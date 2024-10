Laboratorium JFS Laboratory opracowało pierwszy chiński układ fotoniczny. Szczegóły nowej konstrukcji są owiane mgłą tajemnicy, jednak może ona być przełomowa dla rozwoju krajowych, wysokowydajnych systemów obliczeniowych.

Układ fotoniczny to technologia, która do przetwarzania i przesyłania informacji wykorzystuje światło (fotony), zamiast elektronów. Dzięki temu umożliwia znacznie szybszą transmisję danych, wyższą przepustowość oraz mniejsze straty energii w porównaniu do tradycyjnych układów elektronicznych.

Dzięki odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i dużej efektywności energetycznej, technologia fotoniczna ma potencjał rewolucjonizowania wielu dziedzin. Zastosowania układów fotonicznych obejmują telekomunikację, przetwarzanie danych w centrach danych, a także rozwój komputerów kwantowych.

Chińczycy dokonali przełomu

Państwowe laboratorium półprzewodników JFS z Wuhan opracowało krzemowy układ fotoniczny. Laboratorium nie ujawniło jednak szczegółowych informacji na temat jego integracji z procesorem ani szybkości przesyłu danych.

Mówimy o przełomie. Jak dużym? Bez szczegółowych danych technicznych trudno to określić. Układy fotoniczne nie są niczym nowym, bo przykładowo IBM planował ich stosowanie w superkomputerach już w 2012 r. Kluczowe może być jednak coś innego - zdolność krajowego przemysłu do produkcji nowoczesnych układów. Laboratorium JFS jest ośrodkiem, który specjalizuje się w opracowywaniu nowych technologii (a warto dodać, że powstał on ledwie w 2021 r. przy udziale ogromnego finansowania z chińskiego rządu).

Nowa szansa dla Chin?

Maszyny litograficzne korzystające z technologii ekstremalnego ultrafioletu (EUV), niezbędne do produkcji zaawansowanych chipów, stanowią słaby punkt chińskiego przemysłu półprzewodnikowego. Krajowe firmy mają trudności z opracowaniem takich narzędzi, a holenderska firma ASML, posiadająca niemal monopol w branży, wstrzymała eksport tego sprzętu do Chin w 2019 r.

Jak informuje South China Morning Post, chipy fotoniki krzemowej można jednak produkować w kraju, korzystając z „relatywnie dojrzałych surowców i sprzętu”, bez potrzeby stosowania zaawansowanych maszyn litograficznych EUV, w przeciwieństwie do chipów elektronicznych. Takie stwierdzenie wyraził Sui Jun, prezes pekińskiego start-upu półprzewodnikowego Sintone, cytowany przez lokalne media w 2022 r.

Ograniczenia eksportowe nie miałyby tutaj już większego znaczenia. Może się okazać, że opracowanie produkcji nowych chipów pozwoli rozwinąć się chińskiemu przemysłowi i stanąć do walki z zachodem.