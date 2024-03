Rząd USA: Niech Apple Watch będzie kompatybilny z Androidem. Apple: Nie da się

Akcesoria do telefonów

Chciałbyś połączyć Apple Watcha ze smartfonem z Androidem? Apple twierdzi, że też by chciał, ale to niemożliwe.

Jak już pewnie wiecie, Apple został pozwany przez Departament Sprawiedliwości USA, który zarzuca firmie stosowanie monopolistycznych praktyk. W 88-stronicowym pozwie poruszono m.in. temat Apple Watcha.

"Smartwatch Apple'a - Apple Watch - jest kompatybilny tylko z iPhone'em. Jeśli więc Apple może skłonić użytkownika do zakupu Apple Watcha, zakup innego rodzaju smartfona staje się dla tego użytkownika bardziej kosztowny, ponieważ wymagałoby porzucenia kosztownego Apple Watcha i zakupu nowego smartwatcha kompatybilnego z Androidem" - argumentuje Departament. A co na to Apple?

Apple podobno próbował zapewnić kompatybilność Watcha z Androidem, ale okazało się to niewykonalne

Jak donosi serwis 9to5Mac, gigant z Cupertino “w pewnym momencie” miał przez 3 lata badać możliwość połączenia Apple Watcha z Androidem. Pomysł został ponoć jednak porzucony ze względu na “ograniczenia techniczne”.

Nie jest to jednak jedyny zarzut Departamentu Sprawiedliwości dotyczący Apple Watcha. Autorzy pozwu twierdzą, że producent iPhone’ów celowo ogranicza kompatybilność konkurencyjnych zegarków ze swoimi smartfonami, by w ten sposób kreować technologiczną przewagę swojego własnego sprzętu.

Źródło: 9to5Mac