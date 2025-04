MetaAI, ChatGPT, smartfon Huawei, psujący się Cybertruck i Unia Europejska - oto bohaterowie 50. odcinka SięKlika

MetaAI, nowy generator obrazów z ChataGPT, fajny smartfon Huawei, Wiedźmin 4, AI w wyszukiwarce Google, psujący się Cybertruck, Unia Europejska walcząca i Elon Musk zachowujący się jak Elon Musk. Czas na 50. odcinek SięKlika!

Składany smartfon po nowemu. Huawei Pura X zaskakuje swoją formą

Zacznijmy od czegoś, co nie budzi kontrowersji, a jedynie ciekawość. Huawei Pura X to składany smartfonik o nietypowych proporcjach - jego ekran po rozłożeniu ma 6,3 cala i proporcje 16:10, a nie standardowe w składakach 22:9. Do tego przyzwoite bebechy, duży zewnętrzny ekran i cena w przeliczeniu z chińskich marek na polskie drachmy - jakieś 4 kafle. Fajna ciekawostka, której w Polsce nie znajdziemy, a szkoda, bo rynek smartfonów jest tak nudny, że przydałoby się tu kilka urządzeń z nietypowym podejściem do tematu, podobnym do tego eksperymentu Huawei.

ChatGPT ma nowego rywala. Meta AI ląduje w Polsce

Meta wbiła do Europy ze swoim chatbotem Meta AI, a znaleźć go można na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie i Messengerze. A, no i na stronie meta.ai. Co potrafi? No, to co każdy chatbot - można se z nim pogadać. Po polsku też, choć oficjalnie nie jest to język zoptymalizowany, ogarnięty pod Meta AI, bo rzecz zoptymalizowała sobie jedynie języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i niemiecki.

Miron obiecał, że jak Meta AI będzie dostępna na jego koncie, to ogarnie jej porównanie do ChataGPT. Jak kogoś te wszystkie AI jeszcze interesują, to warto poczekać, a tych, co to ich AI nie interesuje uspokajam - w tym odcinku jeszcze nie raz o AI wspomnę.

Czekasz na Wiedźmina 4? Musisz uzbroić się w cierpliwość

Na szybkości! Kiedy Wiedźmin 4? Nie za szybko. Nie za prędko. Podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych Grupy CD Projekt za rok 2024 potwierdzono, że gra jest konsekwentnie rozwijana, lecz nie ma co liczyć na szybką premierę. Mało tego, gra nie zostanie wydana przed 31 grudnia 2026 roku.

PS Plus na kwiecień rozbija bank. Polski hit w ofercie

Sony rozpruło worek z prezentami i ujawniło, jakie gry pojawią się w PS Plusie w kwietniu. Będzie w co grać? Wpadną jakieś tam gierki, jak The Texas Chain Saw Massacre, ale wisienką na torcie będzie RoboCop: Rogue City polskiego studia Teyon. Gra to nostalgiczna podróż do dawnych czasów, zrobiona z miłością dla uniwersum, więc warto dać jej szansę. Myślę, że nie tylko stare dziady będą się przy tym RoboCopie dobrze bawić.

Google AI Overviews już w Polsce. Rewolucja w popularnej wyszukiwarce

W Polsce, a skoro w Polsce to i w Europie zadebiutowało Google AI Overviews. Z małpiego na ludzki - wyszukiwarka Google dostała wsparcie od AI. AI Overviews potrafi tworzyć podsumowania na temat wyszukiwanej informacji - ot, szukaną frazę wpisujemy w pasku wyszukiwania, tak klasycznie, a nad wynikami, czyli wiecie, nad listą stron znalezionych przez roboty Google, pokażą się przygotowane specjalnie dla nas informacje z odpowiedzią na zadane w Google pytanie. Obok pojawi się lista linków do źródeł, z których skorzystało narzędzie AI Overviews.

ChatGPT z dużym ulepszeniem. "Nowy poziom swobody twórczej"

ChatGPT-4o ma od teraz radzić sobie lepiej niż kiedykolwiek z generowaniem obrazów, znaczy - z tworzeniem grafik. Nowy model zastąpił rozwijaną od lat technologię DALL-E. Ekipa z OpenAI chwali się, że ten nowy Chat został wytrenowany tak, by precyzyjnie odwzorowywać tekst w grafikach, co ma umożliwić tworzenie menu, zaproszeń czy nawet infografik. Model ma także wierniej realizować złożone polecenia, zachowując wysoką dokładność nawet w przypadku szczegółowych kompozycji.

Co ciekawe, ten nowy generator grafik umożliwia kontynuację pracy na bazie wcześniejszych obrazów i tekstów, w tym edycję własnych zdjęć za pomocą słownych opisów. Do tego, obsługuje różne style artystyczne – od fotorealizmu po ilustracje stylizowane. Minusy? Generowanie grafik trwa wolniej niż za czasów DALL-E, ale to ze względu na ich większą szczegółowość, jakość, kompleksowość i inne trudne słowa tu mógłbym wrzucić. Dodam jeszcze, że wszystkie obrazy generowane przez GPT-4o zawierają metadane C2PA, co ma pozwolić na weryfikację ich pochodzenia.

iOS 19 z datą premiery. Twój iPhone zmieni się nie do poznania

Między 9 a 13 czerwca odbędzie się WWDC 2025, czyli impreza, na której Apple pokazuje nowości. Tym razem branża wyczekuje iOS 19, który ma być rewolucyjną zmianą, największą od lat. Nowy system ma wyglądać inaczej - ma być inspirowany visionOS z gogli Apple Vision Pro, czyli wiecie, okrągłe ikony, efekty głębi i takie tam. Zapowiada się nieźle, a jak wyjdzie w praktyce - zobaczymy.

Trzęsienie ziemi na iPhone'ach. Unia żąda kolejnych zmian

A skoro mowa o iPhone’ach, to… Zła Unia Europejska wymaga kolejnych zmian od Apple. Tym razem regulatorzy wzięli na warsztat akcesoria. Konkretnie - akcesoria firm trzecich, z których na sprzęcie Apple niby można korzystać, ale kto próbował jakiś smartwatch tam oganiać, ten wie, że nie zawsze jest kolorowo.

Nowe regulacje mają między innymi:

odpalić powiadomienia na podłączonych do smartfona akcesoriach,

pozwolić na działanie aplikacji od tych akcesoriów w tle, by np. aktualizować dane pogodowe,

pozwolić na bezprzewodowy transfer plików na krótkim dystansie,

czy np. pozwolić na automatyczne łączenie z siecią Wi-Fi, która jest zapamiętana w danym iPhonie.

Obostrzeń jest więcej, ale podsumować można je tak: wszystko ma działać tak, jakby działało w ekosystemie Apple, nawet jak będą podpinane urządzenia, które nie są z ekosystemu Apple.

Spore problemy Tesli. Tysiące elektryków wróci do producenta

Uwaga, uwaga - nowe problemy Cybertrucka od Tesli. Tesla zaprosiła właścicieli tego jeżdżącego metalowego pudła na 8 już akcję serwisową. Tym razem chodzi o odpadający panel nadwozia w modelach z ostatnich roczników. Wadę dostrzeżono w pojazdach wyprodukowanych między 13 listopada 2023 a 27 lutego 2025 r. Producent zastosował niewłaściwy klej, przez co podczas jazdy odpadać może element znajdujący się między przednią szybą a dachem pojazdu. Podczas wizyty w serwisie, Tesla wymieni klej na mocniejszy. Na akcję serwisową wezwano prawie 50 tys. sztuk tego modelu.

Szkodliwe praktyki w grach. Unia Europejska ujawnia nowe wytyczne

Była Unia Europejska i regulacje, to czas na… Więcej Unii Europejskiej i regulacji! Regulatorzy przyjrzeli się mikropłatnościom w grach i im się te mikropłatności nie spodobały, co akurat do mnie przemawia, bo mi też się takie rzeczy nie podobają.

Wpadli więc ci wszyscy mądrzy na pomysł, by mikropłatności uregulować, by:

miały one jasne i przejrzyste ceny oraz informacje przedumowne,

firmy unikały praktyk ukrywających koszty cyfrowej zawartości i usług w grze, a także praktyk zmuszających konsumentów do zakupu wirtualnej waluty,

respektowane było prawo konsumenta do odstąpienia od umowy oraz,

wrażliwości konsumentów, zwłaszcza dzieci.

Chciał zabłysnąć, ale coś nie wyszło. Elon Musk został ośmieszony

Elon Musk chciał zabłysnąć. Znowu. No tak przy środzie mu się zachciało. Nudził się chłop na “X”, deszcz padał, kierowca z dostawą żarcia się spóźniał. No kto wie, dlaczego Elon odpalił.

Long story short: Musk skomentował sponsorowaną transmisję z gry Assassin’s Creed Shadows, czyli 78 odsłony popularnego Assassina. Transmisję ogarnianą przez znanego streamera o nicku HasanAbi. Musk napisał, że typ się sprzedał i że jest oszustem, i że promuje słabą grę dla hajsu. Muskowi na jego komentarz odpowiedział jakiś typ z Ubisoftu, pisząc: “Czy to powiedział ci gość, który grał na twoim koncie Path of Exile 2”?

W internecie zawrzało, komentarz został przeczytany ponad 21 milionów razy i w ogóle, piekło zamarzło. Jak coś to tłumaczę, że rzecz jest śmieszna dlatego, że Musk oszukiwał w Path of Exila 2. I w Diablo 4. Ot dawał swoje konto innym typom, by mu nabijali expa. Przyznał się zresztą do tego, więc ten, no… Nie ma tu jakiejś wybitnej puenty, ot Elon Musk i jego internetowe przygody.

