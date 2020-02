Jeden list, od którego może zależeć przyszłość całego królestwa i nastolatek, który dopiero uczy się rycerskiego fachu, a który ma dostarczyć ten list samemu władcy. Tak pokrótce przedstawia się nowy fantastyczny serial Netflix.

Sukces Wiedźmina pokazał, że jest popyt na serialowe nowości Netflix, przede wszystkim te z gatunku fantasy. List do króla reprezentuje właśnie tę kategorię i zapowiada się równie dobrze. I choć jest kierowany także do nieco młodszych widzów, to nie brakuje tutaj mrocznego klimatu, a że obraz jest realizowany z rozmachem, to całość prezentuje się niczego sobie. Zresztą po co słowa, gdy mamy świeżutki zwiastun do obejrzenia…

Zobacz najnowszy zwiastun serialu List do króla od Netflix:

List, który może ocalić królestwo przed mrocznymi siłami, spróbuje dostarczyć królowi bohater grany przez Amira Wilsona, którego wcześniej mogliśmy oglądać w Mrocznych materiach od HBO. Z kolei scenariusz został opracowany na podstawie powieści Tonke Dragt adaptowanej przez Williama Daviesa (znanego z serii Johnny English i Jak wytresować smoka) – będącego zresztą także showrunnerem. Reżyserami serialu są zaś Alex Holmes, Charles Martin i Felix Thompson.

Kiedy List do króla zadebiutuje w usłudze Netflix?

Jeśli lubicie takie klimaty i zamierzacie oglądać ten serial, to mamy dobrą wiadomość. Premiera pierwszego sezonu Listu do króla odbędzie się już 20 marca 2020 roku. Oczywiście wyłącznie na Netflix. Przygotujcie się na 6 odcinków trwających po około 60 minut.

Źródło: Netflix, PopDesign

