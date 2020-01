Ekologiczne opakowania pozwoliły zaoszczędzić już 20 ton tworzyw sztucznych, a wynik ten będzie tylko rósł. Europejski oddział firmy SEGA oficjalnie stawia bowiem na recyklingowane pudełka gier na PC.

Dziś coraz częściej gry komputerowe kupujemy w postaci kodów, ale wciąż nie brakuje wśród nas kolekcjonerów, lubiących stawiać na półkach pudełka i patrzeć, jak biblioteczka się rozrasta. Czy zaliczając się do tej ostatniej grupy musisz działać na szkodę środowisku naturalnemu? SEGA chce sprawić, by odpowiedź była przecząca.

„Zielone” pudełka gier na PC od SEGA

Pierwszą grą w „zielonym” pudełku był Football Manager 2020 i europejski oddział wydawcy jest zadowolony z tego, jak to wyszło. Dlatego zapowiedział, że kolejne pozycje ze swojego portfolio również będzie dostarczał w takim wydaniu, a pierwszym potwierdzonym tytułem jest strategia Total War: Rome II w edycji Enemy at the Gates. Premiera tego zestawu, na który składają się „podstawka” i trzy rozszerzenia, odbędzie się 6 lutego.

SEGA zobowiązała się do używania pudełek produkowanych w 100 proc. z materiałów z odzysku i w 100 proc. nadających się do ponownego przetworzenia. To samo tyczy się instrukcji dodawanych do środka (to arkusze papieru w stu procentach z makulatury, zadrukowywane tuszami na bazie wody i roślin). Co więcej, do recyklingu nadawać będzie się nawet folia chroniąca opakowania.

To mały, ale ważny krok do przodu

Pomimo tego, że wszystkie materiały będą recyklingowane, wydawca przekonuje, że pudełka i materiały będą wyglądać estetycznie – wspomina wręcz o stylu „premium”. To może być istotne dla kolekcjonerów. I choć dla wydawcy oznacza to większe koszty, to… szybko się one rekompensują, bo te nowe pudełka są też lżejsze, więc i koszty transportu stają się mniejsze. Pozostaje tylko trzymać kciuki i dołączyć się do życzenia SEGI, by inni wydawcy również rozważyli przejście na „zielone” rozwiązania.

Źródło: SEGA, Engadget

Zobacz również te newsy o „zielonych” rozwiązaniach: