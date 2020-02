Zgodnie z zapowiedziami światło dzienne ujrzał smartfon POCO X2. Problem w tym, że nie robi on tak dużego wrażenia jak Pocophone F1. Tym bardziej, że tak naprawdę nie można nazwać go zupełnie nowym smartfonem.

POCO X2 to smartfon będący kopią Redmi K30

Chociaż od niedawana POCO nie jest jedynie linią smartfonów Xiaomi, ale nową marką tego typu urządzeń, nie zamierza oddzielać się grubą kreską. Tak jak sugerowaliśmy, POCO X2 to smartfon będący kopią Redmi K30. Zdecydowano się na rebranding, co oznacza, że poza zmienionym logo mamy do czynienia ze stylistyką oraz specyfikacją identyczną co w pierwowzorze.

Trudno mówić tutaj o bezpośrednim następcy Pocophone F1. To raczej początek drogi POCO po próbę zgarnięcia dla siebie coraz więksego rynku indyskiego. Właśnie w Indiach odbyła się premiera smartfona i tam też ruszy jego sprzedaż. Pocophone F1 w momencie premiery wydajnością dorównywał topowym modelom. Parametry POCO X2 są bardzo solidne, ale pod względem mocy obliczeniowych to raczej średni segment. W zamian za to mocniej niż w przypadku Pocophone F1 akcentowane są chociażby aparaty.

Średni segment, tu należy umiejscowić POCO X2

Jeśli słyszeliście o Redmi K30, specyfikacja POCO X2 nie będzie dla zaskakująca. Otrzymał on 6.67-calowy ekran Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za wydajność odpowiada, wykonany w 8nm procesie technologicznym, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G współpracujący z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM - w zależności od wersji.

Dobrze zapowiada się bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 27W. Smartfon może pochwalić się też aż 6 obiektywami. Ich konfiguracja wygląda następująco.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

POCO X2 specyfikacja

Android 10 z MIUI 11

6.67-calowy ekran 20:9, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), 120 Hz, HDR 10, Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G (2x 2.2 GHz + 6x 1.8 GHz), Adreno 618

6 GB / 8 GB pamięci RAM

64 GB / 128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix (Sony IMX686) f/1.89 + 8 Mpix f/2.2, 120° + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 20 Mpix + 2 Mpix

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)

dual SIM (hybrydowy)

bateria 4500 mAh, ładowanie 27W

wymiary 165.3 x 76.6 x 8.79 mm

Ile kosztuje POCO X2?

Jak zostało wspomniane, sprzedaż POCO X2 rozpocznie się na rynku indyjskim. Przygotowano trzy wersje kolorystyczne (Matrix Purple, Phoenix Red oraz Atlantis Blue) oraz trzy warianty różniące się zasobami pamięci, a także cenami.

6GB RAM + 64GB - 15 999 rupii (około 890 złotych)

6GB RAM + 128GB - 16 999 rupii (około 940 złotych)

8GB RAM + 256GB - 19 999 rupii (około 1100 złotych)

Wiemy, że Pocophone F1 był dostępny w Polsce i niektórzy z Was zdecydowali się nawet na jego zakup. Co sądzicie o POCO X2?

Źródło: poco

Warto zobaczyć również: