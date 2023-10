Platforma Gamivo ujawniła atrakcje, które razem z partnerami przygotowała na targi PGA. Najważniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej impreza gamingowa właśnie się rozpoczęła i potrwa do 8 października.

Poznań Game Arena przyciąga co roku rzesze fanów gier. Można tu przetestować najnowsze – a nawet przedpremierowe – produkcje, a to tylko jedna z aktywności, jakie czekają na odwiedzających. Gamivo zaprasza na atrakcje, które przyszykowało z partnerami.

Gamivo na PGA. Konkurs z nagrodą

Firma jest partnerem stoiska World of Warships w hali 7A. Gracze, którzy odwiedzą to miejsce, będą mieli możliwość przetestowania najnowszego dodatku, który wprowadza postacie i mapę Heroes of Might and Magic III.

Nie zabraknie tu również konkursów, w których do wygrania będą karty podarunkowe od Gamivo. Na przykład w sobotę na wszystkich odwiedzających czekać będzie fotobudka 360. Osoby, które zdecydują się przyjść na targi w przebraniach, będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze wideo. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Współpraca z Alior Bankiem

Gamivo współpracuje z Alior Bankiem. Na osoby, które podczas targów założą konto w tym banku oraz wezmą udział w przygotowanych przez niego konkursach, czekają karty podarunkowe Gamivo.

– Serdecznie zapraszamy do spotkania z ekipą Gamivo, która chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz porozmawia zarówno na temat gier, jak i biznesu. Targi to wspaniała możliwość spotkania naszych użytkowników i wysłuchania ich opinii. W końcu to z myślą o nich cały czas rozwijamy platformę Gamivo.com – mówi Aleksander Rosenke z Gamivo.

źródło: materiały prasowe