Wybraliśmy najlepsze, najbardziej godne polecenia smartfony i prezentujemy ich aktualne ceny w polskich sklepach. Szybkie, wydajne, nowoczesne, z dobrymi ekranami i aparatami. Oto TOP 10 najlepszych telefonów flagowych 2019.

Najlepszy smartfon 2020

W tym artykule zajdziesz najlepsze telefony roku 2020. Modele flagowe, z najwyższej półki, które stanowią szczyt możliwości danego producenta i oferują najwięcej naowoczesnych rozwiązań. Jeśli wystarczy Ci coś tańszego, to polecamy dobry smartfon do 1500 zł lub niedrogi telefon do 1000 zł. Pamietaj również, że mozesz porównać wiele modeli w naszym rankingu wydajności telefonów.

Jaki najlepszy telefon kupić? Oto polecane smartfony:

Telefon flagowy 2020 - najważniejsze cechy

Sprawdźmy jakie cechy mają najlepsze telefony roku 2020.

6,5 cala? A może 7 cali?

Ogromne wyświetlacze, o wydłużonych proporcjach, z cienkimi ramkami nikogo już nie dziwią. Kilka lat temu smartfony podchodzące pod 7 cali byłyby wyśmiane. Teraz jednak są na prządku dziennym. Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, przekraczając 6, a nawet 6,5 cala. Kiedyś ludzie mówili, że tabletu nie da się przenosić w kieszeni, a tu proszę... Jednak się da!

Technologia HDR i AMOLED to też standard. Kontrowersyjne notche (wcięcia w wyświetlaczu) zaczynają powoli znikać. Zastępowane są przez wysuwane aparaty lub okrągłe dziury w ekranie.

120 Hz - to akurat krok w dobrym kierunku

Istotnym i przydatnym trendem jest stosowanie wyświetlaczy o podwyższonym odświeżaniu 120 Hz lub 90 Hz. To jest akurat rzecz bardzo dobra i ważna dla użytkowników, bo zwiększa płynność działania telefonu i gier, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu.

Więcej aparatów!

Można też odnieść wrażenie, że z roku na rok przybywa aparatów. Mamy 2020 rok i obecnie 4 czy nawet 5 obiektywów z tyłu już nie wzbudza żadnej sensacji. Jeden teleobiektyw? A dlaczego nie dwa? Plus oczywiście coraz większy zoom: 10, 50, 100x, takimi cyframi chwalą się już kolejne modele smartfonów.

Zoomy teleskopowe i hybrydowe to chleb powszedni. Niektórzy stosują sensory ponad 100 Mpx i zamiast robić zoom optyczny, zwyczajnie "cropują", czyli wycinają coraz mniejsze kawałki z centrum kadru. Można i tak.

Do tego dodajmy rzecz jasna aparat ultraszerokokątny i kolejną nowość - obiektyw makro, do fotografowania z bardzo bliska (zazwyczaj 2-4 cm od obiektywu).

Filmy 8K

W tym roku zacznie się wyścig na filmy 8K. Bo przecież jest nam to tak bardzo potrzebne. Każdy ma w domu telewizor 8K, monitor 8K i wyświetlacz 8K w smartfonie, prawda? ;) Tak, to jest żart. Po prostu producenci muszą wymyślać kolejne chwyty i zwiększać cyferki, żeby odciągnąć uwagę od tego co ważniejsze - np. od akumulatorów, w których przydałby się skok technologiczny.

8 GB RAM? A może 12 lub 16 GB?

Smartfony Apple iPhone radzą sobie wprost genialnie z 3 lub 4GB RAM, ale Android najwyraźniej potrzebuje więcej RAM'u od laptopa z Windows 10. Cóż... większe cyferki lepiej wyglądają w tabelkach ze specyfikacją. Znacznie ważniejsze jest stosowanie szybkiej pamięci masowej. W smartfonach flagowych UFS 3.0 to powinien być już standard, który zapewnia szybsze uruchamianie i działanie programów oraz systemu.

Najlepszy telefon flagowy musi być też wyposażony w bardzo dobry, wydajny procesor. Tutaj prym wiedzie Snapdragon 855 stosowany np. w Xiaomi Mi 9. Zdecydowanie jest to procesor, który pasuje do nowoczesnego, dobrego flagowca i który polecamy najbardziej wymagającym użytkownikom.

Snapdragon 865

Jaki procesor w telefonie z 2020 roku jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym procesorem jest Snapdragon 865. W iPhonach Apple pewnie zaoferuje najnowszy SoC Apple A14.

Co jeszcze?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się system Android 10 (lub analogicznie najnowszy iOS). Do tego łaćzność komórkowa 5G (choć to jeszcze nie jest norma), barszo szybkie Wi-Fi ax, Bluetooth 5.0 z aptX HD, NFC, dual SIM i szybkie ładowanie baterii (w tym indukcyjne).

Wciąż czekamy na lepsze akumulatory

Duży skok do przodu z pewnością by się przydał w kwestii akumulatorów. Nowe, najlepsze smartfony 2020 pracują zazwyczaj 1, góra 2 dni na baterii, przy typowym użytkowaniu. Pod tym względem faktycznie nie widać żadnych wyraźnych postępów od wielu lat. Co prawda wprowadzane są coraz lepsze technologie ładowania, które pozwalają naładować akumulator do pełna nawet w około pół godziny. Są też coraz szybsze ładowarki indukcyjne (bezprzewodowe). To jednak za mało, by postęp w dziedzinie akumulatorów uznać za duży. Chba każdy z nas doceniłby smartfon flagowy, działający 2 tygodnie na baterii, prawda?

Najlepsze telefony 2020

Samsung Galaxy S20 - najlepszy smartfon z początku 2020









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy S20 w każdej wersji jest po prostu najlepszym smartfonem z początku 2020 roku. To najwyższa półka, nawet wśród smartfonów flagowych. Jedynym elementem kontrowersyjnym jest wygląd tylnego aparatu, ale to oczywiście kwestia gustu. Smartfon działa bardzo szybko, a jego wydajność wystarczy do uruchomienia każdej gry na najwyższych ustawieniach graficznych. Ma też duży wyświetlacz AMOLED z cienkimi ramkami, który może się poszczycić odświeżaniem obrazu 120 Hz. Zapewnia to fenomenalną płynność zarówno w systemie, jak i grach. Nagrywa filmy 4K 60 kl/s z przodu i 8K 24 kl/s z tyłu, robi świetne zdjęcia, ma dobrą baterię, szybkie indukcyjne ładowanie i dużo pamięci. To naszym zdaniem najlepszy smartfon jaki możecie aktualnie kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Xiaomi Mi 10 Pro - bardzo dobry i tańszy od konkurentów









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jak Xiaomi zrobi smartfon flagowy, to zazwyczaj jest to idealne połączenie ceny, funkcjonalności i jakości. Jest na tyle dobry, że wiele osób nie zechce dopłacać grubej gotówki, tylko po to, by mieć trochę bardziej markowy telefon. Xiaomi Mi 10 ma najlepszy procesor dostępny w telefonach z Androidem - Snapdragon 865, 8 GB lub 12 GB RAM i w wersji Mi 10 Pro nawet 512 GB pamięci masowej. Do tego dochodzi znakomity wyświetlacz AMOLED HDR 90 Hz, nowoczesna komunikacja bezprzewodowa, duży akumulator i oczywiście Android 10 z najnowszym MIUI. Na duże wyróżnienie zasługują też aparaty tylne i przednie. Co ciekawe podstawowy ma aż 108 Mpx i może nagrywać filmy 8K 30 kl/s - jasność obiektywu i płynność filmów jest odrobinę lepsza nawet od Galaxy S20. Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro bez trudu zaliczają się do najlepszych smartfonów 2020 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 20 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Xiaomi Mi 9T Pro - wciąż wart zakupu









4,9/5 Ocena benchmark.pl Dlaczego Xiaomi Mi 9T Pro, a nie standardowy Mi 9? Powód jest prosty: Mi 9T Pro pracuje dłużej na baterii, ma supercienkie ramki, bez wcięcia (notcha) oraz ładniejszą obudowę. Działa równie szybko dzięki zastosowaniu superwydajnego procesora oraz dobrze zoptymalizowanego systemu. W zależności od tego kiedy czytasz te zestawienie Mi 9T Pro albo już dostał, albo wkrótce dostanie aktualizację do najnowszego Androida 10. Smartfon ma wysuwany aparat przedni, NFC, Bluetooth 5.0, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, dual SIM i funkcję szybkiego ładowania akumulatora. Nie jest wodoszczelny i nie ma miejsca dla karty microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 13 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S10e - relatywnie mały i poręczny









4,9/5 Ocena benchmark.pl Kolejnym smartfonem, który zyskał nasze ogromne uznanie jest Samsung Galaxy S10e. To najtańsza z trzech wersji nowego flagowca S10, ale naszym zdaniem najbardziej opłacalna w zakupie. Ma mniejszą i znacznie poręczniejszą obudowę. Galaxy S10e leży w dłoni bardzo wygodnie i przyjemniej obsługuje się go jedną ręką. Ma przy tym znakomity wyświetlacz Super AMOLED z HDR10+ (5,8 cala), bez zakrzywionego na bokach szkła. Ramki są cienkie i bez notcha - aparat przedni jest umieszczony w otworze w wyświetlaczu. Telefon ma nowoczesną łączność bezprzewodową i może nawet indukcyjnie (bezprzewodowo) naładować inny telefon lub smartwatch. Dobre wrażenie robią też aparaty z nagrywaniem 4K 60 kl/s z tyłu i 4K 30 kl/s z przodu. To wciąż najbardziej opłacalny flagowy telefon Samsung. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2280x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9820

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

OnePlus 7 Pro - lider szybkości działania









4,6/5 Ocena benchmark.pl OnePlus 7 Pro należy do elity smartfonów. Wyróżnia się bardzo dużym wyświetlaczem AMOLED z cienkimi ramkami bez notcha, technologią HDR10+ i odświeżaniem 90 Hz. Obraz jest bardzo płynny, a obsługa komfortowa. Naszym zdaniem OnePlus 7 Pro działa nawet szybciej od smartfonów Google Pixel, co jest nie lada osiągnięciem. Zawdzięczamy to głównie idealnej optymalizacji systemu oraz bardzo wydajnemu procesorowi i pamięci RAM nawet 12 GB. Smartfon ma też dobre aparaty i pracuje dość długo na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 16 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Asus ZenFone 6 ZS630KL - z rozkładanym aparatem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Testowaliśmy Asusa ZenFone 6 i musimy przyznać, że robi on genialne wrażenie pod trzema względami. Po pierwsze ma potężny akumulator 5000 mAh, więc działa dłużej od większości konkurentów. Po drugie jego aparat tylny rozkłada się do góry i pełni rolę również aparatu przedniego. Dzięki temu możemy robić identyczne zdjęcia i nagrywać filmy 4K 60 kl/s z obu stron. Po trzecie nowy ZenFone 6 działa bardzo szybko - w niektórych przypadkach nawet szybciej od topowych Xiaomi, ale wciąż nie jest to poziom OnePlusa 7 Pro. Szkoda tylko, że nie ma wyświetlacza AMOLED, tylko LCD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 13 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei P30 Pro - robi świetne zdjecia









4,7/5 Ocena benchmark.pl W ścisłej czołówce najlepszych smartfonów wciąż mieści się Huawei P30 Pro. Jest to smartfon imponujący pod wieloma względami. Ma na przykład świetny aparat, który dzięki znakomitemu trybowi nocnemu może robić piękne zdjęcia w słabym świetle. Działa to doskonale nawet bez statywu i podparcia - zdjęcia nocne są jasne i nieporuszone. Naszym zdaniem Huawei P30 Pro to najlepszy telefon do robienia zdjęć w nocy. Warto też podkreślić zaletę w postaci zoomu optycznego 5x i dodatkowego obiektywu ultraszerokokątnego. P30 Pro działa szybko, wygląda atrakcyjnie, ma dobry akumulator i znakomity wyświetlacz AMOLED. Zapraszamy do naszej recenzji Huawei P30 Pro po więcej informacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 980

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) TOF 3D + 40 + 20 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Note 10 - ma bardzo przydatne aktywne piórko









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy Note 10 ma tyle zalet, że w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć. W praktyce może być uważany za najlepszy smartfon tego roku. Jest znakomity pod każdym względem, ale... naszym zdaniem nie jest najbardziej opłacalny. Ma imponujący wyświetlacz, działa szybko, wyposażono go w przydatne aktywne piórko i dużo pamięci, wygląda świetnie, jest wodoszczelny, ma bardzo dobre aparaty i nowoczesną łączność bezprzewodową. Jest jednak bardzo drogi, a na rynku są smartfony, które oferują niewiele mniej, za znacznie mniejsze pieniądze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2280x1080 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 16 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Apple iPhone 11 Pro - oczywisty wybór dla fanów Apple









4,6/5 Ocena benchmark.pl W poprzednim zestawieniu zabrakło iPhona i część z Was była tym oburzona. Bo przecież jak to możliwe, żeby Apple nie uwzględnić w najlepszych smartfonach? Więc tym razem dodaję iPhone 11 Pro. Na podstawowej jedenastce nie można nawet oglądać filmów Full HD w pełnej rozdzielczości, więc odpada. Z kolei wersja Max jest za duża i za ciężka. Dlatego pozostaje iPhone 11 Pro. Z wyglądu mi się nie podoba, ale muszę szczerze przyznać, że smartfon działa bardzo szybko i płynnie, a jego wydajność po prostu imponuje. Idealnie nadaje się do gier i filmów. Robi też dobre zdjęcia i filmy 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu, ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED i wodoszczelną obudowę. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2436x1125 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Xiaomi Mi Note 10 - opłacalny smartfon z dobrymi aparatami









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi Note 10 oraz Mi Note 10 Pro to smartfony bardzo godne polecenia ze względu na swoją funkcjonalność i jakość. Obie wersje różnią się tylko pamięcią - podstawowa ma 6/128 GB, a Pro 8/256 GB. Reszta jest taka sama. W praktyce oba działają bardzo szybko, mają potężne akumulatory 5260 mAh wystarczające na kilka dni używania, duże wyświetlacze AMOLED idealne do filmów i gier oraz kilka dobrych aparatów. Wśród nich są dwa teleobiektywy, aparat makro, ultraszerokokątny oraz najsłynniejszy aparat główny 108 Mpx. Telefon ma też NFC, dual SIM i wyjście słuchawkowe 3,5 mm. To smartfon niemal idealny, a przy tym kosztuje o połowę mniej niż konkurenci. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 20 + 12 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepszy smartfon flagowy naszym zdaniem to:

Naszym zdaniem najlepszym telefonem z początku roku 2020 jest Samsung Galaxy S20. Nawet w podstawowej wersji jest to smartfon fenomenalny. Bardzo szybki, nowoczesny, wydajny, z imponującym wyświetlaczem 120 Hz, dobrą baterią i kilkoma znakomitymi aparatami. To po prostu najlepszy smartfon flagowy.

Zobacz również: