Słyszeliście o grze Elderborn? Jeśli nie, to koniecznie trzeba to zmienić. Poznajcie jedną z ciekawszych polskich gier na horyzoncie.

Nie znajdziecie jej w naszym zestawieniu najgorętszych premier stycznia, nie ma jej też na liście gier, na które najbardziej czekamy w I połowie 2020 roku. Zdecydowanie jednak powinniście o niej usłyszeć. Elderborn to polska gra, która może okazać się bardzo pozytywną niespodzianką, szczególnie dla fanów dark fantasy, Dark Souls i heavy metalu.

Już jutro premiera gry Elderborn

Gra studia Hyperstrange zadebiutowała w programie wczesnego dostępu na Steamie ponad rok temu, dokładnie 11 października 2018 roku. Od tego czasu była wzbogacana o kolejne elementy (oraz bardzo pozytywnie oceniana przez społeczność i recenzentów). Teraz jest wreszcie ukończona. Premiera gry Elderborn odbędzie się 30 stycznia – wyłącznie na PC.

Elderborn? A co to takiego?

(Stworzony przez niezależne studio Hyperstrange) Elderborn to dynamiczny slasher, w którym trafiamy do przeklętego miasta w klimatach dark fantasy. Delektując się ciężkimi, metalowymi brzmieniami będziemy odkrywać starożytne sekrety i likwidować wszystkich, którzy zrobią ten błąd i pojawią się na naszej drodze – a każdy będzie miał własny styl walki.

W Elderborn akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a twórcy obiecują, że wielu z nas znajdzie tu coś dla siebie. Fani Dark Souls docenią mechanikę pojedynków, a miłośnicy rasowych RPG-ów – rozbudowany system rozwoju postaci. Jeśli uwielbiacie oldschoolowe rozwiązania i literaturę fantasy, zachwycicie się też klimatem.

Elderborn nie jest prostą grą, ale nie jest też symulatorem umierania, jak Dark Souls. W połączeniu z pozostałymi cechami sprawia to, że może to być dobry tytuł, by zrelaksować się po pracy i wyrzucić z siebie złość, a równocześnie – po prostu – dobrze się przy tym bawić. Zamierzacie to sprawdzić na sobie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Hyperstrange, informacja własna

