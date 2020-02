CD Projekt RED zbiera wiele pochlebnych opinii i wydaje się, że z każdym kolejnym komunikatem jeszcze ich przybywa. Trudno bowiem nie uśmiechnąć się na stwierdzenie, iż „gracze nie powinni być zmuszani do zakupu tej samej gry dwa razy lub płacenia za aktualizacje”. A takowe właśnie padło, w kontekście Cyberpunk 2077.

Kupujący grę w wersji na Xbox One mogą spodziewać się darmowej aktualizacji z ulepszeniami wykorzystującymi moce Xbox Series X (a więc czegoś więcej niż uruchomienia gry w ramach kompatybilności wstecznej). O ile takowa się kiedyś pojawi, co jest jednak bardzo prawdopodobne. Wydajność Xbox Series X robi ogromne wrażenie i wielu twórców powinno chcieć z niej skorzystać.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września tego roku.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w