Co to jest Mesh Wi-Fi'? Specyfika działania Wi-Fi jest taka, że często nawet najlepszy router potrafi zaskoczyć nas martwą (pod względem zasięgu) strefą w większym domu. Zaprezentujemy wam 5 naszym zdaniem najlepszych zestawów Mesh, które temu problemowi zaradzą!

Przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych systemów Wi-Fi Mesh w całym przekroju cenowym rynku. Poniżej lista ułożona od najtańszych rozwiązań, a jeszcze dalej znajdziecie więcej informacji na temat Wi-Fi Mesh.

Jaki system Wi-Fi Mesh wybrać? TOP 5

Co to jest system Wi-Fi Mesh?

Sieć Mesh (lub po polsku „sieć kratowa”) to w żadnym przypadku nie jest nic nowego, jednak dopiero od niedawna stało się przystępne dla użytkowników domowych i wspierane przez routery w rozsądnej cenie (o których możecie przeczytać w artykule: Top 10 routerów domowych). W skrócie można to nazwać alternatywą dla repeaterów oraz instalacji z dodatkowymi punktami dostępowymi. To co taką sieć jednak wyróżnia, to sposób w jaki jest ona widoczna z punktu widzenia urządzeń odbiorczych (telefonu, laptopa itp.).

Wi-Fi Mesh nie wymaga do działania połączenia kolejnych punktów kablem sieciowym, ale często jest to bardzo korzystne rozwiązanie

W przypadku klasycznych rozwiązań (o których możecie poczytać w artykule: Jaki repeater Wi-Fi kupić?), każdą sieć widzimy z osobna i przełączenie na bliższy odbiornik nastąpi dopiero gdy utracimy całkowicie sygnał z poprzedniego źródła. Prowadzi to do sytuacji w której bardzo długo możemy utrzymywać się na końcówce zasięgu jednego z nadajników, co oczywiście znacząco pogarsza parametry pracy łącza (wyższe opóźnienia i niższy transfer) co najlepiej sprawdzić uruchamiajac test internetu.

Systemy Mesh korzystające z dedykowanego zakresu dla komunikacji między sobą znacznie mniej tracą na wydajności wraz z dokładaniem kolejnych punktów

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku systemów Mesh – urządzenia odbiorcze widzą tylko jedną sieć, a routery są traktowane jako oddalone od routera anteny. Pozwala to na całkowicie płynne przechodzenie połączenia pomiędzy punktami, do których mamy lepszy zasięg.

Na co zwracać uwagę wybierając sieć Mesh?

Rozwiązania Mesh na rynku potrafią znacząco się od siebie różnić konstrukcyjnie, jednak praktycznie każdy będzie lepszym wyborem od zwyczajnych wzmacniaczy – z tym tylko wyjątkiem, że zwykle starsze routery nie będą zgodne z tą technologią (w przeciwieństwie do wzmacniaczy, które zadziałają z każdym Wi-Fi).

Najważniejsze parametry to ilość obsługiwanych przez Mesh zakresów oraz standard, w jakim pracuje. Ten drugi parametr należy dobrać tak, aby nie był niższy niż w urządzeniach, jakie posiadamy w domu, a ilość zakresów ma znaczenie, jeżeli chcemy budować bardzo rozległą sieć, lub przepustowość jest kluczowa.

TOP 5 systemów Mesh:

Zestawienie otwieramy naszym zdaniem najbardziej opłacalnym zestawem Mesh na rynku. A tak właściwie to dwoma takim zestawami gdyż nie mogliśmy jednoznacznie wskazać lepszego kandydata:

TP-Link DECO M4 Mesh Wi-Fi - idealne rozwiązanie do dużego mieszkania!









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za nieco ponad 400 zł otrzymujemy zestaw dwóch routerów AC1300 z obsługą MU-MIMO 2x2:2 w dwóch zakresach. Napędzany jest co prawda tylko przez jednordzeniowy procesor o taktowaniu 750 MHz oraz 128 MB RAM, a dwie wbudowane anteny sprawiają, że nie ma co liczyć na przebicie się sygnałem przez mocno zbrojony strop, ale w typowym domu jednorodzinnym albo bardzo dużym mieszkaniu sprawdzi się wyśmienicie. Dostępny jest również w tzw. trzypaku w cenie około 650zł, natomiast jeżeli dodatkowo nie przeszkadza nam tylko 100 Mbps przepustowości złaczy LAN, to z kolei 100 zł taniej możemy zakupić zestaw Deco M4E! Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3u

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję Pokaż produkt

Tenda Nova MW6 - najlepszy stosunek ceny do wydajnosci









4,2/5 Ocena benchmark.pl Alternatywą dla powyższego zestawu będzie propozycja od Tenda. Trzy routery o bardzo nowoczesnym i estetycznym kształcie w cenie poniżej 800 zł zaoferują nam jakość transferu oraz zasięg przewyższający routery z najwyższej półki (uśredniając wyniki z całego domu/mieszkania). Sprzętowo nie ustępują w niczym Deco M4, co oznacza, że tu również mamy do dyspozycji MU-MIMO 2x2:2 w standardzie AC1200. Całość napędza również jednordzeniowy, ale nieco szybszy (1 GHz) procesor, wspierany przez identyczne 128 MB RAM. Jedyna wada, to brak dostepności zestawu z tylko dwoma routerami, co przybliża nas w zastosowaniu do kolejnej pozycji na liście. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję Pokaż produkt

ASUS Lyra Trio - przystepny zestaw dla bardziej wymagających









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS Lyra Trio Mesh Wi-Fi (3-PK) z kolei jest odpowiedzią na sytuację, w której do pokrycia mamy naprawdę ogromny obszar. Najlepiej sprawdzą się jako dodatek do jednego z wyżej opisanych routerów Asusa, choć bez problemu mogą działać samodzielnie. Niższa cena (za sztukę) wiąże się tu jednak ze znacznie gorszymi parametrami technicznymi – procesor w każdym z routerów jest jednordzeniowy i pamięci znajdziemy w każdym tylko 128 MB. Jednak jak to mawiają – w grupie siła! Do dyspozycji nadal nie mamy tu oddzielnego zakresu do komunikacji między punktami, ale otrzymujemy wyższy standard sieci – AC1750. Tutaj również anteny są wbudowane, jednak oferują już MU-MIMO 3x3:3. Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych nie Pokaż produkt

Linksys Velop Whole Home Mesh WI-FI - 3-zakresowy Mesh w rozsądnej cenie









4,5/5 Ocena benchmark.pl Linksys Velop Whole Home Mesh WI-FI WHW0302-EU to zestaw dwóch routerów, który stawia przede wszystkim na przepustowość – sprawdzi się wyśmienicie w sytuacji, gdy np. nasz telewizor posiada niskiej jakości moduł sieciowy i znajduje się daleko od miejsca głównego routera. Niech Was nie zmyli niepozorny wygląd – mamy tu do czynienia z bardzo mocnym sprzętem: świadczą o tym chociażby 4 rdzenie i 512 MB RAM. Dodatkowo routery są trzy zakresowe, gdyż jeden z zakresów jest dedykowany do komunikacji między sobą! Jedynie zgodność tylko z AC1300, w przypadku sieci rozpowszechnianej lokalnie, pozostawia pewien niedosyt. W razie potrzeby można zakupić również zestaw 3 routerów. Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 2200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Pokaż produkt

Netgear Orbi RBK50 - bardzo wydajny, 3-zakresowy system Mesh









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pierwszym z zawodników wagi ciężkiej w naszym zestawieniu jest zestaw od Netgear. Routery Orbi oferują 3 zakresy, w tym jeden najszybszy do komunikacji pomiędzy sobą. Co prawda nadal mówimy tu o Wi-Fi 5, jednak standard AC3000 mocno od Wi-Fi 6 nie odstaje. Routery wyposażono w czterordzeniowe procesory i 512 MB RAM. Do komunikacji pomiędzy punktami wykorzystywany jest MU-MIMO 4x4:4, natomiast zakresy do lokalnego rozpowszechniania sieci oferują już tylko MU-MIMO 2x2:2. Taki zestaw bez problemu poradzi sobie nawet z bardzo dużymi domami oferując bezprzewodowo prędkość zbliżoną do tej uzyskiwanej przewodowo. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 3200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Pokaż produkt

Asus AiMesh AX6100 Wi-Fi System - 3-zakresowy Mesh Wi-Fi 6 - prawdziwa alternatywa dla kabla!









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli natomiast zależy wam na zastąpieniu kabla sieciowego łączącego np. dwie kondygnacje, czyli innymi słowy nie szukacie kompromisów, to Asus oferuje model RT-AX92U – dostępny w duecie (AiMesh AX6100 Wi-Fi System). Dzięki możliwościom, jakie daje Wi-Fi 6 w połączeniu z wbudowaną anteną o pionowej polaryzacji, pozwala na komunikację pomiędzy dwoma punktami na wydzielonym do tego zakresie, z prędkością przekraczającą tę oferowaną przez połączenie GigabitEthernet! Producent wyposażył każdy z routerów w bardzo szybki (choć tylko 2-rdzeniowy) procesor i 512 MB RAM. Zakres do komunikacji bezprzewodowej routerów oferuje 4800 Mbps przepustowości, natomiast pozostałe 2 zakresy prezentują sobą już tylko poziom AC1300. Jednak, jeżeli mamy możliwość połączenia punktów przewodowo, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ostatni zakres wykorzystać w sieci lokalnej uzyskując łącznie do dyspozycji ponad 7 Gbps przepustowości w paśmie 5 GHz! Nie łatwo będzie taki router zapchać :) Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 867, 4804 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Oczywiście wszystkie powyższe zestawy całkowicie wyczerpują rolę routera domowego i nie wymagają niczego dodatkowego do działania. W każdym znajdziemy funkcje, takie jak sieć dla gości, mniej lub bardziej rozbudowaną kontrolę rodzicielską oraz często też opcje bardziej zaawansowane. Wszystkie posiadają również dedykowaną aplikację do obsługi przez telefon.

