iPhone 15 Pro Max to z pewnością najlepszy iPhone do tej pory. To określenie mówi wszystko fanom Apple, ale zupełnie nic wszystkim pozostałym. No więc sprawdzamy - czy jest dobry, zły, czy brzydki?

Obudowa iPhone 15 Pro Max jest lekka, wytrzymała i piękna. I wodoodporna w dodatku.

iPhone 15 Pro Max ma ekran, który robi wielkie wrażenie. Jego użytkowa powierzchnia jest większa dzięki cieniutkiej ramce oraz brakowi zagięcia.

Jeśli chodzi o wydajność, to niezależnie od podejścia (a więc, czy mierzymy benchmarkami, czy w życiu) jest ona topowa

Wreszcie pojawiły się dwie "innowacje", którymi reszta świata cieszyła się od lat: złącze USB-C oraz aparat tele z powiększeniem x5.

Fotografowanie iPhone 15 Pro Max to sama przyjemność... jeśli nie potrzebujesz pobawić się ustawieniami ręcznymi, do większości których nie ma dostępu.

4,9/5

iPhone 15 Pro Max? Wersja dla Wyznawców: To najlepszy iPhone ever! Wersja dla reszty świata: To - cóż - najlepszy iPhone ever.

Witajcie w TL;DR, nazywam się Kostek Młynarczyk i dzisiejszy odcinek zacznę od wyjaśnienia różnicy w wersjach dla wyznawców i reszty świata. Otóż tym pierwszym taka informacja wystarczy, bo konkurencja nie istnieje, a dla tych drugich - to dopiero początek pytań. Ja zaliczam się do tych drugich… i zaraz sprawdzę, czy iPhone 15 Pro Max jest dobry, zły, czy brzydki.

THE GOOD: Najlepsze cechy iPhone 15 Pro Max. Ever!

Jak już zaznaczyłem we wstępie, to będzie recenzja bardziej z punktu widzenia kogoś, kto miałby decydować między iPhone 15 Pro Max a innymi topowymi smartfonami, jak Galaxy S23 Ultra czy OnePlus Open, więc pojawią się też cechy, które dotyczą wszystkich jabłkofonów. To tak, żeby było jasne.

A cechy dobre - a nawet bardzo dobre - iPhone 15 Pro Max zaczniemy od obudowy. Po pierwsze, zastosowane w ramce telefonu połączenie niezwykle lekkiego aluminium ze znacznie wytrzymalszym, choć cięższym tytanem bardzo do mnie trafia. Zapewnia odpowiednią sztywność i ochronę, a przy tym nie jest tak potwornie ciężka, jak stalowa ramka, która czyniła 14-tkę Pro i Pro Max prawdziwymi "urywaczami kieszeni". Duży plus. Na duży plus zasługuje też niewielka w sumie zmiana kształtu brzegów ramki, która skutkuje wyraźnie odczuwalną poprawą komfortu trzymania iPhone'a w ręku. Do tego przyjemnie odporne na zarysowania i odciski palców, "ciepłe" w dotyku szkło na plecach i proszę - oto smartfon, który jest duży - bardzo duży - ale jednocześnie wygodnie się go używa i bezproblemowo nosi.

A jak wygląda? Wygląda jak iPhone. W trzech kolorach, z których najfajniejszy (moim skromnym zdaniem) widzicie tutaj.

Ważna cecha tej obudowy - zdecydowanie dobra cecha - to pełna odporność na pył i wodę, zgodnie ze standardem IP68. Tak to powinno wyglądać w topowych smartfonach.

Co jeszcze powinno być w topowych smartfonach? Może złącze USB-C? Mówisz - masz! To pierwszy iPhone z tym uniwersalnym gniazdem, więc wreszcie skończą się cierpienia z poszukiwaniem tego specjalnego kabelka - można używać tego, co wszyscy. Duży plus - dziękujemy ci, Unio Europejska!

Duże wrażenie robi ekran iPhone 15 Pro Max. Duży - wiadomo, to definiująca cecha linii Pro Max - doskonale oddający kolory i bardzo jasny, bo przekraczający 2000 nitów ekran OLED ma dynamicznie zmieniającą się częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz. Jego sześć i siedem dziesiątych cala (6,7") po przekątnej wydaje się jeszcze większe - czy wręcz, z użytkowego punktu widzenia jest większe - dzięki temu, że wyświetlacz iPhone'a nie ma zagiętych brzegów. Doceniam. Z kolei estetycznie doceniam cienkie i jednolite ramki wokół ekranu. Wygląda to bardzo dobrze.

iPhone szybki jest. Bardzo, bardzo szybki. Benchmarki? W Geekbenchu, zarówno w testach wielordzeniowych jak i jednordzeniowych Apple A17 Pro bije Snapdragona 8 drugiej generacji nawet o około 30-40 procent, w 3D Marku osiąga wyniki takie, jak chip Qualcomm'a - plus-minus 5 procent. To ważne dla nerdów. Cool kids nie zauważą różnicy - zauważą natomiast, że wszystko działa płynnie jak po maśle, tak jak należy w sprzęcie za takie pieniądze. A, i jeszcze, że można odpalać konsolowe gry klasy AAA. Apple postarało się o port dwóch dużych tytułów, które wyglądają na iPhone 15 Pro Max fantastycznie, także dzięki sprzętowemu ray-tracingowi. Topowo, jak trzeba.

Topowy jest także zestaw aparatów fotograficznych najlepszego iPhone'a ever. Oprócz należącego do światowej czołówki aparatu głównego i niezmienionego w stosunku do czternastki aparatu ultrawide, w modelu 15 Pro Max po raz pierwszy pojawił się też peryskopowy zoom x5. Trochę jak z USB-C można powiedzieć "no wreszcie!". Jednak rzeczą absolutnie bardzo dobrą jest fakt, że posiadacz tego iPhone'a ma do dyspozycji jeden z najlepszych na świecie zestawów aparaty-oprogramowanie, dający ogromne możliwości robienia świetnej jakości zdjęć.

Wreszcie rzecz, na którą jabłkowcy nawet już pewnie nie zwracają uwagi, a która jest jednym z tych genialnych drobiazgów, które zmieniają świat na lepsze: ukryty w plecach iPhone'a MagSafe, pozwalający magnetycznie podpiąć milion różnych akcesoriów. Samsungu, Xiaomi, Honorze - zamiast kopiować jakieś głupoty, skopiujcie to!

THE BAD: Co w iPhone 15 Max poszło nie tak?

Jak na tak zaawansowane narzędzie fotograficzne, jakim jest iPhone 15 Pro Max, brak dostępu do ręcznych ustawień wszystkich parametrów, czyli trybu w pełni ręcznego, znanego też jako "Pro Mode" przyprawia do zdumienie. Pozostaje wzruszyć ramionami - to iPhone, powinno ci starczyć to, co dał producent, a jak nie, to możesz przecież kupić dodatkową appkę. No mogę. Ale minus jest.

Podobnie denerwujący jest fakt, że w świecie, w którym topowe smartfony są standardowo ładowane z mocą 45-70W, iPhone 15 Pro Max obsługuje tylko 25W, co przekłada się na dwa razy dłuższy czas napełniania baterii.

O ile doskonale rozumiem brak ładowarki w komplecie (tak powinni robić wszyscy!), o tyle dodanie kabla USB-C z wolną transmisją danych zakrawa na żart… Apple, serio?!

No i wreszcie przycisk Action Button. To bardzo fajna rzecz, tak w gruncie… rzeczy. Więc czemu ląduje w cechach złych? Bo jego funkcjonalność jest dramatycznie ograniczona, a wcale nie musi. Kolejne pole do popisu dla aplikacji firm trzecich…?

THE UGLY: Czy iPhone 15 Pro Max może być dla Apple powodem do wstydu?

Czy to piękne, tytanowe jabłuszko może być dla Apple powodem do wstydu? Oj, może… Liczne raporty mówiące o wadach produkcyjnych, problemach z oprogramowaniem czy wytrzymałością użytych materiałów dotyczą niewielkiej części będących już w rękach użytkowników "piętnastek", ale ta firma stara się przekonać wszystkich, że sprzedaje nie tyle produkty, co perfekcję i spokój. Czasem nawet kosztem możliwości, ale zawsze dla dobra użytkowników. Dlatego właśnie Apple nie powinny się zdarzać takie wpadki, a kiedy się zdarzają, to wstyd.

Czy warto kupić iPhone 15 Pro Max? Opinia

Powtórzę się: to najlepszy iPhone ever. iPhone 15 Pro Max jest elegancki, wygodny i potężny, oferując topowe możliwości w każdej dziedzinie - w niektórych wyprzedzając konkurencję, w innych ustępując jej, w jeszcze innych robiąc coś nie tyle lepiej lub gorzej, co po prostu inaczej. Jeśli jesteś zadowolonym użytkownikiem smartfonów z jabłuszkiem, to z pewnością będziesz (bardzo) zadowolony i z tego. Jeżeli do tej pory miałeś telefon z Androidem, nie patrz na same parametry i możliwości iPhone 15 Pro Max, tylko poszukaj okazji, żeby spróbować, jak on działa. Może się okazać, że mimo wszystkich zalet, nie będziesz w stanie się przestawić. A może się zakochasz?

