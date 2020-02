Nowy monitor MSI Optix MAG272CQR to udana konstrukcja skrojona pod możliwości i potrzeby graczy w 2020 roku. Ma wszystkie niezbędne rozwiązania i technologie gamingowe, atrakcyjny wygląd i oczywiście podświetlenie RGB.

Jeśli dysponujemy już mocnym komputerem, który wyposażony jest w nowe podzespoły, odpowiednio wydajną kartę graficzną i procesor, to kolejnym etapem tworzenia idealnego stanowiska jest właśnie monitor do gier.

Obecnie wybór gamingowego modelu jest jednak dość trudny, bowiem rynek oferuje bardzo szeroką ofertę urządzeń przeznaczonych dla graczy. Od podstawowych modeli, których cena wynosi kilkaset złotych, po urządzenia z najwyższej półki, wyposażone we wszystkie możliwe technologie i rozwiązania i potrafiące kosztować tyle samo co sam pecet.

Czy każdy potrzebuje takiego sprzętu? To pytanie pozostawiam w tym miejscu bez odpowiedzi, ale za to skupię się na bohaterze tego artykułu. MSI Optix MAG272CQR to przykład monitora, który wydaje się znajdować nieco powyżej środka tej skali.

W dniu testów jego cenę ustalono na 2099 zł, czyli niemało, ale jednocześnie jeszcze w granicach rozsądku. W zamian otrzymujemy bowiem naprawdę rozsądne parametry - szybki czas reakcji, wysoką częstotliwość odświeżania matrycy i rozdzielczość QHD.

Jak to wszystko sprawdzi się w praktyce? Zaraz się przekonamy, a na początek rzućmy okiem na technikalia.

Specyfikacja MSI Optix MAG272CQR

Model MSI Optix MAG272CQR Przekątna ekranu 27'', zakrzywiony (1500R) Rozdzielczość 2560 x 1440 px Proporcje ekranu 16:9 Czas reakcji 1 ms Częstotliwość odświeżania 165 Hz Rodzaj matrycy VA Powłoka ekranu antyrefleksyjna Podświetlenie WLED Jasność i kontrast 300 cd/m2, 3000:1 (statyczny) Kąty widzenia

poziom/pion 178º/178º Złącza DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 Audio gniazdo słuchawkowe Dodatkowe złącza 1x USB typ C (z DP), 2x USB 3.2, 1x USB 3.0 typ B Dodatkowe funkcjonalności AMD FreeSync, Mystic Light, HDR Ready, Gaming OSD, VESA 100x100, uchwyt na słuchawki Regulacja pozycji ekranu nachylenie przód tył -5/20 stopni, regulacja wysokości 130 mm Zasilacz wewnętrzny Akcesoria w zestawie Kable: HDMI, DisplayPort, USB, audio, zasilający, instrukcja obsługi Wymiary 611 x 560 x 267 mm Waga 5,9 kg Cena w dniu testu 2099 zł

Ergonomia i złącza

Monitor prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Z przodu nie mamy żadnych zbędnych elementów, a ramki wokół ekranu są wąskie. Oczywiście tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest zakrzywiona matryca. Można zastanawiać się, czy przy przekątnej 27 cali zakrzywienie ekranu ma praktyczne uzasadnienie, ale w moim subiektywnym odczuciu poprawia ono komfort grania i pracy. Być może jest to efekt placebo, ale nie zmienia to faktu, że korzystanie z MSI było wygodne.

Jakość wykonania obudowy jest bez zarzutu. Wszystkie elementy są dobrze spasowane ze sobą, a całość sprawia solidne wrażenie.

Ponieważ mamy do czynienia ze sprzętem gamingowym, nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB. W tym przypadku ma ono formę kolorowego paska w tylnej części obudowy. Jego kolor oraz efekty świetlne można dowolnie zmieniać za pomocą aplikacji Mystic Light.

Pod względem ergonomii monitor wypada dobrze. Mamy tutaj przede wszystkim możliwość regulacji wysokości, na jakiej znajduje się ekran. Zakres regulacji to 13 cm, a więc w zupełności wystarczająco, aby ustawić go w optymalnej dla siebie pozycji.

Oprócz tego można jeszcze regulować kąt nachylenia do przodu i do tyłu. Nie ma tutaj rzecz jasna pivotu, bowiem w przypadku zakrzywionych ekranów, funkcja ta jest zbędna.

W kontekście ergonomii użytkowania warto jeszcze wspomnieć, że monitor wyposażono w system montażowy VESA 100x100, więc w razie potrzeby można go zainstalować na odpowiednim uchwycie.

Gracze mogą też docenić obecność uchwytu na słuchawki, który znajduje się na lewej krawędzi monitora. To oraz prowadnica na kable, to przydatne dodatki ułatwiające utrzymanie porządku na stanowisku gracza.

Monitor osadzony jest na trójkątnej podstawie, która zapewnia pełną stabilność całej konstrukcji, także w trakcie regulacji pozycji ekranu.

Wszystkie złącza skierowane są w dół, dzięki czemu można ustawić monitor blisko ściany. Do dyspozycji mamy 2 porty HDMI 2.0, Display Port 1.2, USB typu C, gniazdo słuchawkowe oraz hub USB z dwoma portami USB 3.1.

To bardzo wszechstronny zestaw portów, który sprawdzi się w każdych okolicznościach. Cieszy zwłaszcza obecność USB-C, który oprócz przesyłu danych i obrazu pozwala także na jednoczesne ładowanie np. smartfona czy laptopa.

Menu OSD

Do obsługi menu monitora służy joystick umieszczony z tyłu obudowy, po prawej stronie.

Wychylając go na boki aktywujemy skróty do wybranych funkcji (można je zmienić w ustawieniach). Wciskając joystick przechodzimy do głównego menu.

Menu OSD jest przejrzyste i bardzo łatwo odszukać w nim pożądane opcje i zakładki.

Oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji dedykowaną aplikację Gaming OSD App, która pozwala na zmianę ustawień monitora jednym klawiszem. Wystarczy zdefiniować odpowiednie ustawienia dopasowane do konkretnej gry lub aplikacji, aby następnie wywołać je jednym kliknięciem, bez potrzeby ręcznej zmiany w ustawieniach monitora.

Na kolejnych stronach prezentujemy szczegółowe wyniki testów obrazu prezentowanego monitora.