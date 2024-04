Procesor to jeden z najważniejszych podzespołów w komputerze do grania. Jaki model wybrać? Ryzen czy Intel? Wybór nie jest taki prosty, ale mamy dla was najlepsze propozycje w różnych segmentach cenowych - każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie!

Dobry komputer do gier nie obejdzie się ani bez dobrej karty graficznej, ani też bez dobrego procesora - to główne komponenty, które mają wpływ na wydajność zestawu i płynność z jaką będą działać gry. Procesor ma też wpływ na funkcjonalność całego komputera, więc może decydować o obsłudze innych komponentów czy przyszłościowości zestawu.

Jaki procesor do gier będzie najlepszym wyborem? AMD czy Intel do gier? Wszystko zależy od budżetu i zastosowania, ale i tu, i tu można znaleźć dobre modele. W naszym poradniku znajdziecie najlepsze procesory z różnych segmentów cenowych – począwszy od podstawowych modeli do budowy tańszych zestawów, a skończywszy na topowych jednostkach dla najbardziej wymagających graczy, zajmujących się także tworzeniem treści.

Ranking procesorów 2024:

Jak wybrać procesor do gier?

Na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniej jednostki? Przede wszystkim na możliwości sprzętu. Nowsze modele wprowadzają usprawnienia, które przekładają się na lepsze osiągi w grach. Do tego często będą one bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Postęp technologiczny obecnie jest tak szybki, że nie warto inwestować w starsze konstrukcje (szczególnie jeśli składamy wydajniejszy zestaw do gier).

W tańszych konfiguracjach nadal świetną propozycją są modele AMD Ryzen 5000 (Vermeer), które oferują dobrą wydajność i funkcjonalność, a do tego korzystają z legendarnej platformy AMD AM4 (niektórzy nadal posiadają taki sprzęt, więc mogą wymienić właśnie tylko procesor). W droższych, wydajniejszych zestawach warto jednak już zdecydować się na modele Intel Core 12., 13. lub 14. generacji (Alder Lake-S i Raptor Lake/Refresh-S) pod płyty główne LGA 1700 lub też najnowsze jednostki AMD Ryzen 7000 (Raphael) pod płyty główne AMD AM5.



Z niektórymi procesorami w zestawie znajdziemy podstawowe chłodzenia (niestety zwykle nie nadają się one do podkręcania)

Oczywiście bardzo ważna jest też sama specyfikacja procesora. W najtańszych konfiguracjach mogą być to 6-rdzeniowe jednostki, ale do nowszych zestawów warto wybrać bardziej przyszłościowe modele wyposażone w 8, 12, 16, lub nawet 20 rdzeni (szczególnie jeśli komputer będzie wykorzystywany także do pracy, bo większa liczba rdzeni przełoży się też na szybsze wykonywanie zadań).

W przypadku gier bardzo duże znaczenie odgrywa taktowanie rdzeni, więc do gamingowych maszyn warto szukać szybszych jednostek. Część modeli można dodatkowo podkręcić, aczkolwiek zwykle wymaga to zastosowania lepszego chłodzenia i wiąże się ze zwiększonym poborem energii. Samo taktowanie to nie wszystko. Istotną rolę odgrywa też pojemność pamięci podręcznej - świetnym przykładem jest tutaj model Ryzen 7 7800X3D, który oferuje więcększą pojemność pamięci L3, dzięki czemu w grach wypada dużo lepiej od standardowych modeli Ryzen 7000 (bez pamięci X3D).

Przy wyborze odpowiedniego procesora należy również zwrócić uwagę na płytę główną

Nie należy również zapominać o pozostałych elementach specyfikacji, jak na przykład współpraca z pamięcią operacyjną - też mającą przełożenie na wydajność w grach. Procesory Ryzen 5000 obsługują starsze, tańsze moduły DDR4 RAM, natomiast w nowszych Ryzen 7000 przewidziano obsługę nowszych, szybkich pamięci DDR5 RAM. Inaczej to wygląda w przypadku jednostek Intel Core 12., 13. i 14. generacji, bo procesory wspierają i takie, i takie moduły, ale ostatecznie o obsługiwanej pamięci decyduje płyta główna (na rynku znajdziemy konstrukcje pod pamięci DDR4 i DDR5).

Jeśli nie zajmujecie się profesjonalnymi zastosowaniami, to na pewno nie warto kupować topowych modeli i przepłacać za sprzęt. Warto jednak pamiętać o zachowaniu wyważonej konfiguracji i doborze odpowiedniego procesora do odpowiedniej karty graficznej. Zbyt słaby procesor może ograniczać osiągi topowych kart, ale też zbyt słaba karta może ograniczać osiągi procesora (powstaje tutaj tzw. efekt wąskiego gardła).

Jeśli jesteście zainteresowani, odsyłamy do naszego rankingu procesorów (znajdziecie tam m.in. specyfikację poszczególnych modeli, porównania i benchmark procesorów). Trudno jednak odpowiedzieć na pytanie jaki procesor do laptopa (zwłaszcza jeśli chodzi o gamingowe laptopy), bo każda konstrukcja, choć wyposażona w ten sam układ, może już oferować inne osiągi procesora.

AMD Ryzen 5 5600G - procesor do grania z kartą graficzną Ocena benchmark.pl









4,7/5 AMD Ryzen 5 5600G to wyjątkowy model, który powinien zainteresować osoby grające w starsze i mniej wymagające tytuły. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków Zen 3, ale głównym atutem jest tutaj zintegrowany układ graficzny Radeon (Vega 6). Za około 550 złotych otrzymujemy niezły, energooszczędny procesor, który pozwoli na budowę taniego zestawu do okazjonalnego grania. Cena może nie wydaje się bardzo niska, ale nie musimy już kupować samodzielnej karty graficznej - takie podejście pozwoli mocno ograniczyć cenę komputera. Co ważne, procesor można połączyć z tanią płytą główną AM4 i pamięciami DDR4 RAM. W ogólnym rozrachunku to najtańsza platforma nadająca się do budowy komputera do gier. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Cezanne

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon Vega 7 Zobacz wyniki

Intel Core i3-12100F - tani procesor do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jaki procesor do RTX 3060? Intel Core i3-12100F to co prawda przedstawiciel starszej generacji Alder Lake, niemniej jednak pozwoli na budowę dobrego i niedrogiego PC-ta. Co ważne, nowa architektura wprowadza znaczący przyrost wydajności - jednostka oferuje 4 rdzenie i 8 wątków, a także wsparcie dla pamięci DDR4 i DDR5 oraz obsługę PCI-Express 4.0 i 5.0. Wersja z dopiskiem F nie ma zintegrowanej grafiki, ale jest trochę tańsza - procesor świetnie sprawdzi się z kartami Radeon RX 6600/6650 XT lub GeForce RTX 3060 do grania na średnich ustawieniach w 1080p. Warto jednak pamiętać, że do jego obsługi wymagane są płyty główne z podstawką LGA 1700 (bez problemu sprawdzą się tutaj tańsze modele z chipsetem Intel B660). Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/8

Taktowanie 3.3 GHz

Taktowanie Turbo 4.3 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 58 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak

AMD Ryzen 5 5600 - tani procesor AMD Ryzen do gier Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ryzen 5 5600 to najsłabszy przedstawiciel procesorów AMD Vermeer pod płyty główne AM4. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków Zen 3 - wprawdzie nie należą one do demonów wydajności, ale do niedrogiego zestawu będą odpowiednie (a w razie czego można zdecydować się na podkręcenie zegarów). Dodatkowym atutem jest wsparcie dla pamięci DDR4 RAM i magistrali PCI-Express 4.0. Jeśli szukacie czegoś tańszego, Ryzen 5 5600 będzie najlepszą propozycją z oferty AMD za około 600 złotych, szczególnie, że można go połączyć z tanią płytą główną np. B450 lub B550. Układ może być też ciekawą propozycją do modernizacji starszych konfiguracji z procesorami Ryzen 1000 lub 2000 na bazie płyt z serii AMD 300 lub AMD 400. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i5-12400F - dobry procesor do gier Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Core i5-12400F będzie idealną propozycją z obozu "niebieskich" jeśli składacie tańszy zestaw. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków, a do tego wspiera pamięci DDR4 i DDR5 oraz PCI-Express 4.0 i 5.0. Warto jednak pamiętać, że procesor wymaga płyty głównej z gniazdem LGA 1700, a wersja z dopiskiem „F” nie ma zintegrowanej grafiki (dzięki czemu jest trochę tańsza od zwykłego Core i5-12400). Polecamy do kart graficznych pokroju GeForce RTX 3060 lub RTX 4060 oraz Radeon RX 7600 lub RX 6700/XT - taki zestaw będzie dobry do grania w rozdzielczości 1080p, a przy tym nie zrujnuje waszego portfela. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 2.5 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 7500F - nowoczesny procesor do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 AMD Ryzen 5 7500F to najsłabszy model z nowej generacji Zen 4, który pozwoli na budowę niedrogiego i nowoczesnego zestawu na bazie platformy AM5. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków, a do tego wspiera nowe pamięci DDR5 RAM – taka specyfikacja przekłada się na bardzo niezłe osiągi w grach. W razie potrzeby można zdecydować się na samodzielne podkręcenie zegarów, aczkolwiek nie należy liczyć na duży potencjał na przetaktowanie. Na pochwałę zasługuje też niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzięki czemu jednostka nie wymaga wydajnego chłodzenia. Ryzen 5 7500F jest sprzedawany w wersji Tray (bez dodawanego chłodzenia) lub Multipack (z chłodzeniem w opakowaniu zastępczym). Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Raphael

Podstawka AM5

Litografia CPU 5 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i5-12600KF - najlepszy procesor do gier do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jaki procesor do RTX 3070? Intel Core i5-12600KF to model ze starszej generacji Alder Lake, jednak nadal stanowi on bardzo dobrą propozycję w segmencie około 1000 zł. Jednostka została wyposażona w 6 wydajnych rdzeni P-Core i 4 słabsze E-Core, ale dzięki wysokim zegarom oferuje przyzwoite osiągi w grach. Dodatkowym atutem jest odblokowany mnożnik, dzięki czemu można ją dodatkowo przyspieszyć (wymagana będzie tutaj płyta główna z chipsetem Z690 lub Z790). Jeśli szukacie najlepszego procesora za 1000 zł, propozycja Intela jest jedną z ciekawszych do rozważenia. Szczególnie, że można ją połączyć ze starszymi i tańszymi pamięciami DDR4 RAM. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 10/16

Nazwa kodowa Alder Lake-S

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 7 5800X3D - dobry i niedrogi procesor do gier Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ryzen 7 5800X3D to prawdziwy hit jeżeli chodzi o gamingowe procesory AMD – w rankingach oferuje on porównywalne osiągi do najlepszych modeli Intela, ale jest od nich dużo tańszy. Jednostka została wyposażona w 8 rdzeni i 16 wątków, ale całość uzupełnia zwiększona pojemność pamięci podręcznej (3D V-Cache). Warto jednak pamiętać, że procesora nie można podkręcić i niekoniecznie wykorzysta potencjał szybkich pamięci RAM. Model Ryzen 7 5800X3D polecamy do budowy wydajnych konfiguracji z mocnymi kartami pokroju GeForce RTX 4070 i RTX 4070 Ti lub Radeon RX 7900 GRE i RX 7900 XT. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.4 GHz

Taktowanie Turbo 4.5 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 105 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i5-13600KF - opłacalny procesor do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Core i5-13600KF to jeden z najlepszych procesorów ze średniej półki – jednostkę można kupić za jakieś 1300 zł, ale dzięki nowoczesnej konstrukcji, pod względem wydajności bez problemu pokonuje droższe modele z poprzednich generacji. Producent przewidział tutaj 14 rdzeni (6 rdzeni P-Core i 8 rdzeni E-Core), które można dodatkowo podkręcić (wymagana jest tutaj płyta główna z chipsetem Z690 lub Z790). 13600KF pasuje do płyt głównych LGA 1700 zarówno pod pamięci DDR4, jak i DDR5. Nie znajdziemy tutaj zintegrowanej grafiki, która jest obecna w bliźniaczym, nieco droższym modelu Core i5-13600K, więc koniecznie trzeba go połączyć z samodzielną kartą – np. GeForce RTX 4080 lub Radeon RX 7900 XT. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 14/20

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 5.1 GHz

Nazwa kodowa Raptor Lake

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 7 7800X3D - najlepszy procesor do gier Ocena benchmark.pl









4/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu AMD Ryzen 7 7800X3D, który przez wielu jest uważany za najlepszy procesor typowo do gier. Co prawda jednostka oferuje tylko 8 rdzeni i 16 wątków, ale producent wyposażył ją w dodatkową pamięć 3D V-Cache, która przekłada się na dużo lepsze osiągi w grach. Za około 2000 złotych otrzymujemy podstawę wydajnej, nowoczesnej platformy AM5 z pamięciami DDR5 RAM, którą można połączyć z topowymi kartami graficznymi pokroju GeForce RTX 4080 i RTX 4090 lub Radeon RX 7900 XTX. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Raphael

Podstawka AM5

Litografia CPU 5 nm

Max TDP 120 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika Radeon (2x CU - RDNA 2) Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i7-14700KF - procesor do gier i pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Core i7-14700KF to rewelacyjny procesor do gier, który powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników – jednostkę można połączyć z topowymi kartami graficznymi GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, co pozwoli zbudować świetny zestaw do grania w 1440p i 4K. Specyfikacja przewiduje 20 rdzeni (8 rdzeni P-Core i 12 rdzeni E-Core), dzięki czemu można liczyć też na dobre osiągi w wymagających, wielowątkowych zastosowaniach. Do obsługi procesora wymagana jest płyta główna z podstawką LGA 1700 (osoby zainteresowane podkręcaniem powinny wybrać model z chipsetem Z690 lub Z790). Nie obejdzie się też bez dobrego chłodzenia. Nic lepszego do 2000 złotych nie kupicie. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 20/28

Taktowanie 3.4 GHz

Taktowanie Turbo 5.6 GHz

Nazwa kodowa Raptor Lake

Podstawka LGA 1700

Litografia CPU 10 nm

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Ranking procesorów do gier

Jaki procesor będzie najlepszym wyborem? Rzecz jasna wszystko zależy od preferencji i dostępnego budżetu, bo nie każdy może sobie pozwolić na topowe jednostki.

W podstawowych konfiguracjach świetnie sprawdzi się AMD Ryzen 5 5600, który pozwoli na budowę dobrego i taniego zestawu do grania w Full HD. Jeśli jednak oczekujecie lepszych osiągów i celujecie w wydajniejszą maszynę do grania w 1440p lub 4K, a przy tym dysponujecie większym budżetem, bardzo dobrym wyborem będzie model Intel Core i5-13600KF (przy okazji zaoferuje on bardzo dobre osiągi w programach). Procesor oferuje bardzo podobne osiągi do nowszego modelu Intel Core i5-14600KF, ale jest od niego znacznie tańszy.

