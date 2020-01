Te słuchawki spełniły wszystkie moje oczekiwania - recenzja MEE Audio MX2 Pro

Modułowa konstrukcja słuchawek MEE Audio MX2 Pro sprawia, że można je dopasować do kształtu uszu, a także zmienić ich wygląd. MEE Audio MX2 Pro imponują jakością dźwięku, jakością wykonania oraz wygodą. To fantastyczne słuchawki do do smartfona i domowego audio. Recenzja.

MEE Audio MX2 Pro - efekt WOW od początku do końca

Wybierając sprzęt audio najważniejsze jest to, by nie oszukiwać samego siebie. Jeśli zdajesz sobie sprawę z ograniczeń swojego słuchu lub sprzętu z jakiego odtwarzasz muzykę, albo po prostu możesz wydać na słuchawki maksymalnie stówkę, to świetnie! Przejdź do naszego zestawienia tanich słuchawek do telefonu i wybierz coś dla siebie.

Jeśli jednak masz większe wymagania, a do tego dobry słuch i bardzo dobry smartfon lub wysokiej klasy sprzęt audio, to zapraszam do recenzji słuchawek MEE Audio MX2 Pro za około 450 zł.

Jeśli czytasz dalej, to oznacza, że cena 450 zł Cię nie odrzuciła. No i dobrze, bo zaraz się dowiesz co te słuchawki oferują. A trochę tego jest!

Dopasuj je do swoich potrzeb - modułowa konstrukcja

W swojej przygodzie ze słuchawkami wiele osób dochodzi do miejsca, w którym dowiaduje się o istnieniu słuchawek "customowych". Jest to moment, w którym odkrywamy całkiem nowy, piękny świat, a w naszych głowach rodzi się marzenie, by takie słuchawki kupić.

A potem dość boleśnie spadamy z tego raju na ziemię, gdy zauważamy cenę takich "customów". I właśnie dla takich osób, które spadły i nie mogą się otrząsnąć, przeznaczone są słuchawki MEE Audio MX2 Pro.

W tym miejscu zaznaczę, że słuchawki mają opcję częściowej "customizacji", ale nie jest ona dostępna w Polskich sklepach, tylko online, na stronie producenta. Można dodać do nich silikonowe nakładki dopasowane do indywidualnej fizjonomii uszu, a także plakietki ozdobne.

Wymienny przewód MMCX

Słuchawki MEE Audio MX2 Pro mają wymienny przewód. Jest to duża zaleta, która ma bezpośredni wpływ na wydłużenie żywotności słuchawek. Wiele osób po uszkodzeniu przewodu w słuchawkach do smartfona, po prostu je wyrzuca.

Tutaj nie ma takiego problemu - po prostu podłączamy nowy kabelek i tyle. Nie jest nawet wymagany oryginalny przewód. Nada się dowolny ze złączami MMCX do słuchawek.

A jeszcze lepsze jest to, że...

Dostajemy dwa przewody w zestawie

No właśnie, nie dość, że kabel można łatwo wymienić, to w dodatku dostajemy dwa w komplecie. Jeden klasyczny z 3-polowym wtykiem mini jack 3,5 mm - idealny do słuchania muzyki.

Drugi ma 4-polowy wtyk 3,5 mm oraz pilot z mikrofonem w przewodzie - dobry do muzyki i rozmów telefonicznych.

Słuchawki są wodoszczelne

Piękne jest to, że pomimo całej tej otoczki "pro / custom" producent nie zapomniał też o osobach, które oczekują wysokiej jakości dźwięku również na siłowni lub w czasie biegania. Słuchawki MEE Audio MX2 Pro spełniają założenia standardu IPx5, więc są odporne na deszcz i pot. To bardzo dobre słuchawki do sportu.

Nie wypadają z uszu

Ważną rzeczą dla osób aktywnych jest to, by słuchawki nie wypadały z uszu. W tym przypadku poza trzymaniem zapewnianym przez uszczelki dokanałowe, dodano jeszcze pałąki, które zakładamy za uszy. Oczywiście zakładanie takich słuchawek trwa o kilka sekund dłużej niż zwykłych, ale nie jest trudne. Po prawidłowym założeniu słuchawki nie wypadną nawet jeśli będziemy skakać i potrząsać głową.

Wygoda, jakość i atrakcyjny wygląd - w standardzie

Silikonowe odlewy 3D dają po prostu perfekcyjny komfort, a metalowe plakietki pozwolą dopasować wygląd do indywidualnego charakteru, ale najważniejsze jest to, że żadne z tych elementów nie są konieczne do uzyskania dobrej wygody i atrakcyjnego wyglądu.

Już w standardzie słuchawki MEE Audio MX2 Pro świetnie leżą w uszach i mają nietuzinkową stylistykę. Przezroczyste obudowy i przewody robią znakomite wrażenie, a kształt słuchawek został tak dobrany, by pasować do niemal każdych uszu.

O wygodę nie trzeba się martwić. Jasne, że silikonowe odlewy, to wciąż wyższa liga, ale nawet bez nich słuchawki nie uciskają i są komfortowe.

Bogaty zestaw

Poza dwoma bardzo solidnymi przewodami (z mikrofonem i bez), w zestawie znajdziemy również 4 pary uszczelek silikonowych w różnych rozmiarach (w tym jedną parę dual flange, czyli podwójną). Jest też jedna para pianek Comply T-200.

Wszystkie powyższe uszczelki są bardzo wygodne, ale po kilku próbach stwierdziłem, że do testu użyję pianek Comply. Oferowały one najprzyjemniejsze, najbardziej gładkie, okrągłe brzmienie, a przy tym wprost rewelacyjną wygodę.

Na tym jednak nie koniec. W opakowaniu znajduje się też przejściówka z 3,5 mm na 6,3 mm oraz sztywne, solidne etui ochronne, wraz z karabińczykiem do jego zawieszenia.

MEE Audio MX2 Pro - specyfikacja

Konstrukcja: słuchawki dokanałowe, zamknięte, z giętkimi pałąkami zakładanymi za uszy

Typ przetworników: dynamiczne (10 mm) + armaturowe

Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Maksymalna moc wyjściowa: 30 mW

Impedancja: 34 omy

Skuteczność: 104 dB

Przewód: dwa kable w komplecie, około 1,3 m, złącza słuchawkowe MMCX

Wtyk: kątowy, pozłacany, 4-polowy (przewód z mikrofonem) oraz 3-polowy (przewód bez mikrofonu)

Możliwość wymiany przewodu: tak (MMCX)

Mikrofon: TAK (w jednym z dwóch przewodów)

Wodoszczelność: IPx5

Inne informacje: 4 par uszczelek silikonowych, 1 para panek Comply T-200, przejściówka 6,3 mm, sztywny pokrowiec ochronny w komplecie

1, 2, 3 lub 4 przetworniki w każdej słuchawce

Do testu mogłem wybrać jedną z czterech wersji słuchawek MX Pro. W zależności od liczby przetworników noszą one nazwy MX1, MX2, MX3 oraz MX4. Pierwsza ma tylko przetwornik dynamiczny, a kolejne do dynamicznego dokładają 1, 2 lub 3 przetworniki armaturowe, podnosząc tym samym moc i szczegółowość tonów średnich oraz wysokich.

Wybrałem model MX2 Pro. Dlaczego? Bo moim zdaniem ta wersja cechuje się brzmieniem, które z doświadczenia mogę określić jako powszechnie lubiane. Basowe, ciepłe, pełne, mięsiste, ale wciąż z bardzo wyraźnym środkiem i szczegółową górą.

W dodatku MX2 Pro są jaśniejsze i subiektywnie grają czyściej od MX1, ale są zauważalnie tańsze od MX3 i 4.

Uważam, że MEE Audio MX2 Pro to najbardziej optymalna wersja, nie tylko ze względu na znakomitą relację jakości do ceny, ale również dlatego, że pasują do bardzo wielu różnych gatunków muzycznych. Po prostu są uniwersalne.

Dźwięk - największa zaleta słuchawek MEE Audio MX2 Pro

Dociążony, mięsisty, ale wciąż sprężysty i znakomicie kontrolowany dół to najważniejsza cecha MEE Audio MX2 Pro. To niskie są pełne, okrągłe, gładkie i reprodukowane są zaskakująco dobrze przy każdej głośności. Można napisać, że słuchawki są odporne na bardzo wysoką głośność, bo nawet przy bardzo wysokim poziomie decybeli, grają imponująco czysto i kulturalnie.

Tony średnie i wysokie też nie są zaniedbane. Wręcz przeciwnie. Środek, jest lekko ocieplony, ale wyraźnie obecny w odtwarzanej muzyce. Wystarczająco mocny i świetnie współgrający z tonami niskimi.

Tony wysokie najbardziej chwalę za to, że nie próbują dominować. Przed testem trochę się tego bałem, bo odpowiedni dobór wysokotonowych przetworników armaturowych nie jest łatwą rzeczą. Nie mogą być zbyt ostre i mocne, bo góra będzie piskliwa, sycząca lub kłująca. Na szczęście tutaj tak nie jest.

MEE Audio nie tworzy słuchawek na zasadzie "wrzućmy to plus tamto i zobaczymy jak wyjdzie". Wyraźnie słychać, że dobrali przetworniki wysokotonowe tak, by grały bardzo czysto, szczegółowo, przestrzennie i bez nieprzyjemnych "zgrzytów".

W większości utworów i gatunków muzycznych MEE Audio MX2 Pro grają zaskakująco przestrzennie i niezbyt blisko ucha. Stereofonia jest znakomita, słychać sporą dawkę powietrza oraz rzadko spotykaną w słuchawkach dokanałowych lekkość. Scena jest szeroka i zazwyczaj również głęboka.

Imponujące - to najlepsze określenie tych słuchawek pod względem jakości dźwięku i nie tylko.

Słuchawki testowałem w połączeniu ze wzmacniaczem HiFiMAN EF100 oraz smartfonem Xiaomi Mi 9T Pro. Muzykę odtwarzałem zarówno z plików FLAC, jak i usług strumieniujących, takich jak Spotify (głównie na smartfonie).

Gesaffelstein, The Weeknd - Lost In The Fire

Mocne wejście z dynamicznymi, sprężystymi tonami niskimi, a do tego mnóstwo przestrzeni i wyraźny, miękki wokal. Szeroka scena, mnóstwo powietrza, dobra separacja i żywe, rozrywkowe brzmienie. Utwór brzmi znakomicie na tych słuchawkach.

The Prodigy - Boom Boom Tap

Tutaj basy nie schodzą bardzo nisko - są twardsze i wybrzmiewają krótko, ale jednocześnie są genialnie uzupełniane przez tony średnie. Utwór jest dynamiczny, a słuchawki doskonale to oddają. Brzmienie jest czyste, dość chłodne, z dobrą separacją, szczególnie w środku i górze pasma. Mocy nie brakuje.

Dead Can Dance - Song Of The Stars (Remastered)

Totalna zmiana klimatu. Tutaj nie tylko słychać, ale wręcz namacalnie czuć ogrom przestrzeni. Można poczuć się jak w środku nocy, na prerii, pod rozgwieżdżonym niebem, co zdecydowanie pasuje do tego utworu. Wspaniała separacja, bardzo szeroka scena, dobra stereofonia, czyste brzmienie, mocne, wyraźne wokale. Absolutnie fantastyczne oddanie klimatu. Dotyczy to wielu utworów grupy Dead Can Dance.

BLR - NUNGWI

Bardzo głębokie, miękko mruczące, dociążone tony niskie. Odseparowane od średnicy, a ta z kolei oddzielona jest (choć już mniej) od tonów wysokich. Moc zdecydowanie leży na dolnym końcu częstotliwości, na drugim miejscu plasuje się czysta, lekko ocieplona, bardzo wyraźna, punktowo wybrzmiewająca góra. Na trzecim tony średnie. Ponownie wielkie wrażenie robi przestrzeń (szczególnie jak na słuchawki dokanałowe).

Metallica - Moth Into Flame

Jak się okazuje słuchawki MEE Audio MX2 Pro bardzo dobrze radzą sobie z cięższą muzyką. Nie mają problemu z separacją i oddaniem detali w natłoku dźwięków. Świetnie odtwarzają perkusję, która jest dobrze wyważona - dół nie jest zbyt miękki i na pewno nie jest mulisty, a góra nie jest zbyt ostra i iskrząca. Wokal też ładnie wybija się z tłumu. MX2 Pro to całkiem udane słuchawki do perkusji, a wiele innych utworów pokazało, że również do gitary basowej.

Camo & Krooked - Aurora

Drum & Bass to również żadne wyzwanie dla tych słuchawek. Co prawda w tak szybkim brzmieniu, z bardzo krótko wybrzmiewającymi dźwiękami mogę odrobinę ponarzekać na samą końcówkę dołu pasma. Uważam, że mięsisty, dociążony charakter przetworników niskotonowych lepiej radzi sobie z dłuższymi liniami basowymi. W tym przypadku słychać, że dół minimalnie "nie nadąża" za środkiem i górą. Cierpi na tym rozdzielczość i separacja na dole, ale nie aż tak, by efekt był nieprzyjemny. Ogólna jakość jest dobra, ale lepsza w górnym zakresie częstotliwości. Przestrzeń ponownie na plus.

MEE Audio MX2 Pro - opinia

Słuchawki MEE Audio MX2 Pro przekroczyły moje oczekiwania. Są nie tylko świetnie wykonane, bardzo wygodne i dobrze wyglądające, ale przede wszystkim grają fenomenalnie. Zaskakują swoją uniwersalnością. Pasują do bardzo różnych gatunków muzycznych, a przy tym grają pięknie nie tylko z dobrego, domowego sprzętu audio, ale też ze smartfona.

Mają też odłączany przewód w popularnym standardzie MMCX i dwa kable w zestawie (w tym jeden z mikrofonem do rozmów telefonicznych). Jest też solidne etui ochronne, sporo uszczelek i inne akcesoria.

Tak, te słuchawki kosztują około 450 zł, ale biorąc pod uwagę to jak fantastycznie grają, jak bardzo są uniwersalne i konfigurowalne, to przyznam, że jest to cena bardziej niż adekwatna.

Dajcie znać co Wy sądzicie to tych słuchawkach. Piszcie swoje odczucia w komentarzach. Udanego dnia!

MEE Audio MX2 Pro - ocena

bardzo wysoka jakość dźwięku

znakomita wygoda noszenia

atrakcyjny wygląd (przezroczysta obudowa i przewody)

odporność na deszcz i pot (IPx5)

wymienny kabel

dwa przewody w zestawie (z mikrofonem i bez)

4 pary uszczelek silikonowych i 1 para pianek w zestawie

solidne etui ochronne w komplecie

modułowa konstrukcja

nadają się do użycia ze smartfonami

wysoka głośność i moc dźwięku

nie wypadają z uszu (mają pałąki zabezpieczajace)



jasne, że mogłyby być tańsze, ale te słuchawki nie mają żadnych wyraźnych wad

100% 5/5

