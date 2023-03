Zwiększająca się wydajność smartfonów i coraz szerszy katalog ciekawych gier nakłaniają do dłużej rozgrywki. Dobry pad do telefonu może to znacznie uprzyjemnić. Podpowiadamy, jaki model wybrać.

Granie na telefonie coraz popularniejsze

Statystyki i raporty finansowe firm działających w branży elektronicznej rozrywki nie pozostawiają wątpliwości. Gry mobilne mają coraz większe wzięcie i dawno przestały być ubogimi krewnymi produkcji AAA znanych z komputerów i konsol. Przynajmniej pod względem zysków, jakie zapewniają producentom i wydawcom. Wiele firm najwięcej zarabia właśnie na grach przygotowywanych z myślą o systemach iOS i Android.

Chociaż propozycje pokroju Candy Crush Saga z nieskomplikowanymi zasadami i prostą grafiką nadal nie narzekają na brak zainteresowania, coraz częściej serwowane są znacznie bardziej rozbudowane produkcje mobilne. Trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby na przykład o Diablo Immortal, PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Grand Theft Auto: Vice City czy Call of Duty: Warzone. To tylko kilka przykładów gier mobilnych, które mogą imponować oprawą i złożoną mechaniką rozgrywki. Do pełni szczęścia potrzebny jest odpowiednio wydajny smartfon do gier. Czy tylko?

Jaki pad do telefonu? Top modeli 2023:

Znacznie wygodniejsze sterowanie

Chociaż w ostatnich latach smarfony znacząco urosły i obecnie posiadają duże, ponad 6,5-calowe wyświetlacze, to niektórzy wciąż uważają, że sterowanie za pomocą dotyku nie jest najbardziej komfortowe i w wielu grach sprawia trudności. Właśnie dla takich osób przygotowywane są pady do telefonu. Dzięki nim zyskujemy możliwość znacznie wygodniejszego sterowania i wykonywania bardziej skomplikowanych sekwencji potrzebnych na przykład w grach akcji czy RPG, a poza tym nie zasłaniamy ekranu dłońmi.

Skoro przy komputerze potrzebna jest gamingowa klawiatura i gamingowa myszka to nie ma się co dziwić, że coraz więcej osób sięga po kontroler do smartfonów. Niektóre modele otrzymują dedykowane tylko im akcesoria - tak dzieje się chociażby w przypadku serii Asus ROG Phone (np. cooler AeroActive). W sprzedaży znajdziemy jednak także kontrolery o znacznie szerszej kompatybilności i na nich się tutaj skupimy.



Taki zestaw to obiekt zainteresowania coraz większej liczby osób. Granie na smartfonie zyskuje na popularności, a akcesoria znacznie to uprzyjemniają.

Podejście producentów jest różne. Niektóre pady posiadają wbudowane uchwyty, w których mocowany jest telefon. Inne stawiają na konstrukcję podobną do Nintendo Switch, smartfon wkładany jest w specjalną ramkę, do której przypinana się moduły na górnej i dolnej krawędzi. To tak zwany tryb handheld. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Chodzi o tryb mobilny. Wedy użytkownik bierze do ręki samego pada, a smartfon (ewentualnie tablet) leży lub jest oparty gdzieś w zasięgu wzroku. Co jest najlepsze? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ będzie ona zależała od indywidualnych preferencji każdego użytkownika.

W przygotowanym zestawieniu prezentujemy różne kontrolery. Wybraliśmy propozycje odbiegające od siebie nie tylko konstrukcją, ale także idącym za tym (przynajmniej częściowo) designem, jakością wykonania, rozmieszczeniem i rodzajem przycisków, a przede wszystkim cenami. Każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

Najlepsze kontrolery do telefonu - ranking 2023

iPega GamePad PG-9021S Ocena benchmark.pl









4,4/5 iPega GamePad PG-9021S to propozycja dla osób mających do dyspozycji ograniczony budżet. To jedna z najciekawszych propozycji jeśli chodzi o pady do 100 zł. Dobre opinie kupujących są pokłosiem odpowiedniej relacji ceny do możliwości. iPega GamePad PG-9021S obsługuje (za pośrednictwem Bluetooth) smartfony z systemem Android. Ma wbudowany uchwyt w środkowej części, do którego po rozłożeniu można przymocować urządzenie i cieszyć się grami przez nawet 10 godzin. Tyle według deklaracji producenta wytrzymuje wbudowana bateria o pojemności 380 mAh. Uwagę zwraca tu duża liczba przycisków, można liczyć też na d-pad i dwie gałki analogowe. Działają poprawnie, ale nie tak precyzyjnie jak w droższych modelach. To jeden z kompromisów, podobnie jak starsze złącze microUSB, jakich należy spodziewać się w niższym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, telefony/tablety

Liczba przycisków 19

PXN-P30 PRO Ocena benchmark.pl









4,5/5 PXN-P30 PRO to nieco droższy i zarazem inaczej skontrowany pod do telefonu. Ten model skierowany jest do osób, które preferują ulokowanie smartfona pomiędzy dwoma strefami z przyciskami i zyskanie konstrukcji przypominającej mobilną konsolę. PXN-P30 PRO może wpadać w oko z racji niebanalnej kolorystyki, ale użytkownicy w największym stopniu doceniają szeroką kompatybilność. Pad obsługuje smartfony z iOS i Androidem, a całość zapewnia możliwość dopasowania go różnego rozmiaru smartfonów. Mieści urządzenia z ekranami o przekątnej od 4 cali do aż 6,67 cala, czyli tak naprawdę niemal wszystkie dostępne obecnie na rynku. Mocowania są solidne, pad korzysta z łączności Bluetooth 5.0, posiada kilkanaście przycisków i dwa analogi. Względem przedstawionego wyżej konkurenta zauważalnie lepiej wypada bateria, bo wystarcza na nawet 25 godzin. Także tu zastosowano złącze microUSB. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność telefony/tablety

Liczba przycisków 16

Razer Junglecat Ocena benchmark.pl









4,7/5 Razer to marka doskonale znana większości graczy. Chociaż kojarzy się przede wszystkim ze sprzętem przygotowywanym z myślą o komputerach, ma w ofercie także mniejsze akcesoria. Jednym z przykładów może być zasługujący na wyróżnienie w naszym zestawieniu Razer Junglecat. Również w tym przypadku mowa o konstrukcji wewnątrz której można umieścić telefon i mając przyciski oraz gałki analogowe po bokach cieszyć się namiastką konsoli. Nie sposób uniknąć tu porównań do Nintendo Switch, co raczej dobrze świadczy o możliwościach i ergonomii tego gadżetu. Razer Junglecat korzysta z łączności Bluetooth Low Energy i może być wykorzystywany także w tryb mobilnym z niedołączonym smartfonem (wtedy kompatybilność jest szersza, bo tryb konsoli zarezerwowano dla wybranych modeli). Oferuje kilkanaście przycisków. Producent deklaruje, że jest w stanie pracować nawet 100 godzin na wbudowanej baterii. Pad cechuje się wysoką jakością wykonania i bardzo małymi opóźnieniami, a także wysoką precyzją przycisków i gałek, których czułość można wyregulować w dedykowanej aplikacji Razer Gamepad. Najważniejsze cechy: Producent Razer

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, telefony/tablety

Liczba przycisków 16

SteelSeries Stratus Duo Ocena benchmark.pl









4,6/5 Również logo SteelSeries jest doskonale rozpoznawalne, a sama marka ceniona za swoje produkty. Też ma do zaoferowania małe co nieco sympatykom grania na telefonie. SteelSeries Stratus Duo to uniwersalny kontroler, który dobrze sprawdza się przy komputerze z Windows, ale także we współpracy ze smartfonem pracującym pod kontrolą systemu Android. To pełnowymiarowy kontroler odpowiedni dla graczy nieprzepadających za miniaturowymi konstrukcjami. Korzysta się z niego niezależnie, ale opcjonalnie można dokupić uchwyt SmartGrip i wtedy przymocować smartfona. Wtedy całość wygląda podobnie do iPega GamePad PG-9021S, ale cena kilkuset złotych przekłada się na wyższą jakość wykonania, podobnie jak w propozycji od Razer. Akumulator zamontowany w SteelSeries Stratus Duo wystarcza na około 20 godzin, a magnetyczne spusty gwarantują wysoką żywotność. Do wykorzystania jest aż 17 przycisków. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, telefony/tablety, gogle VR

Liczba przycisków 17

Xbox Series Controller Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec propozycja, której chyba nie trzeba przedstawiać. Xbox Series Controller to oficjalny kontroler najnowszej generacji konsol firmy Microsoft i chociaż kojarzy się właśnie z nimi to warto wiedzieć, że może być połączony również z PC lub telefonem. I to zarówno pracującym pod kontrolą Androida, jak i napędzanym przez konkurencyjny iOS. To świetna opcja głównie dla właścicieli wspomnianych konsol (i zabawy z posiadanymi grami w dowolnym miejscu) oraz osób zainteresowanych usługą Game Pass Ultimate z graniem w chmurze. Oczywiście można bawić się też przy innych grach obsługujących pady. Jakość wykonania, ergonomia i reakcje przycisków to tutaj klasa sama w sobie, o czym wiele powiedziano przy okazji testów konsol. Specjalna tekstura na powierzchni spustów i tylnej obudowy zapewnia solidny chwyt nawet przy intensywnej zabawie. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 12

Grasz na telefonie?

Jesteście wśród graczy, którzy polubili się z mobilnym graniem? Wystarcza Wam sam smartfon czy skusiliście się na kontroler? Dajcie znać w sekcji komentarzy, na jaki model postawiliście i jak się sprawdza. Być może to też pomoże komuś w wyborze albo w naszym następnym zestawieniu. Wbrew pozorom, jak pokazuje powyższa lista, różnorodność w sektorze tego typu gadżetów jest naprawdę duża.