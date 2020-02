Dziś sobota – jak co tydzień zapraszamy was do obejrzenia 7 zwiastunów z ostatnich 7 dni. Tym razem wybraliśmy dla was 4 seriale i 3 filmy – wierzymy, że przypadną wam do gustu!

Powracające w trzecim sezonie Westworld, druga część zapraszającej nas za kulisy serii Formuła 1: Jazda o życie oraz polski slasher z przyzwoitą obsadą to niektóre filmy i seriale, jakie doczekały się ostatnio zwiastunów. Zobaczcie koniecznie!

Jaki serial? Najnowsze zwiastuny do sprawdzenia:

Jaki film? Mamy trzy propozycje:

Westworld (3. sezon)

Trzeci sezon Westworld to zupełna zmiana otoczenia, ale niezmiennie możemy liczyć na mroczny, dystopijny klimat. Akcja przenosi się poza park rozrywki – do futurystycznego miasta ze skorumpowanymi korporacjami i piękną warstwą zewnętrzną. Tym razem twórcy przygotowali dla nas 8 odcinków, a premiera została zaplanowana na 16 marca. Spójrzcie na zwiastun, a szybko przekonacie się, że jest na co czekać!

Paradise PD (2. sezon)

Z cyklu „powracające seriale”: Paradise PD. Już 6 marca w katalogu Netflix pojawi się drugi sezon tej pokręconej animacji dla dorosłych, która nie skradła serc recenzentów, ale zdecydowanie przypadła do gustu widzom. Absolutny brak poprawności politycznej to jedna z kluczowych cech tej produkcji. I nic nie wskazuje na to, by w kontynuacji miało się coś w tej kwestii zmienić.

W tym roku Robert Kubica przechodzi do serii DTM, ale w sercach wielu Polaków wciąż absolutnym numerem jeden pozostanie Królowa Sportów Motorowych. Jeśli tak jest i w waszym przypadku, to może was zainteresować…

Formuła 1: Jazda o życie (2. sezon)

Drugi sezon serialu dokumentalnego Formuła 1: Jazda o życie ponownie pozwoli zajrzeć za kulisy i lepiej poznać najszybszych kierowców na świecie, jak również członków ich zespołów. Poprzednia seria była świetna i widzowie to docenili. Dlatego też otrzymują tę drugą część, a konkretnie otrzymają ją 28 lutego. Spójrzcie tylko na ten zwiastun:

Amazing Stories

A część serialową kończy Amazing Stories – najnowsza produkcja Stevena Spielberga, a tak właściwie to jego produkcja powracająca po latach. Wyświetlany między 1985 a 1987 rokiem serial zdobył 5 nagród Emmy i teraz doczekamy się jego (wielkiego – mamy nadzieję) powrotu. To kolejny magnes, którym gigant z nadgryzionym jabłkiem w logo chce przyciągnąć widzów do usługi Apple TV+. Może być bardzo skuteczny!

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Premiera Amazing Stories w usłudze Apple TV+ odbędzie się 6 marca.

My Hero Academia: Heroes Rising

Część filmową z kolei otwiera My Hero Academia: Heroes Rising, a więc superbohaterskie anime oparte na mandze, którą stworzył Kōhei Horikoshi. Zapowiada się kawał ładnej, efektownej i wciągającej produkcji – zresztą sami zobaczcie:

Niestety na razie nie zanosi się na to, by film miał trafić do polskich kin.

Brahms: The Boy II

O Brahms: The Boy II mogliście już przeczytać w jednym z wcześniejszych odcinków z cyklu Jaki serial, jaki film. To kontynuacja thrillera/horroru o domu, w którym dzieją się dziwne rzeczy, a za wszystkim zdaje się stać lalka. Choć wydawałoby się, że pierwsza część wszystko wyjaśniła, twórcy postanowili przedstawić ciąg dalszy tej opowieści, z Katie Holmes w obsadzie. Zerknijcie na zwiastun, a szybko wyrobicie sobie opinię, czy warto iść do kina. Premiera: 28 lutego.

W lesie dziś nie zaśnie nikt

Na koniec jeszcze jeden horror – tym razem z gatunku slasherów. Wspominamy o nim nie dlatego, że zapowiada się jakoś szczególnie dobrze, lecz ze względu na to, że jest to polska produkcja. Przyzwoita obsada i fabuła koncentrująca się na leczących się od internetowego uzależnienia nastolatkach wprawdzie brzmią nieźle. Ale czy ten potencjał zostanie wykorzystany? Przekonamy się w piątek, 13 marca. Tymczasem zostawiamy was ze zwiastunem:

Co myślicie o polskim slasherze? A co myślicie o pozostałych zwiastunach w tym zestawieniu? My już nie możemy się doczekać każdego z czterech wymienionych tu seriali, a szczególnie czekamy na Westworld 3, który zapowiada się na kawał dobrego sci-fi. Dajcie znać czy podzielacie nasz entuzjazm i jak zwykle zachęcamy też do udziału w sondzie. W poprzednim odcinku najwięcej głosów oddaliście na Stranger Things, a na podium znalazły się też The Iron Mask i Czarnobyl. Otchłań.

Źródło: informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach: