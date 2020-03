Europejska premiera serii Xiaomi Mi 10 pod koniec marca

Dobra informacja jest taka, że producent ujawnił wyczekiwaną informację. Nieco grosza, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Europejska premiera smartfonów Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro odbędzie się 27 marca.

Pierwotne plany były inne. Zakładały, iż seria Xiaomi Mi 10 zostanie pokazana 23 lutego w Barcelonie, na chwilę przed targami MWC 2020. Te zostały jednak odwołane z powodu koronawirusa i producent został zmuszony do szukania innego terminu oraz formuły prezentacji.

