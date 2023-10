Dziś wieczorem rozpoczyna się pierwszy weekend z wersją beta CoD: Modern Warfare III. Oto najważniejsze informacje na temat rozgrywek.

Testy beta Modern Warfare III odbywać się będą w trakcie dwóch weekendów. W trakcie wydarzenia będa odblokowywane nowe mapy i tryby.

Beta nowego CoD-a – terminy

Weekend pierwszy, który właśnie się rozpoczyna, jest dostępny wyłącznie dla graczy PlayStation 4 i PlayStation 5. 6 i 7 października od godziny 19.00 czasu polskiego zagrają osoby z early access, natomiast 8 października ruszą otwarte testy beta, które potrwają do 10 października.

Z kolei weekend drugi wygląda następująco: 12-13 października odbędą się rozgrywki w ramach early access dla graczy PC i Xbox. Na te dni zaplanowano również otwarte testy na konsolach Sony. Natomiast od 14 do 16 października strzelanka zostanie udostępniona w wersji open beta na wszystkich platformach.

Każdy, kto grał w Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 r., będzie kojarzył mapy z trybu multi. Jednocześnie twórcy zapewniają, że zadbali o najnowsze techniczne usprawnienia, by zagwarantować fanom nowe doświadczenie.

Tryb Zombies w Call of Duty: Modern Warfare III

Warto przy okazji wspomnieć, że 5 października na Call of Duty: Next przedstawiciele Treyarch oraz Raven Software ujawnili nowe informacje na temat cyklu. Zaprezentowano też między innymi trailer z trybu Zombies w Call of Duty: Modern Warfare III. Wideo zobaczycie poniżej.

Premiera Call of Duty: Modern Warfare III odbędzie się 10 listopada.

źródło: materiały prasowe