Konkurencja dla HDMI, Nintendo Switch 2, bateria atomowa i Minecraft: Film - oto bohaterowie 51. odcinka SięKlika

Chińska konkurencja dla HDMI, Nintendo Switch 2, bateria atomowa, rekordowy Minecraft: Film, amerykańskie cła coraz droższy YouTube Premium. Czas na 51. odcinek SięKlika!

Konkurencja dla HDMI. Chiny prezentują GPMI

Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, konsorcjum zrzeszające ponad 50 chińskich firm, opracowało alternatywny dla HDMI standard przesyłu danych, nazwany GPMI (General Purpose Media Interface). Nowa technologia ma na celu poprawę jakości przesyłu obrazu i dźwięku, odpowiadając na wymagania stawiane przez rozwijającą się technologię 8K.

Interfejs GPMI został stworzony do obsługi znacznie większych ilości danych niż dostępne obecnie standardy. Występuje w dwóch wariantach: typ B, korzystający prawdopodobnie z dedykowanego złącza, oraz typ C, w pełni zgodny ze specyfikacją USB-C. Złącze GPMI typu C zapewnia przepustowość na poziomie 96 Gb/s oraz umożliwia przesyłanie mocy do 240 W. Jeszcze wyższe możliwości oferuje wariant typu B, który osiąga przepustowość aż 192 Gb/s i dostarcza do 480 W mocy. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie obrazu w rozdzielczości 8K oraz zasilanie urządzeń za pomocą pojedynczego kabla.

Dodatkowo standard GPMI wspiera uniwersalny protokół sterowania, taki jak HDMI-CEC, co pozwala na obsługę wszystkich kompatybilnych urządzeń przy pomocy jednego pilota.

Trump chce nałożyć drakońskie cła. Ceny elektroniki pójdą w górę - o ile?

Administracja Donalda Trumpa wprowadziła cła na towary importowane do USA, obejmując nimi 60 krajów, w tym największych producentów elektroniki, takich jak Chiny, Indie i Tajwan. Podstawowa stawka wynosi 10% i obowiązuje od 5 kwietnia. Dodatkowo, od 9 kwietnia wprowadzono tzw. „wzajemne taryfy” dla państw, które utrudniają amerykański eksport poprzez wyższe ceny.

Cła nałożone na Wielką Brytanię, Chile i Brazylię są stosunkowo niskie, natomiast dla Chin, Kambodży, Wietnamu, Tajwanu, Indii i Tajlandii mogą sięgać nawet 49%. W efekcie konsumenci, jak życie uczy - nie tylko w USA, zapłacą więcej za elektronikę. Przewidywane wzrosty cen prezentują się następująco:

dyski SSD i HDD – około 10 proc. drożej,

pamięć RAM – około 10 proc.,

karty graficzne (GPU) i akceleratory – 10 proc. drożej, a w czerwcu możliwe kolejne podwyżki do 45 proc.,

obudowy i zasilacze – 20 proc. drożej,

chłodzenie CPU i wentylatory – około 20 proc. drożej.

Nintendo Switch 2 nadchodzi. Znamy wszystkie informacje

Nintendo ujawniło szczegóły dotyczące Switch 2. Nowa konsola jest większa niż pierwszy Pstryczek, ma powiększone kontrolery Joy-Con oraz nową stację dokującą. Nowy model wyposażono w ekran o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 1080p, co stanowi poprawę w stosunku do 720p w oryginalnym Switchu. Ekran LCD obsługuje HDR i może wyświetlać do 120 klatek na sekundę w kompatybilnych grach. W trybie stacjonarnym stacja dokująca pozwala na rozdzielczość do 4K na telewizorze.

Nowe Joy-Cony łączą się magnetycznie, mogą pełnić funkcję myszki w wybranych grach, a konsola obsługuje system dźwięku 3D. Co ciekawe, na kontrolerze pojawi się przycisk “C”, który ma służyć do komunikacji podczas gier - konsola ma wbudowany mikrofon rozpoznający mowę użytkownika. Switch 2 bazuje na procesorze opracowanym przez NVIDIĘ, choć jego dokładne parametry pozostają nieznane.

Konsola oferuje 256 GB szybkiej pamięci UFS, a dodatkową przestrzeń można uzyskać dzięki kartom microSD Express. Są tu też dwa porty USB-C i Wi-Fi 6. Nintendo Switch 2 trafi do sprzedaży 5 czerwca w cenie 449 dolarów. Dostępny będzie także pakiet z Mario Kart World za 499 dolarów. Przedsprzedaż rusza 9 kwietnia u wybranych sprzedawców w Ameryce Północnej. W Europie konsola ma kosztować 469,99 euro, co u nas powinno się przełożyć na jakieś 2 tys. zł.

Czy na te deklarowane ceny wpłyną cła, ogłaszane przez sami wiecie kogo? Nie wiem, choć się domyślam.

Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2. Czego możemy się spodziewać?

Wspomniałem o nowym Switchu, to teraz szybkie info, że na nowym Pstryczku pojawi się Cyberpunk 2077. Gra będzie dostępna w dniu premiery nowej konsoli. Dziękuję za uwagę.

Co to za czary? Midjourney wprowadza nowy sposób generowania obrazów

Twórcy Midjourney zaprezentowali nowy tryb, który pozwala na pracę w czasie rzeczywistym. Draft Mode ma działać 10 razy szybciej, a przez to błyskawicznie reagować na polecenia - również te głosowe. Co ciekawe, Midjourney rusza też z testami nowego modelu generowania obrazu o oznaczeniu V7, który ma lepiej radzić sobie z opisami tekstowymi i choćby lepiej generować sylwetki, dłonie i inne kluczowe detale.

Przełom w technologii. Chińska bateria atomowa trafia do produkcji

Chińska firma Betavolt Technology ogłosiła, że jej przełomowa bateria atomowa BV100 weszła do masowej produkcji. Jest to pierwsza bateria tego rodzaju, bazująca na chińskiej technologii półprzewodników diamentowych czwartej generacji. Źródłem energii BV100 jest rozpad radioaktywnego izotopu niklu-63. Cienki rdzeń, mierzący zaledwie dwa mikrony, został umieszczony pomiędzy dwoma warstwami półprzewodników diamentowych o grubości 10 mikronów, co umożliwia efektywne przekształcanie energii rozpadu w energię elektryczną.

Bateria wyróżnia się swoją trwałością, kompaktową konstrukcją oraz wyjątkową wydajnością. Jej gęstość energii przewyższa baterie litowo-jonowe ponad dziesięciokrotnie, osiągając 3300 mWh na gram. BV100 jest także wyjątkowo odporna na skrajne warunki – działa niezawodnie w temperaturach od -60°C do +120°C, nie ulega samorozładowaniu i jest wolna od ryzyka pożaru czy eksplozji. Co więcej, bateria jest przyjazna dla środowiska, gdyż w miarę rozpadu radioaktywnego rdzeń niklu-63 przekształca się w stabilną miedź, eliminując potrzebę kosztownego recyklingu.

Obecnie BV100 dostarcza moc wyjściową 100 mikrowatów przy napięciu 3 V. Chociaż pojedyncza jednostka nie wystarcza do zasilania urządzeń o wysokim poborze mocy, takich jak smartfony czy laptopy, modułowa konstrukcja baterii pozwala na łączenie jej w konfiguracjach szeregowych lub równoległych, co umożliwia tworzenie większych zestawów dostosowanych do różnych zastosowań.

Na koniec dodam, że producent planuje wprowadzenie w tym roku mocniejszej wersji o mocy jednego wata. Będzie ona mogła zasilać elektronikę użytkową oraz drony zdolne do nieprzerwanego lotu bez konieczności ładowania, co - umówmy się - brzmi rewelacyjnie.

YouTube Premium drożeje w Polsce. Ceny wszystkich planów w górę

YouTube Premium właśnie odpalił największą jak dotąd podwyżkę cen w kraju nad Wisłą. Nowe stawki prezentują się następująco:

plan indywidualny - 29,99 zł - zamiast 25,99 zł,

plan studencki - 18,99 zł - zamiast 14,99 zł,

plan rodzinny - 59,99 zł - zamiast 46,99 zł.

Nowe ceny wskoczą w okresie rozliczeniowym między 7 maja a 6 czerwca. Na akceptację zmiany dotychczasowi abonenci mają czas do ostatniego dnia cyklu kończącego się w wyznaczonym okresie. Jeśli tego nie zrobią, dostęp do usługi zostanie zablokowany.

"Minecraft: Film" rozbił bank. Takiego wyniku jeszcze polskie kina nie widziały

Uwaga, newsowa bomba na koniec: ekranizacja gry "Minecraft" osiągnęła rekordową frekwencję w polskich kinach. Co to znaczy “rekordowa frekwencja”? W ciągu pierwszych trzech dni - od piątku 4 kwietnia do niedzieli 6 kwietnia - "Minecraft: Film" miał zgromadzić w polskich kinach aż 978 319 widzów, co sprawia, że to największa premiera w historii polskiego kina.

Jak rzecz radzi sobie w szerokim świecie? W USA "Minecraft: Film" w weekend otwarcia zarobił 157 mln dol. Na świecie zgarnął aż 301 mln dol., a wszystko to przy budżecie wynoszącym 157 mln dol. "Minecraft: Film" to też najwyższe otwarcie w historii ekranizacji gier wideo - lepsze niż dotychczasowy lider w tej kategorii, "Super Mario Bros. Film" z 2023 roku.

Czy "Minecraft: Film" to dobry film? Na portalu metacritic film ma ocenę 47 wśród krytyków i 5,5 wśród użytkowników.

I to już koniec #51

Po newsach czas na artykuły i tym razem mam dla was:

Trzymajcie się ciepło, wypatrujcie wiosny i kolejnego odcinka.