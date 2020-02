AKG Y600NC mają bardzo dobrą aktywną redukcję hałasu (ANC), są wygodne, świetnie wykonane, ładne, a do tego grają przyjemnym, basowym brzmieniem. To słuchawki do smartfona, idealne do miasta i do domu. W recenzji dowiesz się jak długo pracują na baterii i co jeszcze oferują.

AKG Y600NC Wireless - recenzja

AKG Y600NC to słuchawki tak nowe, że w czasie testu nie znałem nawet ich polskiej ceny. Był mi jednak potrzebny punkt odniesienia, bo bez niego trudno jest wydać ostateczny werdykt. Przeliczyłem więc cenę z innej waluty i wyszło mi, że mam do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi za około 850-950 zł.

Powstaje więc pytanie - czy za te pieniądze warto kupić AKG Y600NC Wireless? Odpowiedź brzmi: tak! Są to fenomenalne słuchawki do miasta, w podróż i do domu. Oto dlaczego.

PS. Jeśli jednak wolisz mniejsze słuchawki, to otwórz: prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do smartfona (TWS) lub inne dobre słuchawki Bluetooth.

Wygodne jak wokółuszne, przenośne jak nauszne

AKG Y600NC mieszczą się na granicy między słuchawkami nausznymi, a wokółusznymi. W praktyce bliżej im do tych drugich. Poduszki mają średnicę zewnętrzną około 93 mm, otwór wewnętrzny ma 53 mm, a głębokość to około 21 mm.

Dzięki temu większość ucha mieści się w środku, a miękkie pady nie męczą uszu, lecz komfortowo rozkładają nacisk wokół nich.

Mimo to, są zaskakująco mobilne. Mają składaną konstrukcję, obrotowe obudowy, wąski ale wygodny i solidny pałąk oraz wszystkie ważne przyciski oraz złącza w łatwo dostępnych miejscach.

Bez najmniejszego problemu można je złożyć i przenosić w dużej kieszeni, albo oczywiście w torbie lub plecaku.

Przenoszeniu sprzyja też świetny miękki pokrowiec ochronny. Jest bardzo solidny na zewnątrz, ale miękki i delikatny w środku, a przy tym po prostu ładny.

Dobra izolacja pasywna

Poduszki wykonano z syntetycznej skóry, wypełnionej grubą pianką. Są miękkie i przyjemne w dotyku, a przy tym zapewniają dobrą pasywną izolację, skutecznie redukującą odgłosy z zewnątrz. Ważne jest też to, że dno muszli słuchawkowej wyściełano miękką pianką, która dodatkowo zmniejsza zmęczenie uszu.

Automatyczne odtwarzanie i pauza

Zdejmujesz słuchawki - odtwarzanie zatrzymuje się. Zakładasz je z powrotem - muzyka leci dalej. Prosta, ale bardzo przydatna funkcja. Osiągnięto ją dzięki obecności czujników zbliżeniowych, umieszczonych pod piankami, we wnętrzach słuchawek.

Sprytna regulacja głośności

Obudowy wykonano w większości z dobrego, matowego plastiku, ale panele zewnętrzne są aluminiowe. Co ciekawe lewy panel jest obrotowy i umożliwia bardzo wygodną regulację głośności.

Sprawdza się to bardzo dobrze w praktyce, bo nie musimy szukać regulacji na obudowie - w zasadzie cała zewnętrzna obudowa jest regulacją. Ciężko jej nie znaleźć.

Ponadto w lewej obudowie umieszczono suwak/przycisk do przełączania utworów i ręcznego pauzowania. Jest też mikrofon i wejście jack 2,5 mm (przewodowy dźwięk analogowy).

Ten ostatni element jest trochę kontrowersyjny. Jasne, że w razie uszkodzenia przewodu dołączonego do zestawu, można kupić przewód z wtykiem 2,5 mm na jednym końcu i 3,5 mm na drugim, ale po co? O wiele popularniejsze są klasyczne przewody z dwoma wtykami 3,5 mm.

W prawej obudowie znajdziemy suwak do włączania słuchawek i parowania Bluetooth, gniazdo USB typu C do ładowania akumulatora oraz przycisk Ambient, który w razie potrzeby, pozwala usłyszeć to co dzieje się wokół użytkownika.

Aktywna redukcja szumu (ANC)

Słuchawki AKG Y600NC Wireless to idealny towarzysz podróży. Zapewniają wysoki komfort słuchania muzyki w biurze, na ulicach miasta, w pociągu, autobusie, samolocie, albo po prostu w domu.

Aktywna redukcja hałasu bardzo efektywnie redukuje pomruki samochodów za oknem, a także szum komputerów oraz ogólny gwar. ANC nie powoduje nieprzyjemnego efektu "zatkanych uszu" oraz nie deformuje dźwięku. Gdy działa tylko ANC, a muzyka nie jest odtwarzana, to można usłyszeć bardzo delikatny szum. W czasie odtwarzania muzyki nie słychać go wcale.

Co ważne, ANC może być włączone nawet w czasie słuchania muzyki "po kablu". Oczywiście zużywana jest wtedy energia z akumulatora. Po wyczerpaniu baterii ANC nie działa, ale muzyka gra dalej.

Wielogodzinna podróż, czy krótkie, codzienne dojazdy? W obu przypadkach słuchawki AKG Y600NC dają radę idealnie.

Usłyszysz to co dzieje się dookoła, jeśli tylko zechcesz

Przycisk w prawej obudowie pozwala przełączać się między dwoma trybami Smart Ambient.

Ambient Aware - ANC wyłącza się lub zmniejsza intensywność działania, a odgłosy z zewnątrz są lepiej słyszalne. Przydatne, jeśli chcemy być świadomi tego, co dziele się w otoczeniu.

- ANC wyłącza się lub zmniejsza intensywność działania, a odgłosy z zewnątrz są lepiej słyszalne. Przydatne, jeśli chcemy być świadomi tego, co dziele się w otoczeniu. TalkThru - Muzyka w słuchawkach ścisza się, a odgłosy z zewnątrz są wzmocnione, szczególnie w paśmie ludzkiego głosu. Dzięki temu po dotknięciu jednego przycisku możemy porozmawiać z kimś wygodnie, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Aplikacja AKG Headphone

Funkcję przycisku Smart Ambient można ustawić w aplikacji na telefon - AKG Headphone. Włączymy lub wyłączymy też automatyczną pauzę, automatyczne wyłączanie słuchawek, ustawimy ręcznie korektor dźwięku, sprawdzimy poziom naładowania akumulatora oraz wykonamy aktualizację oprogramowania słuchawek.

Na każdą głowę

Pałąk west wzmocniony metalem, dzięki czemu ma większą sprężystość i jest odporniejszy na wyginanie. Jego regulacja jest bardzo duża, dzięki czemu słuchawki pasują na małą i dużą głowę. Bez problemu mogą być używane przez dziecko, jak i osobę dorosłą.

AKG Y600NC Wireless - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo

łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, AAC, UHQ, zasięg 10 metrów

czas pracy na baterii: do 25 godzin z włączonym ANC

łączność przewodowa: przewód 1,2 m z mikrofonem, wtyki 3,5 mm / 2,5 mm

aktywna redukcja szumów (ANC): tak (działa w trybie bezprzewodowym i przewodowym)

przetworniki: dynamiczne, 40 mm

pasmo przenoszenia: 20 - 24000 Hz

impedancja: 32 omy

czułość: 93 dB

masa: 322 g

mikrofon: tak, w słuchawkach (do rozmów przez Bluetooth) oraz w przewodzie

Czytaj dalej, by sprawdzić jaką jakość dźwięku oferują słuchawki AKG Y600NC Wireless oraz zapoznać się z końcową opinią na ich temat.

AKG Y600NC Wireless - jakość dźwięku

Mocne, mięsiste, ciepłe, basowe brzmienie. Tak w największym skrócie można opisać dźwięk generowany przez słuchawki AKG Y600NC Wireless. To słuchawki dla osób lubiących mocny bas, ale nie dla "bassheadów". Owszem, dół pasma jest dociążony, ale w wielu gatunkach muzycznych docenić można też czystą, wyraźną górę pasma.

Słuchawki nie obsługują aptX, ale kodowanie AAC oraz technologia UHQ (ultra high quality), w połączeniu z dobrymi przetwornikami dynamicznymi o średnicy 40 mm, robią znakomitą robotę. Zazwyczaj nie słychać nadmiernej kompresji w muzyce elektronicznej (choć w ostrym graniu gitarowym się to zdarza). Ogólne brzmienie jest czyste i przyjemne.

W czasie słuchania muzyki ze smartfona, z usług streamingowych online, dźwięk przez Bluetooth jest w zasadzie równie dobry jak przez przewód. Różnicę na korzyść kabla słychać tylko po podpięciu słuchawek do dobrego wzmacniacza (ja używałem HiFiMAN EF100) oraz odtwarzaniu plików skompresowanych bezstratnie.

Czy słuchawki AKG Y600NC Wireless grają dobrze? Moim zdaniem tak. Wręcz bardzo dobrze. Nie muszą się wstydzić konkurencji w klasie cenowej poniżej 1000 zł.

Jakość dźwięku oceniałem głównie w połączeniu ze smartfonem Samsung Galaxy A71 (bezprzewodowo i przewodowo).

Lulu Rouge - Sweeter Than Sweet (featuring Alice Carreri)

Miękkie, mocne, wibrujące tony niskie brzmią tutaj zdecydowanie najlepiej. Dominują, ale nie przytłaczają i są bardzo gładkie, mięsiste. Basy dostają tutaj 5/5 punktów. Średnica jest cofnięta, ale słyszalna. Ocieplona i z mniejszą mocą. Bardzo dobre wrażenie robi wokal i góra pasma. Też jest ocieplona, ale czysta, wyraźna, z dobrą separacją i głęboką sceną (na szerokość nie rozchodzi się zbyt mocno). Niskie tony nie deformują się przy maksymalnej głośności.

The Midnight - Days Of Thunder

Klimaty lat 80-tych w wydaniu The Midnight brzmią świetnie na tych słuchawkach. Naturalnie w tych utworach tony niskie są twardsze i wybrzmiewają krócej, ale taki jest urok muzyki synthwave. Słuchawki AKG zmiękczają dół i lekko wygładzają górę. Efekt końcowy jest taki, że brzmienie jest cieplejsze i głębsze, ale tony wysokie nie kłują w uszy. Ogólna czystość i jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie.

ScHoolboy Q - Groovy Tony

Ponownie utwór jest ocieplony, a dół zmiękczony oraz dociążony. Na szczęście tony średnie w tym przypadku są całkiem wyraźne i mocne, a wokal nie jest przysłonięty linią basową przy dowolnej głośności. Słychać też nieco szerszą scenę, z lekkim pogłosem. W górze pasma słychać lekką kompresję, ale ogólna czystość i separacja jest w porządku.

Grimes - 4AM

Dynamiczny, szybki utwór, z mieszanką miękkich i długo wybrzmiewających tonów niskich oraz twardszych, krótszych basów. Tutaj największym wyzwaniem jest separacja i kontrola nad tonami wysokimi. Z obiema rzeczami słuchawki AKG radzą sobie dobrze, choć przy najwyższej głośności wysokie częstotliwości potrafią być szorstkie i trochę za ostre.

Lorde - Homemade Dynamite

Piękny, charakterystyczny wokal na szczęście nie został przysłonięty przez basy. Wręcz przeciwnie. Linia basowa jest miękka, ale niezbyt mocna, natomiast środek i góra pasma w tym utworze zasługują na duże uznanie. Czystość, spora dawka powietrza, przestrzeń, plus wyjątkowo czytelny wokal - to najważniejsze zalety.

Metallica - Moth Into Flame

Tutaj niestety słychać kompresję w górze pasma (przede wszystkim talerze perkusji i niektóre partie gitarowe). Po kablu efekt ten znika, ale ogólna separacja instrumentów i poszczególnych dźwiękó jest przeciętna. Wokal jest dość wyraźny i lekko ocieplony. Dół na szczęście nie jest zbyt mocny i nie próbuje dominować, choć słuchawki sprawiają, że jest bardziej miękki.

Simply Red - Money's Too Tight (2008 Remaster)

Zmieniamy utwór na spokojniejszy i... od razu słychać bardzo dużą poprawę. W tym przypadku brzmienie mogę tylko chwalić. Superczysty wokal, przestrzeń, dynamika, separacja - wszystko to jest po prostu dobre i przyjemne w odbiorze. Dół naturalnie jest lekko podbity, zmiękczony, a środek cieplejszy, ale ogółem słucha się bardzo przyjemnie. Wysokie tony są dobrze kontrolowane i nie kłują oraz nie syczą, nawet przy najwyższej głośności.

Czas pracy na baterii

Z włączoną aktywną redukcją szumów słuchawki AKG Y600NC Wireless działają 23-26 godzin, w zależności od głośności muzyki. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że ANC jest włączone przez 100% czasu.

Słuchanie przewodowe jest możliwe oczywiście przez nielimitowany czas, ale jeśli chcecie w tym czasie mieć włączoną redukcję hałasu, to będzie ona aktywna przez około 35 godzin. Pełne ładowanie akumulatora zależy od użytej ładowarki, ale standardowo trwa 1,5-2 godziny.

AKG Y600NC Wireless - opinia

AKG Y600NC to wprost idealne duże słuchawki do smartfonu. Bardzo dobre aktywne usuwanie szumów sprawia, że słuchanie muzyki w podróży i w czasie codziennych dojazdów jest komfortowe. Jeśli do tego dołożymy mocne, basowe brzmienie, dobry mikrofon, wygodną konstrukcję, miękkie poduszki i długi czas pracy na baterii, to w zasadzie możemy mówić o niemal doskonałych słuchawkach Bluetooth.

Słuchawki AKG Y600NC Wireless trafią do polskich sklepów w drugiej połowie marca 2020, a ostateczna polska cena nie jest jeszcze znana. W przeliczeniu z innych walut wychodzi około 850-950 zł. Jeśli i u nas słuchawki zostaną tak wycenione, to moim zdaniem mamy hit. Jasne, że to nie są małe pieniądze, ale jeśli ktoś oczekuje wysokiej jakości, komfortu i funkcjonalności, to moim zdaniem warto je wydać.

AKG Y600NC Wireless - ocena

mocne, czyste, basowe brzmienie

skuteczna aktywna redukcja hałasu (ANC)

łączność Bluetooth z dwoma urządzeniami na raz

automatyczna pauza po zdjęciu słuchawek

dobra jakość rozmów telefonicznych przez Bluetooth

tryb przekazywania dźwięków z zewnątrz (ambient)

funkcja automatycznego wyłączania słuchawek

długi czas pracy na baterii

opcjonalna łączność przewodowa (kabel z mikrofonem)

dobra jakość wykonania i atrakcyjny wygląd

prosta w użyciu aplikacja mobilna

bardzo dobry, miękki pokrowiec ochronny w zestawie



aplikacja mobilna nie jest przetłumaczona na j. polski

wejście dla przewodu jest na wtyk 2,5 mm (lepszy byłby 3,5 mm)

96% 4,8/5

Zobacz również: