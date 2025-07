Shark Detect Clean & Empty IW3612 to odkurzacz pionowy, który łączy solidną moc ssania z inteligentnymi funkcjami i wygodą obsługi. Dzięki automatycznemu opróżnianiu, wykrywaniu zabrudzeń i ergonomicznej konstrukcji, sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Bezprzewodowe odkurzacze pionowe od kilku lat skutecznie wypierają klasyczne konstrukcje z przewodem, na rynku pojawiają się kolejne produkty prawie z każdej półki cenowej. Odkurzacze pionowe to już nie tylko kompaktowe alternatywy do „dużego sprzątania”, czy jako dodatkowy sprzęt do odkurzaczy o konstrukcji jakie znamy od dawna, ale to często pełnoprawne urządzenia domowe, które łączą moc, wygodę i automatyzację pracy. Na tym tle interesująco prezentuje się nowy Shark IW3612 Clean & Empty Detect, który łączy kilka rzadko spotykanych funkcji w jednym, dobrze zaprojektowanym urządzeniu.

Już po kilku dniach użytkowania i testowania zarówno w typowych warunkach domowych, jak i w bardziej wymagających sytuacjach, mogę zabrać wam czas na recenzję tego sprzętu.

Zawartość zestawu i pierwsze wrażenia

Odkurzacz otrzymujemy w estetycznym i dobrze zabezpieczonym opakowaniu. W środku znajdziemy:

jednostka główna z silnikiem i pojemnikiem na kurz,

elektroszczotka uniwersalna,

końcówka szczelinowa z przejściówką do kurzy,

łamana rura,

stacja dokująca z pojemnikiem na kurz i ładowaniem,

wymienna bateria,

instrukcja obsługi.

Oszczędny dobór akcesoriów, bo mamy do wyboru główną końcówkę oraz szczelinową, pozwala na skuteczne sprzątanie niemal każdego rodzaju powierzchni, a testowaliśmy na panelach, drewnie, gresie i dywanach, aż po tapicerowane meble i trudno dostępne zakamarki.

Całość w minimalistycznym tonie, wykonana jest z solidnych materiałów: biało-mosiężno-szara kolorystyka i detale w stylu premium sprawiają bardzo dobre wrażenie. Odkurzacz wygląda solidnie, nie jak tania zabawka, ale jak sprzęt z wyższej półki, pamiętajmy jednak, ze cenowo to średnia półka w cenie około 1 300 zł, co jak na odkurzacz pionowy z automatycznym opróżnianiem jest bardzo dobrą ceną.

Specyfikacja techniczna, czyli moc na papierze

Moc ssania: 240W

Czas pracy: do 60 minut (w trybie ECO)

Czas ładowania: 4,5 godziny

Poziom hałasu: do 80 dB

Pojemność zbiornika na kurz: 0,42 l

Waga jednostki głównej: ok. 2,78 kg

Waga opakowania: 9,38 kg

Technologie detekcji zabrudzeń: DirectDetect, EdgeDetect, FloorDetect,

System opróżniania pojemnika: Clean & Empty

Filtracja: filtr HEPA + technologia Anti-Allergen Complete Seal

Tryby pracy: Auto, Eco, Boost

Łatwość użytkowania – ergonomia na pierwszym miejscu

Wyróżnikiem Shark IW3612, który rzuca się w oczy już od pierwszego użycia, to przemyślana ergonomia urządzenia. Rączka jednostki głównej jest dobrze wyprofilowana, urządzenie trzyma się pewnie i nie ślizga się nawet przy dłuższym użytkowaniu. Dostęp do sterowania jest prosty, bezpośrednio przy rączce, przy większych dłoniach dostęp do przycisków jest wręcz „pod kciukiem”. Waga jest rozłożona w sposób dość zrównoważony, nawet osoby mniej umięśnione nie odczują dyskomfortu podczas sprzątania całego mieszkania. Waga jednak może być wyzwaniem, ale tylko gdy za cel weźmiemy wyżej położone kurze.

Ważnym elementem jest zdejmowana bateria, którą można ładować niezależnie od urządzenia. To drobny, ale znaczący detal, który może ułatwić codzienne użytkowanie i pozwala rozbudować zestaw o zapasowy akumulator (co docenią właściciele większych mieszkań). Jednak, w samym zestawie mamy tylko jedną baterię, więc aby w pełni wykorzystać możliwości należy dokupić kolejną z zestawem do ładowania.





Tryby automatyczne i inteligentne dostosowanie mocy

Shark IW3612 wyposażony jest w 4 technologie zwiększające efekty czyszczenia:

DirtDetect - wykrywa zwiększenie zabrudzenia automatycznie zwiększając siłę ssania

- wykrywa zwiększenie zabrudzenia automatycznie zwiększając siłę ssania EdgeDetect - wykrywa kiedy szczotka znajduje się bliżej krawędzi, aby dwukrotnie zwiększyć siłę ssania, co zwiększa efektywność czyszczenia na krawędziach i w narożnikach.

- wykrywa kiedy szczotka znajduje się bliżej krawędzi, aby dwukrotnie zwiększyć siłę ssania, co zwiększa efektywność czyszczenia na krawędziach i w narożnikach. FloorDetect - rozpoznanie czyszczonej powierzchni, rodzaju podłogi zmieniając odpowiednio prędkość szczotki zwiększa efektywność czyszczenia na dywanach i tapicerowanych meblach.

- rozpoznanie czyszczonej powierzchni, rodzaju podłogi zmieniając odpowiednio prędkość szczotki zwiększa efektywność czyszczenia na dywanach i tapicerowanych meblach. LightDetect - automatyczne uruchamianie podświetlenia szczotki w celu lepszego doświetlenia mniej doświetlonych miejsc i łatwiejszego dostrzeżenia kurzu i brudu.

Dzięki zastosowanym technologiom możliwe jest oszczędzanie energii w czasie pracy, a to pozwala na dłuższą pracę urządzenia. Dodatkowo sam tryb Auto jest na tyle skuteczny, że przez większość czasu przełączania trybów pracy.

Shark Detect Clean & Empty działa w trzech trybach – Auto, Eco i Boost. Tryb Boost przyda się zwłaszcza do odkurzania dywanów z dłuższym włosiem lub przy sprzątaniu sierści zwierząt, czy mebli. Eco jest dobrą propozycją dla odkurzania mniej zabrudzonych powierzchni, codziennego ogarnięcia zabrudzeń. Sam szczerze najczęściej wybierałem tryb Auto, który dostosował działanie urządzenia do powierzchni i zbieranego zabrudzenia.

Końcówki a elastyczność i moc sprzątania

Producent dołącza praktyczne końcówki:

elektroszczotka uniwersalna, do twardych podłóg i dywanów,

szczelinówka z końcówką do kurzu, delikatna, przydatna przy czyszczeniu półek z książkami lub sprzętu RTV z możliwością zmiany (szczelinówka, lub szczelinówka z końcówką do zbierania kurzu)

Zmiana końcówek jest bardzo prosta i intuicyjna. Proste kliknięcie pozwala odłączyć elementy, a następnie dowolnie połączyć do głównej jednostki. Końcówki możemy podłączyć bezpośrednio do głównej jednostki, lub skorzystać z podłączenia przez łamaną rurę. Dzięki czemu szybko możemy zmieniać zastosowanie odkurzając podłogę, a za chwilę klawiaturę, lub zakamarki pod sufitem.

Tu warto też dodać, że przegub pozwala na łatwe manewrowanie pod meblami, a obracana szczotka dobrze wciąga kurz w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowym ułatwieniem może być możliwość „łamania” rury, co pozwala na wygodne odkurzanie np. pod meblami.

W pracy Shark radzi sobie bardzo dobrze, zarówno z twardymi podłogami, jak i dywanami, czy meblami. Główna szczotka bardzo dobrze zbiera kurz, a automatyczna zmiana mocy pozwala nie tylko na ekonomiczniejszą pracę, ale dokładniejsze doczyszczanie powierzchni.

Włosy, sierść, piasek, kurz który zalegał pod meblami? To nie stanowi problemu, bo moc ssania pozwala na „wyssanie” problemów z wielu miejsc, a dla rodzin z małymi dziećmi, zwierzętami lub alergikami ten produkt to naprawdę dobry wybór.

System Clean & Empty, wygodne opróżnianie bez kontaktu z kurzem

To co mi osobiście bardzo podoba się w tej jednostce, to system Clean & Empty. Pozwala on na szybkie i higieniczne opróżnienie pojemnika na kurz bez konieczności dotykania jego wnętrza, wytrzepywania, wymiany worków czy innych sposobów kontaktów z kurzem. Wystarczy ostawić urządzenie do stacji dokującej i system sam się uruchomi dosłownie zasysając całość zawartości z pojemnika jednostki do głównego pojemnika stacji dokującej.

To rozwiązanie, mogą docenić alergicy, bo zamknięty system z zabezpieczeniem Anti-Allergen Complete Seal gwarantuje (na podstawie punktu 5.14 normy IEC 62885-2 w zakresie 0,3–10 mikrometrów), że żadne drobinki nie przedostaną się z powrotem do powietrza.

Co ważne, system opróżniania jednostki głównej jest częścią stacji dokującej. Stacji nie ma potrzeby montować na ścianie, przytwierdzać do podłogi, a wystarczy tylko znaleźć odpowiednie miejsce i podłączyć całość do zasilania. Dzięki temu możemy zmieniać miejsce położenia stacji, np. przy przemeblowaniu.

Czas pracy, ładowanie, hałas i komfort

Odkurzacz w trybie Eco działa do 60 minut, przy codziennym użytkowaniu, czyli dla mnie w trybie Auto, uruchamiającym czasem Boost, realny czas pracy to około 35 minut, wystarczy aby odkurzyć dokładnie nawet 100 mkw przy sprawnej ręce.

Czas pełnego ładowania baterii to na moje oko około 3,5 do 4 godziny, co nie jest rekordem, ale przy dokładniejszym sprzątaniu przerwy w nim pozwalają doładować jednostkę wystarczająco. Pamiętajmy też, że ten Shark ma możliwość wymiany baterii, więc dla osób ceniących sobie dostęp do mocy dłużej niż 35-60 minut jest to kwestia do rozważenia.

Urządzenie pracuje stosunkowo cicho od 65 dB w trybie Eco, po około 80 dB w trybie Boost. Na moje ucho nie jest to coś co obniża mój komfort, szczególnie jeśli mam do dyspozycji tryb Auto, który jest kompromisem między mocą a komfortem akustycznym.

Podsumowanie: czy warto kupić Shark IW3612?

Warto kupować – jeśli szukasz w dobrej cenie wygodnego urządzenia, ze stacją dokującą i auto opróżnianiem, jeśli w twoim domu są alergicy, jeśli masz potrzebę odkurzania po zwierzętach domowych lub małych dzieciach

Nie warto kupować – jeśli szukasz urządzenia z AI lub z aplikacją mobilną, jeśli szukasz pionowego odkurzacza z funkcją mycia (tego tu nie znajdziesz)

Shark Detect Clean & Empty IW3612 to pełnoprawny odkurzacz pionowy, który nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim działa tak, jak powinien. Świetna ergonomia, inteligentne funkcje, wygoda obsługi i realna skuteczność czyszcząca czynią z niego sprzęt, który bez kompleksów konkuruje z bardziej znanymi markami. Jeśli szukasz uniwersalnego odkurzacza do domu i nie boisz się wydać nieco więcej – to będzie bardzo udany wybór.