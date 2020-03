Właściciele konsol PlayStation 4 otrzymali sporo świetnych gier na wyłączność. Horizon Zero Dawn to bezsprzecznie jedna z nich, ale już wkrótce nie będziemy określać jej jako exclusive. Zmierza bowiem na PC.

Horizon Zero Dawn w wersji PC potwierdzony. Premiera już latem

Jeśli śledzicie branżowe doniesienia to zapewne nie jesteście zdziwieni. Jako pierwszy o premierze Horizon Zero Dawn na PC mówił Anton Logvinov, później przychylił się do niego również Jason Schreier, a ostatnio gra z oznaczeniem PC pojawiła się na stronie jedengo z oddziałów sieci Amazon. Scenariusz stawał się coraz bardziej wiarygodny i dziś można już zastąpić spekulacje oficjalnymi informacjami.

Studio Guerrilla Games potwierdziło, iż Horizon Zero Dawn zadebiutuje na PC. Premiera odbędzie się latem tego roku. W najbliższym czasie mają pojawić się kolejne informacje, zapewne między inny związane z technicznymi aspektami, bo Horizon Zero Dawn ma spory potencjał, aby na mocnych komputerach czarować pod względem oprawy wizualnej.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2 — Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020

Horizon Zero Dawn Complete Edition pojawiło się już na Steam

Rąbka tajemnicy uchylono za pośrednictwem Steam, który umieścił już w ofercie Horizon Zero Dawn Complete Edition. Udostępnienie gry w tym sklepie to dla wielu graczy kolejna dobra informacja.

Z opisu dowiadujemy się, iż Horizon Zero Dawn Complete Edition będzie zawierać nie tylko grę, ale też duże rozszerzenie The Frozen Wilds oraz kilka cyfrowych dodatków do wykorzystania podczas rozgrywki.

Zagracie? Przypomnijmy, że Horizon Zero Dawn na PlayStation 4 debiutował w 2017 roku. Gra została przyjęcia ciepło przez recenzentów i graczy, zgarnęła sporo branżowych nagród i wygenerowała wysokie wyniki sprzedaży. Sony zaznacza, że należy traktować to raczej jako wyjątek niż regułę i nie nastawiać się, że wszystkie gry AAA z konsol PlayStation będą trafiać na PC.

Źródło: @Guerrilla

