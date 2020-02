Akcesoria do telefonów

Dawno dawno temu, gdy ludzie pierwotni używali do ładowania smartfonów ładowarek sieciowych, nikt nie przypuszczał, że wkrótce wyzwolimy się z jarzma kabli i będziemy ładować sprzęt bezprzewodowo, na przykład za pomocą Green Cell GC Air Juice.

Jeśli szukasz porządnej i szybkiej ładowarki indukcyjnej do smartfona, czy też bezprzewodowych słuchawek to cóż... właśnie ją znalazłeś. W portfolio firmy Green Cell znajduje się dużo ciekawych i znakomicie wykonanych produktów - jeśli nie wierzycie, zerknijcie choćby do naszej recenzji powerbanka Green Cell PowerPlay10.

Dziś mieliśmy okazję gościć w redakcji ładowarkę indukcyjną Green Cell GC AirJuice 15 W, która praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnych poważniejszych wad. Żeby nie przedłużać - zapraszamy do naszej recenzji wideo, z której dowiecie się więcej o tym produkcie.

Green Cell GC AirJuice 15 W - wideorecenzja

Producent pomyślał w zasadzie o wszystkim - o doskonałej obudowie, wsparciu szybkiego ładowania, certyfikacie Qi, diodzie LED informującej o statusie urządzenia, bezproblemowym ładowaniu przez etui o grubości nawet 5 mm, czy nawet o antypoślizgowym podkładkach. Pozwolimy sobie tylko przypomnieć, że do funkcji szybkiego ładowania konieczne jest podłączenie do odpowiedniego portu USB - z funkcją Power Delivery, Quick Charge, czy też Ultra Charge. Zresztą - zerknijcie na specyfikacje techniczną.

Specyfikacja Green Cell GC Air Juice 15 W

Model Green Cell GC Air Juice 15 W (QIGC01) Wejście/wyjście 12V/1.5A, 9V/1.67A, 5V/2A Moc wyjścia 5 W/7.5 W/10 W/15 W Port USB typu C W zestawie kabel GCmatte 1 m USB-C do USB-A (brak ładowarki sieciowej) Rozmiary 9 cm x 9 cm x 0,7 cm Waga 160 gramów Gwarancja 24 miesiące

Green Cell GC Air Juice 15 W można obecenie kupić w kwocie nieco poniżej 130 złotych i jest to cena, którą warto zapłacić za jakość i bezpieczeństwo (certyfikat Qi). A wierzcie nam - z tanimi ładowarkami indukcyjnymi bywa naprawdę różnie.

Green Cell GC Air Juice 15 W - podsumowanie

doskonała jakość wykonania i metalowa obudowa

wsparcie szybkiego ładowania (kompatybilność z 5 W, 7,5 W, 10 W, 12 W i 15 W)

certyfikat Qi WPC

możliwość ładowania smartfonów i słuchawek

antyślizgowa powierzchnia na spodzie i wierzchu

niewielkie rozmiary



brak znaczących minusów

90% 4,5/5

