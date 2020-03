MEE Audio MX3 PRO to słuchawki wysokiej klasy. Idealne nie tylko do telefonu, ale też do dobrego domowego sprzętu audio. Są wodoszczelne i bardzo wygodne, więc można je wziąć na siłownię lub inny trening, a jednocześnie rozpieszczają wysublimowanym dźwiękiem. Recenzja.

MEE Audio MX3 PRO - recenzja

Dla mnie zasada jest prosta: nie zwracam uwagi na słuchawki, które już na starcie próbują mi zaimponować w najprostszy sposób - mocą, głośnością lub basem. Szacunek należy się wtedy, gdy producent tworzy słuchawki, które mają ogromny potencjał, ale wykorzystują go w bardzo finezyjny, wysublimowany i nienachalny sposób. Nie pokazują siły kopiąc w ucho, lecz zadziwiając szczegółowością, czystością i precyzją przy każdej głośności i w wielu gatunkach muzycznych.

Takie właśnie są MEE Audio MX3 PRO. To świetne słuchawki do dobrego smartfona, a po podłączeniu do solidnego wzmacniacza słuchawkowego potrafią sprawić, że szczęka opada. Można je również wykorzystać do odsłuchu na scenie. Oto moja opinia na ich temat.

Przemyślana konstrukcja

MEE Audio MX3 PRO to słuchawki hybrydowe, wyposażone w trzy pary przetworników: 1x dynamiczne + 2x zbalansowane armaturowe. Są więc podobne do wcześniej testowanych MEE Audio MX2 PRO, ale mają jeden dodatkowy przetwornik armaturowy. Czy to zagranie czysto marketingowe? Odpowiedź brzmi: nie.

MEE Audio MX3 PRO generują brzmienie o innej charakterystyce. MX2 były cieplejsze, bardziej basowe, a MX3 mają mocniejsze tony średnie. Uspokajam od razu, że niczego im nie brakuje w kwestii tonów niskich i wysokich. Wręcz przeciwnie - powinny dostać Oscara za całokształt, ale o tym za moment.

Warto od razu dodać, że jedna z dwóch par przetworników jest zaprojektowana bardziej pod kątem tonów średnich, a druga gra wysokotonowo. W połączeniu z solidnym, niskotonowym przetwornikiem dynamicznym otrzymujemy więc dobrze pokrycie całego słyszalnego pasma. Producent nie stara się na siłę imponować cyferkami - podaje 20-20000 Hz i tak pewnie jest.

Dwa przewody w zestawie

W opakowaniu ze słuchawkami MEE Audio MX3 PRO znajdziemy dwa przewody - jeden standardowy, tylko do słuchania muzyki (wtyk 3-polowy), a drugi również do prowadzenia rozmów telefonicznych (wtyk 4-polowy), z wbudowanym mikrofonem i przyciskiem do odbierania połączeń oraz pauzowania muzyki. Oba mają długość około 1,26 m i są świetnie wykonane.

Przewody mają specjalne wtyki wchodzące w obudowy słuchawek. Wystarczy je wyciągnąć i można szybko wymienić kabel na nowy. To duża zaleta w razie uszkodzenia przewodu. Zarówno wtyki, jak i słuchawki mają małe, ale wyraźne oznaczenia L / R, więc wymiana jest szybka i bezproblemowa.

Opcjonalnie bezprzewodowe

Możliwość odłączenia słuchawek sprawia, że możemy dokupić specjalny przewód z wbudowaną łącznością Bluetooth i aptX Low Latency (MEE Audio BTC-2). W ten sposób zwiększymy swobodę ruchów, gdy będziemy tego potrzebowali.

Rozgałęzienie może nie jest najpiękniejsze, ale za to bardzo solidne.

Odporne na deszcz i pot

MEE Audio MX3 PRO mają klasę wodoszczelności IPx5, więc są odporne na zachlapania i wilgoć. Dzięki temu są to dobre słuchawki do biegania i na siłownię. Tym bardziej, że...

Nie wypadają z uszu i są bardzo wygodne

Trzymają się świetnie przede wszystkim dlatego, że mają giętkie pałąki zakładane za uszy. Są one dość cienkie, więc nie czuć ich, nawet gdy mam założone okulary.

Ważne jest też prawidłowe ukształtowanie obudów. Mają one obłe kształty, które dobrze wpasowują się w uszy i nie uciskają. Jasne, że zależy to od indywidualnej fizjonomii. W moich uszach MX3 PRO pasowały szczelnie, bez luzów i były tak wygodne, że mogłem je nosić przez wiele godzin.



zdjęta boczna nakładka magnetyczna

Słuchawki są częściowo przezroczyste, choć zdecydowanie bardziej w wersji białej niż czarnej (odsyłam jeszcze raz do recenzji MX2 PRO - można podejrzeć jak wyglądają białe). Dotyczy to również przewodów, które mają półprzezroczysty plastik, z wewnętrznym oplotem ochronnym.

Aha, jeszcze jedno...

Dodam w tym miejscu, że na zewnętrznych częściach obudów umieszczone są małe plakietki, przytrzymywane magnetycznie. Można je zdjąć i zamienić na inne, "customowe". Jednak ta opcja nie jest dostępna w Polsce (tylko przez stronę producenta). To samo dotyczy silikonowych odlewów, dopasowanych do wnętrza ucha - tylko online, nie w Polsce.

Zawartość zestawu

W komplecie dostajemy:

słuchawki MEE Audio MX3 PRO

przewód audio 1,26 m

przewód audio z mikrofonem 1,26 m

4x uszczelki silikonowe w różnych rozmiarach (w tym jedna para podwójnych dual flange)

1x pianki Comply T

przejściówka z 3,5 na 6,3 mm

2x klips do przypinania przewodu do odzieży

solidne, sztywne etui ochronne

mały karabińczyk do zawieszania etui

MEE Audio MX3 Pro - specyfikacja

Konstrukcja: słuchawki dokanałowe, zamknięte, 3-drożne, z giętkimi pałąkami zakładanymi za uszy (OTE)

Typ przetworników: 1x dynamiczne (10 mm) + 2x armaturowe

Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Maksymalna moc wyjściowa: 30 mW

Impedancja: 21 omy

Skuteczność: 110 dB

Przewód: dwa kable w komplecie, około 1,26 m (stereo + stereo z mikrofonem)

Wtyk: kątowy, pozłacany, 4-polowy (przewód z mikrofonem) oraz 3-polowy (przewód bez mikrofonu)

Możliwość wymiany przewodu: tak

Mikrofon: tak (w jednym z dwóch przewodów)

Wodoszczelność: IPx5

Inne informacje: 4 par uszczelek silikonowych, 1 para panek Comply T-200, przejściówka 6,3 mm, sztywny pokrowiec ochronny w komplecie, karabińczyk

Ciężko opisać jak te słuchawki grają, ale jedno słowo pasuje idealnie: fantastycznie.

Czytaj dalej, by zapoznać się z jakością dźwięku oraz przeczytać opinię końcową, na temat słuchawek MEE Audio MX3 PRO.

MEE Audio MX3 PRO - jakość dźwięku

Sprawa wygląda następująco: model MX3 w stosunku do MX2 ma dodatkowy zbalansowany przetwornik armaturowy, operujący głównie w środku pasma. To jednak absolutnie nie oznacza, że dół i góra są gorsze. Wręcz przeciwnie.

Jeśli podłączymy słuchawki do dobrego wzmacniacza / DAC'a (ja korzystałem z HiFiMAN EF100), dynamiczny przetwornik basowy potrafi wygenerować dużą moc, przy jednoczesnej wysokiej kulturze i niskich zniekształceniach. Natomiast wysokotonowy przetwornik armaturowy spisywał się dokładnie tak jak powinien - generował bardzo szczegółowy i czysty dźwięk, ale nie kłuł w uszy.

W przypadku słuchawek hybrydowych moją największą obawą jest to, że producent nie zapanuje nad charakterystyką "armatury" i przez to będzie ona za ostra i po prostu irytująca przy wyższej głośności. Tutaj tak nie jest. Zarówno średnio-, jak i wysokotonowe przetworniki spisują się wyśmienicie już od niskiej głośności. Niskie tony z resztą też.

Dobre do każdej muzyki

Wymienione wyżej kwestie wpływają na to, że MEE Audio MX3 PRO są słuchawkami o bardzo uniwersalnej charakterystyce. Wręcz fenomenalne do jazzu, lekkiej gitary, muzyki wokalnej i muzyki klasycznej, ale z przyjemnością słucha się na nich również mocnej gitary (np. utwór Death - Empty Words), oraz wszelkiego rodzaju elektroniki.

W moich recenzjach rzadko chwalę słuchawki za to jak radzą sobie z ostrą gitarą. Zazwyczaj trafiam na sprzęt z brzmieniem w kształcie mniej lub bardziej ostrej litery "V", czyli mocny dół, słaby środek i mocna góra. W MX3 PRO mamy mocny dół, jeszcze mocniejszy środek i dość mocną, bardzo szczegółową górę, czyli coś na kształt spłaszczonej litery "A". Żeby nie było nieporozumień zaznaczę od razu, że pisząc "mocny" mam na myśli wyraźny, czytelny, obecny w odtwarzanej muzyce, a nie "kopiący w ucho".

Czy grają dobrze ze smartfona?

Tak, dobry smartfon napędzi je bezproblemowo. Ja podłączałem je do Xiaomi Mi 9T Pro, OnePlus 6 oraz przez przejściówkę do Samsunga Galaxy S20 Ultra i z każdego grały całkiem w porządku - głośno, dynamicznie, szczegółowo. Oczywiście nie jest to poziom dobrego wzmacniacza słuchawkowego, ale z telefonu też słucha się przyjemnie.

Hoff Ensemble - Blagutten

Na początek wezmę utwór dość mało znany, ale dostępny na różnych platformach. Można go również sprawdzić tutaj w pliku FLAC 24 bit / 352,8 kHz. Jest to dobry przykład możliwości tych słuchawek. Słucham dość cicho, na 10-15% skali wzmacniacza HiFiMAN EF100, a mimo to, słuchawki generują bardzo przyjemną, miękką, długo wybrzmiewającą linię basową. Mimo relatywnie niskiej głośności mocy nie brakuje - to bardzo dobry znak. MX3 grają niesłychanie gładko, z lekko ocieplonym, wyraźnym środkiem i krystaliczną górą. Miękkość na dole i ilość szczegółów w środku i na górze zachęcają do tego, by usiąść w wygodnym fotelu, zamknąć oczy i po prostu odpłynąć. Klasa i jeszcze raz klasa.

Death - Voice of the Soul

Jak na ten zespół jest to bardzo spokojny utwór, ale... jak on brzmi na tych słuchawkach! Mogę opisać w prostych słowach to co słyszę, ale żeby docenić ten dźwięk trzeba posłuchać samemu. Dźwięk jest fenomenalny. Od pierwszej sekundy gitary reprodukowane są z wybitną czystością. Gitara basowa wybrzmiewa ciepło i gładko, a nad nią unosi się cała kopuła nieskazitelnej przestrzeni i drobnych detali. Można się poczuć, jakby się siedziało przed gitarzystą i patrzało na wibrującą strunę. Realizm level master-ekspert. Mnóstwo przestrzeni, dźwięki rozchodzące się zarówno na boki, jak i wgłąb. Słowem: jest wyśmienicie.

Death - Empty Words

A teraz coś mocniejszego. W utworze Death - Empty Words mamy już solidny natłok dźwięków, z którym słuchawki MEE Audio MX3 PRO radzą sobie bez większego wysiłku. Tutaj już zdecydowanie słychać wzmocnione tony średnie w stosunku do wersji MX2. Znacznie wyraźniejszy wokal i gitary, a przy tym nieco lepiej kontrolowany dół pasma. Do tego bardzo detaliczna góra perkusji i dobra separacja dźwięków. Wokal i gitary słychać dość blisko uszu, ale perkusja dodaje trochę głębi.

Billy Marchiafava - French Fry Dinner (ft. TrippyThaKid, Lentra)

Zmieniamy klimat. W tym utworze docenić można imponującą dynamikę i separację dźwięków. W dole wybrzmiewają mocne, wibrujące tony niskie. Nie schodzą może rekordowo nisko, ale są bardzo sprężyste i zdecydowanie nie są przymulone. Maja w sobie moc i czystość jednocześnie. Wokal jest bardzo dobrze odseparowany i nigdy nie bywa przysłonięty przez niskie lub wysokie częstotliwości. W górze jest dokładnie to, do czego przyzwyczaiły mnie te słuchawki - czystość, wybitna separacja, szczegółowość i całkowity brak syczenia, iskrzenia i kłucia, nawet przy wysokiej głośności (mimo, że tony wysokie są wyraźnie chłodniejsze od średnich).

ABRA - U Kno

W tym utworze tony niskie w pełni zasługują na swoje miano. Osiągają poziom dobrego subwoofera. MEE Audio MX3 PRO pokazują więc, że jeśli utwór tego wymaga, będą posłusznie odtwarzały bardzo miękki, mięsisty, nisko wibrujący bas. Nawet przy niskiej głośności. Mogę tutaj napisać, że dół pasma dominuje, bo tak faktycznie jest, ale wokal nie stracił na tym ani trochę. Jest w pełni zrozumiały, czysty i czytelny. Tony wysokie są ocieplone, ale szczegółowe. W całym brzmieniu słychać dużo przestrzeni / powietrza. Utwór jest diametralnie inny od poprzednich, ale brzmi po prostu świetnie.

Drum and Bass (ogółem)

Piszę ogólnie o całym gatunku D&B, bo w zasadzie każdy utwór w obrębie tego gatunku brzmiał bardzo dobrze na słuchawkach MEE Audio MX3 PRO. Nu:Tone, Lea Lea - Tides / Klute - Seperation / Commix - Emileys Smile / Camo & Krooked, Metrik - Aurora i wiele innych - w każdym przypadku jakość była bardzo wysoka. Niezależnie od tego, czy utwór stawiał większe wymagania w stosunku do tonów niskich, średnich czy wysokich, słuchawki radziły sobie wprost rewelacyjnie. Miękkie, gładkie jak mało brzmienie w dole, szybki, mocny, wyraźny środek i superszczegółowa góra, a do tego sporo przestrzeni, świetna separacja i brak słyszalnych zniekształceń przy wyższej głośności. Po prostu rewelacja.

MEE Audio MX3 PRO - opinia

Czy słuchawki MEE Audio MX3 PRO są godne polecenia? W zasadzie zastanawiam się choćby nad jednym powodem, dla którego miałbym ich nie polecić. Mają mnóstwo istotnych zalet. Niemal każdy rodzaj muzyki brzmi na nich świetnie. Nie dość, że oferują mocne tony niskie i wysokie, to dodają do tego fenomenalny środek pasma. Gitara, wokal, muzyka spokojna, szybka, metal, elektronika, fortepian, klawesyn... wszystko brzmi na nich dobrze.

Są też dobrze wykonane, odporne na deszcz i pot, mają wymienne przewody i dwa kable w komplecie (w tym jeden z mikrofonem do rozmów). Spoczywają w uszach komfortowo i nie wypadają z nich nawet w czasie najbardziej intensywnych ruchów.

To doskonałe małe słuchawki zarówno do smartfona, jak i do wysokiej jakości wzmacniacza. Spisują się na medal w domu i poza nim.

Patrząc na wszystkie zalety słuchawek MEE Audio MX3 PRO, jestem skłonny przyznać, że cena 699 zł nie jest wyciągnięta z kapelusza. Ten sprzęt to nie jest dzieło przypadku. Słychać wyraźnie, że zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z pewnym zamysłem. Moim zdaniem ten zamysł okazał się trafny.

Kod rabatowy dla Czytelników benchmark.pl:

Słuchawki MEE Audio MX3 PRO są dostępne w sklep RMS pl, w promocji z wysyłką gratis i kodem rabatowym dla Czytelników benchmark.pl, obniżającym cenę: mx3skleprms.

Kup słuchawki MEE Audio MX3 PRO taniej z kodem promocyjnym

MEE Audio MX3 PRO - ocena

bardzo wysoka jakość dźwięku

wymienne przewody

dwa przewody w zestawie, w tym jeden z mikrofonem do rozmów telefonicznych

odporne na deszcz i pot

dobrze grają ze smartfona

komfortowe, dobrze wykonane i nie wypadają z uszu (elastyczne pałąki)

solidne, sztywne etui ochronne w zestawie

wysoka głośność

100% 5/5

