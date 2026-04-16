Rusza sprzedaż vivo X300 Ultra w Polsce. Cena? Lepiej usiądź

Do Polski trafił najpotężniejszy smartfon vivo, czyli X300 Ultra. Jest to zarazem najdroższy telefon tej marki i jeden z najdroższych smartfonów w ogóle.

Wariant vivo X300 Ultra dostępny w Polsce ma 16 GB pamięci RAM i 1 TB przestrzeni na dane. Producent przygotował dwie opcje zakupowe:

vivo X300 Ultra - 8499 zł;

vivo X300 Ultra Special Edition - 11 198 zł (lub 9499 zł w promocji premierowej).

Zestaw Special Edition, oprócz telefonu, zawiera także telekonwerter vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra o ogniskowej 400 mm, uchwyt do statywu, etui ochronne, adapter do montażu telekonwertera, adapter do montażu filtra polaryzacyjnego, pierścień ozdobny, uchwyt z fizycznymi przyciskami aparatu i wbudowanym powerbankiem 2300 mAh oraz ładowarka 100 W. Przykładowe zdjęcia zrobione vivo X300 Ultra z telekonwerterem znajdziecie tutaj.

Do obu modeli vivo dokłada także rozszerzoną 3-letnią gwarancję oraz 5-letnią gwarancję na baterię. Dodatkowo osoby, które wcześniej zapisały się na premierowy newsletter, otrzymają 500 zł zniżki.

Oferta premierowa obowiązywać będzie od 16 kwietnia do 15 maja lub wyczerpania zapasów.

vivo X300 Ultra ma aparat o wyśrubowanych parametrach

Ogromna wyspa z tyłu obudowy skrywa:

aparat 200 Mpix (1/1,12 cala) z obiektywem 35 mm, przysłoną f/1,85 i optyczną stabilizacją;

aparat 200 Mpix (1/1,4 cala) z teleobiektywem 85 mm, przysłoną f/2,7 i optyczną stabilizacją;

aparat 50 Mpix (1/1,28 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym 14 mm i przysłoną f/2,0.

Producent chwali się, że każda z użytych matryc jest ponadprzeciętnie duża i obsługuje szybki autofokus. Najmniejszy sensor trafił do aparatu z teleobiektywem, a i tak jest on większy od matrycy aparatu głównego w iPhonie 17 czy Galaxy S26. Z kolei aparat główny vivo X300 Ultra wykorzystuje największą 200-megapikselową matrycę na rynku, czyli Sony Lytia 901 o wielkości aż 1/1,12 cala.

Co ciekawe, aparat główny ma obiektyw o nietypowej ogniskowej 35 mm, czyli ma zauważalnie węższy kąt widzenia niż większość smartfonów, ale jest ceniony m.in. przez fotografów ulicznych. W oprogramowaniu aparat domyślny opisany jest jako zoom 1,5x.

System aparatów vivo X300 Ultra uzupełnia 12-kanałowy sensor multispektralny o rozdzielczości 5 Mpix. Jego zadaniem jest analiza światła na poziomie pikseli, co w ramach systemu vivo Color Science ma skutkować wiernym oddaniem barw w różnych warunkach oświetleniowych.

Smartfon potrafi nagrywać w 4K przy 120 kl./s na każdym z tylnych obiektywów. Zaawansowani użytkownicy docenią także możliwość zapisu filmów w 10-bitowym Log-u, zgodność ze standardem ACES (ułatwienie w postprodukcji) oraz podgląd obrazu z nałożonymi tablicami LUT 3D w czasie rzeczywistym.

Zestaw vivo X300 Ultra zawiera nowy telekonwerter vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra. To zewnętrzny obiektyw, który po założeniu wbudowany teleobiektyw wydłuża ogniskową do ekwiwalentu 400 mm, co jest odpowiednikiem ok. 17-krotnego przybliżenia.

Pod obudową pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez autorski układ do przetwarzania obrazu Pro Imaging Chip VS1+. Aby utrzymać wydajność przy wymagających operacjach foto-wideo, vivo zastosowało system chłodzenia cieczą Liquid Cooling Vapor Chamber, który ma sprawnie odprowadzać ciepło z procesora i matryc.

vivo X300 Ultra vivo X300 Pro vivo X300 Ekran AMOLED 6,82 cala,

3168 x 1440 (510 ppi),

144 Hz AMOLED 6,78 cala,

2800 × 1260 (453 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,31 cala,

2640 x 1216 (431 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo stereo stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.1 512 GB,

UFS 4.1 512 GB,

UFS 4.1 Aparat główny 200 Mpix (1/1,12 cala),

35 mm,

f/1,85,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

24 mm,

f/1,6,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,4 cala),

23 mm,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/1,28 cala),

ultraszerokokątny,

14 mm,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

15 mm,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

15 mm,

f/2,0 Aparat tele 200 Mpix (1/1,4 cala),

teleobiektyw 85 mm,

peryskopowy,

f/2,7,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,4 cala),

teleobiektyw 85 mm,

peryskopowy,

f/2,7,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw 70 mm,

peryskopowy,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,45 50 Mpix,

f/2,0 50 Mpix,

f/2,4 Bateria 6600 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne 5440 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne 5360 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 162,98 × 76,81 × 8,19 mm 161,98 × 75,48 × 7,99 mm 150,57 x 71,92 x 7,95 mm Waga 232 g 226 g 190 g Android Android 16,

OriginOS 6 Android 16,

OriginOS 6 Android 16,

OriginOS 6 Odporność IP69 IP69 IP69

vivo deklaruje, że X300 Ultra otrzyma 5 dużych aktualizacji Androida oraz będzie otrzymywał łatki bezpieczeństwa przez 7 lat.