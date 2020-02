Trudno jest przewidywać plany, jakie Microsoft ma co do darmowych gier dla abonentów usługi Xbox Live Gold. W ramach oferty Games with Gold potrafi bowiem udostępniać zarówno duże produkcje, jak i tytuły od niezależnych producentów. Na co postawił tym razem?

Oferta Games with Gold na marzec 2020

Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Espisodes 1-5) – Xbox One – 1 marca - 31 marca

Shantae: Half-Genie Hero – Xbox One – 16 marca - 15 kwietnia

Castlevania: Lords of Shadow 2 – Xbox 360 – 1 marca - 15 marca

Sonic Generations – Xbox 360 – 16 marca - 31 marca

Graczom korzystającym z konsol Xbox One do dyspozycji oddana zostanie między innymi przygodówka Batman: The Enemy Within. Systematycznie płacący abonament mogą ucieszyć się z niej najbardziej, ponieważ jest to druga część serii, pierwsza była oferowana natomiast w Games with Gold na styczeń. Druga pozycja na tę rodzinę konsol to platformówka 2D Shantae: Half-Genie Hero z bohaterką posiadającą cechy człowieka i dżina.

W przypadku Xbox 360 mowa o tytułach, które bliższego przedstawiania nie wymagają. To bowiem Castlevania: Lords of Shadow 2 i Sonic Generations, propozycje z bardzo dobrze znanych serii.

Warto dodać, że obydwie gry udostępnione na Xbox 360 dzięki programowi wstecznej kompatybilności zadziałają także na Xbox One.

Jak oceniacie ofertę Games with Gold na marzec? Dla porządku dodajmy, że w ramach konkurencyjnego PlayStation Plus na marzec można liczyć na Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces.

