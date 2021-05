POCO F3 to najlepszy telefon do 1600 zł. Jest fenomenalnie szybki, ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, dobre aparaty z przodu i z tyłu, głośniki stereo, nowoczesną łączność, świetny czytnik linii papilarnych i wiele innych zalet. Zapraszam do testu POCO F3 5G.

ocena redakcji:









4,9/5

POCO F3 5G jest zbyt dobry, żeby był prawdziwy. A jednak!

Moim zdaniem POCO ma w aktualnej ofercie najlepszy telefon do 600-700 zł - POCO M3, najlepszy tani telefon z 5G - POCO M3 Pro 5G, najlepszy smartfon do około 1000-1100 zł - POCO X3 Pro, a także najlepszy smartfon do 1500-1600 zł - POCO F3 5G.

Powiedzieć że Xiaomi daje radę, to grube niedopowiedzenie. Na rynku polskim to w zasadzie lider sprzedaży, oferujący jedne z najbardziej opłacalnych telefonów, zwłaszcza w klasie niskiej i średniej. Jeśli chcesz wiedzieć jak długo na baterii działa POCO F3 5G, jakie zdjęcia i filmy robi, jaką ma wydajność i czy jego obsługa jest wygodna, to zapraszam do recenzji.

POCO F3 5G vs Samsung Galaxy A52 5G

POCO F3 5G kosztuje 1599 zł, czyli cenowo mieści się między Galaxy A42 5G (ok. 1349 zł), a Galaxy A52 5G (ok. 1899 zł). Jednak to który model wybierzemy, zależy od naszych oczekiwań i preferencji.

POCO F3 oficjalnie nie ma wodoszczelnej obudowy, która wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie. Nie ma też stabilizacji optycznej w aparacie tylnym i nie nagrywa filmów 4K z przodu. Nie ma klasycznego wyjścia mini jack na słuchawki przewodowe, ani slotu na kartę pamięci microSD.

Ale…

Ma o wiele wydajniejszy procesor Snapdragon 870 vs 750G w Samsungu, szybszą pamięć wbudowaną UFS 3.1 vs UFS 2.1, znacznie szybsze ładowanie akumulatora 33 W vs 25 W (a w komplecie tylko 15 W w Samsungu), o wiele szybszy czytnik linii papilarnych oraz nowocześniejsze Wi-Fi 6. Ma również lepiej wykonaną obudowę - szkło Gorilla Glass 5 z tyłu, zamiast plastiku.

POCO F3 realnie działa szybciej i lepiej nadaje się do wymagających gier i aplikacji. Zastosowano w nim także bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz i głośniki stereo, podobnie jak w Samsungu. Rzecz jasna oba mają też najnowszą łączność komórkową 5G.

Innymi słowy jeśli ktoś musi mieć wodoszczelny telefon i wystarczy mu średnia wydajność, to wybierze Samsunga. A jeśli ważniejsza jest bardzo wysoka wydajność i szybkość, to lepszym wyborem będzie POCO.

POCO F3 ma bardzo wiele zalet, ale w cenie poniżej 1600 zł nie można mieć wszystkiego. Sprawdźmy zatem jak wygląda czas pracy na baterii.

POCO F3 5G - czas pracy na baterii

Obecnie, po najnowszych aktualizacjach POCO F3 wytrzymuje maksymalnie 1,5 dnia na jednym ładowaniu. W moich rękach zawsze działał przynajmniej 1 dzień - nigdy nie rozładował się całkowicie przed wieczorem. Typowy SOT, czyli łączny czas włączonego wyświetlacza między pełnymi ładowaniami, wynosi 5,5 godziny (czasami nawet więcej). Widać więc poprawę w stosunku do wczesnych wersji oprogramowania.

Takie wyniki może nie imponują, ale ciężko też powiedzieć, że są słabe. Sprawdź jak długo na baterii działa Galaxy A52 5G.

Czas ładowania akumulatora:

W opakowaniu znajdziemy ładowarkę 33 W. Uzupełnia ona energię bardzo sprawnie:

20 minut do 50%

30 minut do 70%

46 minut do 100%

Czytnik linii papilarnych - fenomenalny

Czytnik wbudowano po prawej stronie obudowy, w przycisku zasilania. Działa po prostu błyskawicznie. Jest to jeden z najszybszych i najbardziej pewnych, powtarzalnych czytników linii papilarnych, jakie można znaleźć we współczesnych smartfonach.

Jest o wiele szybszy i lepszy od czytnika w Samsungu Galaxy A52 5G, umieszczonego pod powierzchnią wyświetlacza. Nie można też stwierdzić, że wygląda gorzej, bo jest to zwykły przycisk zasilania - każdy smartfon ma taki.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Typ wyświetlacza: AMOLED E4 120 Hz

Wielkość: 6,67 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2400 px

HDR: tak, HDR10+

To kolejna duża zaleta POCO F3. Nie dość, że wyświetlacz o przekątnej 6,7” ma idealną czerń, szerokie kąty widzenia, rozdzielczość FHD+, technologię HDR10+, 100% pokrycia przestrzeni DCI-P3 i atrakcyjne, nasycone kolory, to w dodatku jest jasny (do 1300 cd/m2 w szczycie), ma odświeżanie 120 Hz i wykrywanie dotyku 360 Hz. W przeciwsłonecznych okularach polaryzacyjnych można telefon obsługiwać wygodnie zarówno w pionie, jak i poziomie. Warto dodać, że jest to AMOLED E4 produkowany przez firmę Samsung.

W praktyce jakość obrazu jest bardzo dobra, filmy ogląda się komfortowo w dzień i w nocy, obraz jest płynny w grach, aplikacjach i systemie, a szybkość i wygodę obsługi dotykowej można porównać do telefonów flagowych. Słowem: jest fenomenalnie jak na tę klasę cenową.

Rewelacyjny HDR w filmach

W opcjach wyświetlacza można włączyć Ulepszanie SI HDR oraz MEMC. Obie te opcje, wraz z włączonymi narzędziami wideo dają piorunująco dobry efekt podczas oglądania filmów HDR na YouTube lub Netflix. Nie przypominam sobie, by jakikolwiek inny smartfon oferował aż tak dobre efekty HDR w filmach. Trzeba tylko pamiętać, aby dodać odpowiednie aplikacje do narzędzi wideo, bo bez tego powyższe efekty mogą się nie włączyć. W połączeniu z dobrymi głośnikami stereo komfort oglądania wideo jest znakomity.

Obudowa

Wymiary (wy/sz/gr): 163,7 x 76,4 x 7,8 mm (zmierzona 8,3 mm, a wraz z aparatem 10,0 mm)

Masa: 196 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 5 (przód i tył), plastik (krawędzie boczne)

Wodoszczelność: oficjalnie brak standardu IPxx

Ze względu na wyświetlacz 6,7 cala telefon obsługuje się go wygodnie dwiema rękami. Jednym kciukiem raczej nie dosięgniemy wszędzie. Obudowa jest dość wygodna ale według mojej suwmiarki nie ma 7,8 mm grubości, lecz 8,3 mm w centrum, a wraz z aparatem 10,0 mm.

Ważne jest to, że tył jest szklany i wygodnie zaokrąglony na bokach dzięki czemu telefon trzyma się przyjemnie. Natomiast przód jest płaski i fabrycznie pokryty cienką folią ochronną, więc nie ma problemu z dobraniem odpowiedniego szkła na ekran.

Dwa głośniki i dual SIM, ale brak microSD

Na dolnej krawędzi umieszczono szufladę dual SIM, ale niestety bez miejsca dla karty pamięci microSD. Jest też port USB typu C, mikrofon i jeden z dwóch głośników. Drugi umieszczono nad wyświetlaczem.

Muszę przyznać, że oglądając pierwszy film na POCO F3 byłem bardzo zaskoczony tym, jak dobrze spisuje się mniejszy głośnik górny. Jest w zasadzie tak głośny jak dolny, może ma odrobinę mniejszą moc i przenosi trochę mniej niższych tonów, ale nie słychać rażącej asymetrii - i to się liczy.

Szybkość działania i wydajność

CPU: Snapdragon 870, 7 nm, 8 rdzeni (1x 3,2 GHz + 3x 2,42 GHz + 1x 1,8 GHz)

GPU: Adreno 650

RAM: 6 lub 8 GB LPDDR5

pamięć masowa: 128 GB lub 256 GB, UFS 3.1

karta microSD: nie

Inne: NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (ax), USB typ C 2.0, nadajnik IR

Pod względem wydajności w grach i najbardziej wymagających aplikacjach POCO F3 5G miażdży Samsunga Galaxy A52 5G. Aż strach pomyśleć jak szybki i wydajny będzie POCO F3 Pro (gdy zostanie wydany).

Podczas obsługi systemu i prostych aplikacji różnica jest odczuwalna, ale nie aż tak drastyczna. Natomiast w grach faktycznie możliwości POCO F3 są o wiele większe. Zaawansowane tytuły mogą uruchamiać się z wyższymi ustawieniami graficznymi i działać z większą liczbą klatek na sekundę (czyli lepszą płynnością).

Nie będzie przesadą jeśli napiszę, że POCO F3 5G działa tak szybko, jak 2-3 krotnie droższy telefon z najwyższej półki. Pod tym względem jest po prostu rewelacyjny.

6.7 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 121 kl/s GFXBench Manhattan 112 AnTuTu 8 603946 7.0 Parametry telefonu Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Waga 196 g 5.8 Bateria Bateria - rozmowy 1538 min. Bateria - internet 896 min. 8.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 5 Jakość zdjęć 5 Jakość wykonania 5.2

Snapdragon 870 + nawet 8 GB LPDDR5 RAM + maksymalnie 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS 3.1 + AMOLED 120 Hz po prostu robią robotę. POCO F3 5G to ekstremalnie szybki telefon.

Porównaj POCO F3 do innych telefonów - kliknij tutaj

System i funkcje

Na pokładzie rzecz jasna jest Android 11 z nakładką MIUI 12. Optymalizacja jest fenomenalna. Telefon działa błyskawicznie praktycznie w każdej sytuacji. Funkcjonalność jest bardzo podobna do innych smartfonów Xiaomi, Redmi oraz oczywiście POCO. Widać minimalne różnice w wyglądzie, wynikające z zastosowania launchera POCO.

Wyświetlacz zawsze włączony - Można wyświetlać atrakcyjny wizualnie zegar, datę, stan baterii i ikony powiadomień, nawet na zablokowanym wyświetlaczu. Zużycie energii jest małe, bo mamy tutaj panel AMOLED, który aktywuje każdy piksel oddzielnie, a całą resztę ekranu pozostawia całkowicie czarną. Bez problemu zmienimy wygląd i kolor zegara, a także typ (cyfrowy / analogowy).

5G na obu slotach, ale… trzeba pamiętać, że realnie 5G może być aktywowane tylko na karcie, która jest w danym momencie ustawiona do połączeń komórkowych. Nie można aktywować jednoczesnej łączności 5G na obu kartach SIM. Można jednak włączyć dane mobilne na drugiej karcie, podczas połączeń VoLTE na pierwszej.

Mi Share - Bardzo łatwe i szybkie przesyłanie nawet dużych plików między smartfonami Xiaomi, Redmi i POCO. Urządzenia na których ta funkcja jest aktywna są wyszukiwane automatycznie. Świetna rzecz do przesyłania filmów i zdjęć.

Animacja powiadomień - Na zablokowanym ekranie może pojawić się atrakcyjna i bardzo dobrze widoczna animacja, informująca o nowym powiadomieniu z aplikacji lub systemu.

Tryb ciemny i tryb czytania - Pierwszy przydaje się do oszczędzania energii i poprawia komfort obsługi wieczorem. Drugi sprawia, że kolory wyświetlacza stają się bardziej ciepłe, dzięki czemu zmniejsza zmęczenie oczu gdy jest ciemno. Dostępna jest nawet delikatna tekstura papieru. Oba mogą być uruchamiane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dolby Atmos - Efekty dźwiękowe całkiem dobre i przydatne podczas oglądania filmów, z użyciem głośników telefonu. Nieprzydatne jednak podczas słuchania muzyki (zbyt duża ingerencja w dźwięk nie sprzyja utrzymaniu jakości).

Haptyczna informacja zwrotna - Efekty haptyczne (wibracje imitujące kliknięcia itp) są dobrze wykonane. Nie jest to poziom podobnych efektów stosowanych w iPhonach, ale jak na telefon klasy średniej z Androidem jest całkiem w porządku. Moc haptyki można regulować.

Styl centrum kontroli - Można wybrać stary (wszystko w jednym) lub nowy (dwa oddzielne panele wysuwane ruchem od góry z lewej lub prawej strony.

Mi Pilot - Nadajnik podczerwieni służący do zdalnego sterowania telewizorem, klimatyzacją i innym sprzętem domowym lub biurowym.

Game Turbo - Znana funkcja służąca do przyspieszania działania gier, wyłączania powiadomień w czasie grania itp. POCO F3 jest tak wydajny, że przyspieszania nie potrzebuje, ale inne opcje mogą się czasami przydać.

Tryb jednoręczny - Zmniejszenie interfejsu w celu łatwiejszej obsługi kciukiem.

Czy POCO F3 robi ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

aparat tylny (podstawowy): 48 Mpx, f/1.79

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.2, 119 stopni

aparat tylny (zoom optyczny): brak

aparat tylny (makro): 5 Mpx, f2/.4

aparat przedni: 20 Mpx, f/2.45

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl/s

filmy (przód): Full HD 60 kl/s

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Najlepiej oceńcie to sami. Poniżej znajdziecie garść zdjęć zrobionych w dzień i w nocy, a także filmy tylne i przednie. Dajcie znać w komentarzach co o nich sądzicie.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, podstawowy

Sensor 48 Mpx może się wydawać jakiś taki… skromny. Jednak jak widać na powyższych zdjęciach realna jakość jest całkiem dobra. Jeśli ktoś nie ma tendencji do sprawdzania najdrobniejszych detali w pełnym powiększeniu, to można przyjąć, że POCO F3 ma po prostu dobry aparat.

Szczególnie dobre wrażenie robi ulepszanie obrazu po włączeniu funkcji AI. Kolory są bardzo atrakcyjne, a kontrast wysoki. Warto tylko zaznaczyć, że w trybie automatycznym zdjęcia są pomniejszane 4-krotnie, czyli do 12 Mpx.

Osobiście uważam, że droższy Samsung Galaxy A52 5G robi lepsze zdjęcia, ale różnice nie są aż tak kolosalne. Aparat w POCO wystarczyłby mi niemal w stu procentach.



aparat tylny, podstawowy

Aparat ultraszerokokątny 8 Mpx pod względem kolorów wypada dobrze, a pod względem szczegółowości jest wystarczający. Na pewno obraz jest mniej ostry niż z kamery głóœnej, ale wciąż użyteczny w mediach społecznościowych.

POCO F3 może zapisywać zdjęcia w bezstratnym formacie RAW (tryb Pro), z którego można wycisnąć znacznie lepszą szczegółowość i jakość, niż ze zdjęć JPG w trybie automatycznym



aparat tylny, podstawowy

Jest też obiektyw makro służący do robienia zdjęć z bliska (odległość kilku centymetrów). Przydaje się do robienia zdjęć owadów, kwiatów i drobnych detali.



aparat tylny, makro



aparat tylny, makro

Tryb nocny jak na telefon za około 1600 zł jest godny pochwały. Ostrość i szczegółowość jest wystarczająca, kolory dobre, a jasność bardzo dobra.



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny

Aparat przedni jest po prostu dobry. Zdecydowanie uważam, że w tej kwestii POCO F3 może z sukcesem walczyć z telefonami do 2000 zł. Zdjęcia typu selfie są dość ostre, wyraźne i mają naturalne, atrakcyjne kolory.



aparat przedni

POCO F3 aparatem tylnym nagrywa filmy 4K 30 kl/s lub FHD 60 kl/s, natomiast aparatem przednim FHD 60 kl/s. Uważam, że to w pełni wystarcza, tym bardziej, że realna jakość jest bardzo dobra, co możecie sprawdzić poniżej. Jasne, że trochę droższy Samsung Galaxy A52 5G ma już nagrywanie 4K z obu stron, ale czasami lepsze jest FHD60 niż 4K30.

Czy warto kupić POCO F3 5G? Opinia

Odpowiedź jest prosta: POCO F3 to najlepszy telefon do 1600 zł i jeden z najlepszych smartfonów do 2000 zł. Działa bajecznie szybko, jest świetnie zoptymalizowany i ma w zasadzie topową wydajność.

Wyposażony jest w znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz z trybem zawsze włączonym (AOD), dwa głośniki stereo, dobre aparaty z przodu i z tyłu, wybitnie szybki czytnik linii papilarnych, nowoczesną łączność 5G, NFC, dual SIM, Wi-Fi 6, pracuje wystarczająco długo na baterii i ma bardzo szybkie ładowanie.

Czy jest idealny? Absolutnie nie. Brakuje mu wyjścia mini jack 3,5 mm, miejsca dla karty pamięci microSD i stabilizacji optycznej w aparacie, ale…

Jeśli miałbym w najbliższym czasie kupić telefon za około 1500 -1600 zł, to na sto procent byłby to POCO F3 5G. To fantastyczny smartfon.

A co Wy o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Udanego dnia!





Ocena końcowa 98% 4.9/5