiwane The Alters. Dzieło polskiego 11 bit studios zadebiutuje 13 czerwca 2025 r. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co więcej, tytuł będzie dostępny w ramach abonamentu Xbox/PC Game Pass.

The Alters na zwiastunie z rozgrywką

Twórcy przygotowali również nowy zwiastun przybliżający prawidła rozgrywki. The Alters jawi się jako ciekawy miks gatunkowy zanurzony w klimacie science fiction. W toku rozgrywki głównym zadaniem będzie przetrwanie w niesprzyjających warunkach i okolicznościach.

"Wcielasz się w rolę Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z katastrofy kosmicznej ekspedycji. Aby przetrwać, musisz sformować nową załogę mobilnej bazy, wewnątrz której pokonujesz powierzchnię nieprzyjaznej planety" – czytamy w opisie The Alters.

To samo w sobie nie brzmi odkrywczo, ale The Alters ma prawdziwego asa w rękawie – jest nim tajemnicza substancja zwana Rapidium, dzięki której klonujemy protagonistę i tworzymy jego alternatywne wersje. Właśnie w ten sposób gracze kompletują załogę niezbędną do przetrwania. Kluczowe będzie zarządzanie zasobami, eksploracja, wytwarzanie przedmiotów, a przy tym nie zabraknie trudnych wyborów, które "nieraz wystawią na próbę twój kompas moralny".

Jaki PC do The Alters? Minimalne wymagania

Na platformie Steam pojawiły się wymagania sprzętowe dla The Alters. Oto minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 lub nowszy

Procesor: 4-rdzeniowy

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 570 | Nvidia GeForce GTX 1060 | Intel Arc A570

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania sprzętowe The Alters – zalecana konfiguracja

System operacyjny: Windows 10 lub nowszy

Procesor: 4-rdzeniowy

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 6600 XT | Nvidia GeForce RTX 2070 | Intel Arc A770

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: grafika 4K wymaga AMD Radeon RX 6800 XT | Nvidia GeForce RTX 3080

Dodatkowo 11 bit studios oferuje wersję demonstracyjną The Alters na platformie Steam. Czekacie na tę intrygującą grę? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: 11 bit studios, Steam