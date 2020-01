Trafił do nas router D-Link DIR-853, czyli w teorii dobrze wyceniony model posiadający wręcz przytłaczającą ilość funkcji – sprawdzimy jak wypada w praktyce jego wszechstronność! Zapraszamy na test

Domowe routery pozwalają na coraz więcej - niedawno zaprezentowaliśmy wam ranking routerów z wbudowanym modemem LTE, ale przecież nie każdy takiego modemu potrzebuje bez przerwy - może lepszym rozwiązaniem jest wybór routera, który w razie potrzeby może obsłużyć modem LTE na USB? Albo dysk zewnętrzny? Albo drukarkę? Takim routerem za dużo mniejsze pieniądze jest właśnie D-Link DIR-853!

Wygląd routera D-Link DIR-853 i złącza

Opakowanie, w jakim otrzymujemy omawiany produkt jest dość standardowe i spełnia w 100% swoje zadanie. W środku poza routerem znajdziemy jego zasilacz (z kablem o długości 1,2 m), kabel sieciowy (w kolorze żółtym, pasującym do gniazda WAN) i oczywiście instrukcję.

Router posiada na stałe zamontowane cztery anteny, które można oczywiście obracać i odchylać. Samo wykonanie nie budzi zastrzeżeń – mamy tu doczynienia z prostym wzorem, całość została wykonana z mocno sztywnego plastiku, tak że router sprawia wrażenie solidnego i trwałego urządzenia.

Na wierzchu mamy komplet diodek sygnalizujących status pracy urządzenia – nie zabrakło nawet diodki od pracy USB.

Miłym zaskoczeniem jest lokalizacja złącza USB od frontu. Zdecydowanie ułatwia to podpinanie pendrive. Natomiast w przypadku modemu USB oraz drukarki okazało się, że port z tyłu obudowy lepiej się sprawdza w takich zastosowaniach ze względu na prowadzenie kabli antenowych/USB.

Z tyłu routera znajdziemy resztę portów i przycisków. Przyciski od zarządzania Wi-Fi oraz od WPS również umieszczono z tyłu - są one zaraz obok siebie i mają identyczny kształt, zatem dość łatwo chcąc aktywować WPS, można niechcący całkowicie wyłączyć Wi-Fi. Poza tym mamy tu standardowe cztery gniazda RJ45, przyciski Power i Reset oraz gniazdo zasilania.

Od spodu niespodzianek brak – są tutaj cztery nóżki z małymi padami antypoślizgowymi i dwie wypustki do montażu na ścianie/suficie. Znajdziemy tu również podpowiedź do pierwszego logowania na router oraz PIN do Wi-Fi.

Coś więcej o sprzęcie

Testowany router został wyposażony w procesor MediaTek MT7621A (2 rdzenie w architekturze MIPS 1004Kc V2.15 taktowane 880 MHz każdy). Mamy tutaj również 128 MB pamięci RAM oraz 16 MB pamięci Flash. Za sieć Wi-Fi odpowiada MediaTek MT7615DN, co przekłada się na wsparcie dla MU-MIMO 2x2 w obu pasmach. Układ odpowiedzialny za sieć LAN to MediaTek MT7621A, zatem nie powinno być problemów ze stabilnym utrzymaniem 1 Gbps na wszystkich czterech portach jednocześnie.

Testowany router ma jedynie anteny zewnętrzne i są one średniej wielkości, co może przełożyć się na wyniki testu siły sygnału. Nie zabrakło tu funkcji kształtowania wiązki i automatycznego zmieniania kanałów. Wsparcie QAM256 w teorii pozwala osiągnąć do 400 Mbps w paśmie 2,4 GHz w standardzie 802.11n. Dla 5 GHz w standardzie 802.11ac nie przewidziano nic ponadprogramowego, zatem z wykorzystaniem MSC9 możemy liczyć na 867 Mbps – czy faktycznie, to dokładnie sprawdzimy.

D-Link DIR-853 - specyfikacja

Standard sieci: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.3u Anteny: 4 zewnętrzne Transmisja: 2.4 GHz 2x2; 5 GHz-1 2x2 Procesor: MediaTek MT7621A 2 rdzenie 880 MHz Pamięć RAM: 128 MB Pamięć FLASH: 16 MB Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK/E, WPA2-PSK/E, WEP Obsługa USB: brak Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: LTE; 3G; PPPoE; IPv6 PPPoE; PPPoE Dual Stack; Static IP / Dynamic IP;

Static IPv6 / Dynamic IPv6; PPPoE + Static IP (PPPoE Dual Access);

PPPoE + Dynamic IP (PPPoE Dual Access); PPTP/L2TP + Static IP; PPTP/L2TP + Dynamic IP Porty: 4 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet, 1x RJ45 WAN Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 Przyciski: Power, Reset/Restart, WPS, Wi-Fi On/Off Dodatkowe funkcje: DNS relay; Dynamic DNS; Static IP routing; Static IPv6 routing;

IGMP Proxy; RIP; Obsługa UPnP IGD; Obsługa VLAN; WAN ping respond;

Obsługa SIP ALG; Obsługa RTSP; WAN reservation; Wbudowany UDPXY; XUPNPD plug-in VPN: Tak:

IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through;

Tunelowanie IPsec Zarządzanie: Lokalny i zdalny dostęp do ustawień poprzez TELNET/WEB (HTTP/HTTTPS);

Internetowy interfejs do konfiguracji i zarządzania;

Powiadomienie o problemach z połączeniem i automatyczne przekierowanie do ustawień;

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez interfejs internetowy;

Automatyczne powiadamianie o nowej wersji oprogramowania;

Zapisywanie/przywracanie konfiguracji do/z pliku;

Obsługa logowania do zdalnego hosta/podłączonej pamięci masowej USB;

Automatyczna synchronizacja czasu systemowego z serwerem NTP i ręczna konfiguracja czasu/daty;

Ping utility;

Traceroute utility;

TR-069 Zapora sieciowa: Network Address Translation (NAT);

Stateful Packet Inspection (SPI);

Filtrowanie adresów IP: IP filter;

Filtrowanie IPv6;

Filtrowanie adresów MAC;

Filtrowanie adresów URL;

DMZ;

Zapobieganie atakom DDoS w oparciu o ARP;

Serwery wirtualne

Na kolejnej stronie przyjrzymy się bliżej procesowi konfiguracji.