W Conglomerate 451 masz szansę zostać dyrektorem tajemniczej agencji w cyberpunkowym świecie. To może być dobra rozgrzewka przed Cyberpunkiem 2077.

Za sprawą polskiego Cyberpunka 2077 ten rok upłynie pod znakiem cyberpunkowych produkcji praktycznie z każdego gatunku. Znajdzie się też coś dla miłośników dungeon-crawlerów, a właściwie już się znalazło, bo właśnie wczoraj swoją oficjalną premierę miała gra Conglomerate 451.

Zobacz najnowszy zwiastun Conglomerate 451 z okazji premiery:

W Conglomerate 451 trafiamy do wypełnionego neonami i sztuczną inteligencją świata, którym rządzą skorumpowane korporacje. Obserwując akcję oczami dyrektora tajemniczej agencji, będziemy rozwijać technologie, odblokowywać funkcje, udoskonalać zdolności i wzmacniać ciała za pomocą cyberimplantów.

Do wyboru mamy dwa formaty rozgrywki: kampanię fabularną oraz tryb nieskończony, w którym sami będziemy pisać historię swoją i świata, w którym przyszło nam działać. Ten ostatni będzie nas za każdym razem zaskakiwać, za sprawą generowanych proceduralnie cybernetycznych lochów.

Przemierzając lochy, nasi agenci będą toczyć pojedynki i hakować świat. Naszym zadaniem będzie zadbanie o ich odpowiednie przygotowanie, a także czuwanie nad ich stanem zdrowia – nawet małe rany mogą mieć duży wpływ. W razie czego można wzmocnić ich syntetycznymi lekami, ale jaki będzie tego koszt…?

Jeżeli to wszystko brzmi dla was zachęcająco, to możecie udać się na Steama, gdzie Conglomerate 451 kosztuje nieco ponad 61 zł (ze względu na obowiązujący do 27 lutego 15-procentowy rabat). Czy warto zdecydować się na zakup? „Bardzo pozytywne” recenzje graczy pozwalają na twierdzącą odpowiedź!

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że w drodze jest też wiele innych dobrze zapowiadających się gier w cyberpunkowych klimatach, a ich lista niedawno wydłużyła się o Cloudpunk.

