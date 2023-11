Motorola moto g73 5G to ciekawy smartfon do 1000 złotych. Wypada bardzo dobrze pod kątem baterii, która ma pojemność 5000 mAh i wystarcza na ok. 2 dni tzw. codziennej pracy z SOT (czas włączonego wyświetlacza) na poziomie ok. 7 godzin. Naprawdę niezłe wyniki, a do tego można liczyć na ładowanie o mocy 30W, w tym budżecie to też pozytyw. Zresztą, jest ich tu znacznie więcej. Motorola moto g73 5G ma ekran Full HD+, wprawdzie IPS, ale z odświeżaniem 120 Hz, a także głośniki stereo, NFC i niezły procesor Mediatek Dimensity 930 oraz aż 8 GB pamięci RAM, co przy czystym Androidzie 13 bez nakładki zapewnia to bardzo dobre działanie telefonu podczas komunikacji, korzystania z Internetu, portali społecznościowych, oglądania filmów, a nawet grania w proste gry. Design wyraźnie nawiązuje do droższych modeli tego producenta.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 930

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 181 g