Niewielki i wydajny. Legion Slim 5 14"

Niewielki i wydajny – takie połączenie to w przypadku laptopa nie lada zadanie. Smukła obudowa i niewielka masa stanowią wyzwanie dla producentów, chcących umieścić wewnątrz wydajne podzespoły z górnej półki.

Płatna współpraca z marką Lenovo

Laptopy takie, jak Legion Slim 5 14 są jednak dowodem, że pogodzenie sprzecznych na pozór cech jest nie tylko możliwe, ale – w wydaniu Lenovo – okazuje się niezwykle udanym mariażem.

Synergia mocy obliczeniowej, zapewnianej w modelu Lenovo Legion Slim 5 14” przez kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 i procesor AMD Ryzen 7 7840HS, w połączeniu z platformą NVIDIA Studio pozwala na tworzenie niewielkich, mobilnych laptopów docenianych przez graczy i profesjonalistów.

Poza laptopami i komputerami stacjonarnymi, w skład platformy NVIDIA Studio wchodzą karty graficzne GeForce RTX wraz ze sterownikami zoptymalizowanymi do zadań związanych z tworzeniem treści. W połączeniu z dedykowanymi narzędziami tworzy to spójne środowisko, którego użytkownik nie musi martwić się o wydajność, stabilność czy ewentualne błędy w działaniu oprogramowania.

Atutem jest w tym przypadku nie tylko moc podzespołów, ale szereg wykorzystujących tę moc rozwiązań, których przykładem jest platforma NVIDIA RTX.

Spełnienie marzeń graczy

Obejmuje ona ekosystem technologii, pozwalających na tworzenie wydajnych, wiernie odzwierciedlających rzeczywistość gier. NVIDIA wykorzystuje sztuczną inteligencję do fundamentalnej zmiany sposobu generowania grafiki za pomocą technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Na nowy poziom wyniosła także immersję oraz realistyczne oświetlenie, możliwe do uzyskania dzięki rdzeniom RT zaprojektowanym specjalnie do ray tracingu. Współczesne technologie RTX są wykorzystywane w ponad 500 grach i aplikacjach, które zrewolucjonizowały zarówno świat graczy, jak i warsztat twórców gier.

Za progres w tej dziedzinie, zachodzący na mobilnych komputerach, odpowiada wydajna architektura GPU Ada Lovelace wraz z Max-Q, unikalnym zestawem technologii optymalizujących pracę laptopa pod kątem wydajności. Co to oznacza w praktyce?

Mniejsze opóźnienie, płynniejsza rozgrywka

Układy GPU GeForce RTX z serii 40 dla laptopów mogą wykorzystywać NVIDIA Reflex – technologię, która pozwala twórcom radykalnie – nawet dwukrotnie - zmniejszyć opóźnienia w swoich grach.

Ma to duże znaczenie dla responsywności rozgrywki, a krytyczne dla graczy turniejowych - pozwala na szybsze reagowanie przez komputer i wyświetlacz na dane pochodzące z myszy i

klawiatury. Oznacza to, że gracze mogą szybciej namierzać wrogów i strzelać z większą precyzją.

Obraz, który cieszy oczy

Miarą technicznego postępu w laptopach gamingowych jest wyświetlacz. Ten zamontowany w modelu Legion Slim 5 14” to mocny atut w postaci panelu OLED WQXGA+ (2880x1800), oferującego natywną częstotliwość odświeżania 120 Hz i pełne kolory DCI-P3.

Jakość obrazu docenią tu zarówno gracze, jak i twórcy treści, mający do dyspozycji NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) - zbiór technologii opartych na sztucznej inteligencji, które zwiększają wydajność i poprawiają jakość obrazu. DLSS składa się z:

DLSS Super Resolution - zwiększa wydajność poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania klatek o wyższej rozdzielczości z danych wejściowych o niższej rozdzielczości.

DLSS Frame Generation - zwiększa klatkaż dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do generowania większej liczby klatek. W połączeniu z DLSS Super Resolution, 7 z 8 pikseli wyświetlanych na ekranie może być generowanych przez AI.

DLSS Ray Reconstruction - wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania pikseli dla ray tracingu, inteligentnie eliminując zniekształcenia źródeł światła.

DLSS w najnowszym, trzecim wydaniu to przełom w grafice opartej na AI, który znacznie zwiększa wydajność, jednocześnie zachowując responsywność i jakość obrazu. DLSS 3, dzięki AI może zrekonstruować aż 7/8 wszystkich wyświetlanych pikseli (trzy czwarte pierwszej i całą kolejną klatkę), znacznie zwiększając wydajność.

NVIDIA i AI: sztuczna inteligencja w zasięgu ręki

Oferowane przez Lenovo Legion Slim 5 14” rozwiązanie przydatne dla graczy docenią także entuzjaści pracy z AI. Co łączy te dwa obszary? Uczenie maszynowe (ML - Machine Learning) to przykład zastosowania sztucznej inteligencji i kluczowa technologia, stanowiąca fundament innowacji NVIDIA. Terminy ML i AI są tak blisko spokrewnione, że – choć nie znaczą dokładnie tego samego – bywają używane zamiennie.

Uczenie maszynowe jest procesem treningu maszyny bez wyraźnego wskazywania jej, jak ma to robić. Proces ten obejmuje dwa kluczowe zadania: szkolenie i wnioskowanie. W czasie szkolenia algorytm uczy się analizować dostarczone mu dane. Wnioskowanie wykorzystuje wyszkolony model do przewidywania lub opisywania nowych danych w oparciu o to, czego wcześniej został nauczony. Są to zadania, które wymagają obliczeń podobnych do tych, jakie wykonywane są podczas generowania grafiki komputerowej (przetwarzanie równoległe).

Szkolenie jest niezwykle wymagające, ponieważ jakość modelu jest zazwyczaj zależna od objętości danych treningowych. Dlatego, w przypadku rozwiązań z zakresu AI, szkolenie jest zwykle wykonywane w centrum danych z użyciem superkomputerów NVIDIA. Wnioskowanie, czyli praktyczne wykorzystanie modelu, jest idealnym zadaniem dla pojedynczego układu GPU, jaki znajduje się m.in. w wielu gamingowych laptopach.

Praktycznym przykładem jest tu m.in. ChatRTX, aplikacja chatbota firmy NVIDIA, która pozwala na wykorzystanie własnego LLM (Large Language Model), umożliwiając zadawanie pytań dotyczących własnych danych. ChatRTX działa na lokalnym układzie GPU NVIDIA - dane pozostają na komputerze i nigdy nie trafiają do chmury.

Niezbędnik twórców treści

Moc układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060, jaki kryje się w smukłej, 22-mm obudowie laptopa Lenovo Legion Slim 5 14”, daje szerokie pole do popisu również twórcom. Wynika to z faktu, że aplikacje do edycji wideo, takie jak Adobe Premiere Pro i Blackmagic Design DaVinci Resolve, w dużym stopniu wykorzystują moc procesorów graficznych w celu przyspieszenia produkcji wideo. Kluczowe funkcje, takie jak korekcja kolorów, konwersja rozmiaru klatki wideo, rozmycie, wyostrzanie, efekty przetwarzania obrazu, konwersja plików RAW i inne, wykorzystują moc akceleracji GPU, zapewniając twórcom możliwość tworzenia wspaniałych filmów w czasie krótszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Dobrym przykładem jest tu m.in. funkcja Magic Mask w DaVinci Resolve - wyizolowanie osoby lub elementu w sekwencji wideo było wcześniej żmudnym zadaniem, wymagającym umiejętności, cierpliwości i dużej ilości czasu na ręczne tworzenie masek, a następnie śledzenie ich w wielu klatkach wideo. Magic Mask w DaVinci Resolve wykorzystuje akcelerowaną przez GPU funkcję sztucznej inteligencji do automatycznego tworzenia szczegółowych masek dla osób, części ciała i obiektów.

Pokaż się światu!

Zastosowane rozwiązania pomogą także streamerom - układy GPU GeForce RTX z serii 40 są wyposażone w enkoder NVENC 8. generacji z AV1, który redukuje rozmiary plików wideo i zmniejsza wymagania dotyczących przepustowości podczas transmisji na żywo. Streamerzy mogą dzięki temu zwiększyć jakość obrazu przy tym samym wykorzystaniu przepustowości, co umożliwia np. strumieniowanie do YouTube w rozdzielczości 4K60.

Przyspieszyć można także pracę z generatywną AI – korzystając z niej, twórcy i artyści mogą wykorzystać rdzenie Tensor w układach GPU z serii RTX 40 do szybkiego generowania dużej ilości unikalnych i zróżnicowanych dzieł sztuki.

Dzięki narzędziom takim jak opracowane przez Stability AI Stable Diffusion, artyści mogą spędzać więcej czasu na procesie twórczym, zamiast czekać na renderowanie obrazów.

Choć wymienione możliwości zostały przedstawione w kontekście laptopa Lenovo Legion Slim 5 14”, jest on tylko jednym z licznych przykładów – w ofercie Lenovo znajdziemy bowiem liczne modele z certyfikacją NVIDIA Studio, jak m.in. ThinkBook 16 Gen5+, Yoga 9 Pro 14 czy Legion Slim 7.

Model Legion Slim 5 14” wspomniany jest jednak nie bez przyczyny - bierze bowiem udział w promocji Lenovo i Polski Gaming. Wraz z zakupem tego laptopa otrzymujemy aż sześć polskich gier, które możemy wybrać z listy kilkudziesięciu dobrych tytułów. Znajdziemy na niej takie gry, jak m.in. Ancestors Legacy, Ghostrunner 2, Gord, Medieval Dynasty, This War of MIne, Wanderlust: Transsiberian czy War Mongrels.

