Masz starszą kartę GeForce? Twórcy gier ostrzegają

Twórcy gier ostrzegają posiadaczy kart graficznych GeForce RTX z serii 4000 przed instalacją najnowszych sterowników. Aktualizacja może prowadzić do problemów z wydajnością oraz stabilnością systemu.

Niedawno na rynku zadebiutowała nowa generacja kart graficznych GeForce RTX 5000, na której producent obecnie koncentruje swoje działania. Wraz z premierą nowych model NVIDIA wydaje kolejne wersje sterowników graficznych, które mają zapewnić optymalną wydajność i zgodność z najnowszymi technologiami.

Niestety, posiadacze starszych kart GeForce RTX 4000 po instalacji najnowszych sterowników NVIDIA Game Ready z serii 572.xx zgłaszają liczne problemy z działaniem swoich komputerów. Redakcja Tom’s Hardwar zwraca uwagę, że w sieci pojawia się coraz więcej niepokojących raportów użytkowników, a trudności te potwierdzają również twórcy gier.

Problemy z kartami GeForce RTX 4000

Posiadacze kart graficznych GeForce RTX serii 40 skarżą się na niestabilność systemu, awarie prowadzące do niebieskiego ekranu śmierci (BSOD) oraz błędy powodujące nagłe zamykanie gier. Problemy te znacząco wpływają na komfort korzystania z komputera, powodując frustrację wśród użytkowników.

"Od ponad 20 lat buduję i testuję komputery, więc mogę śmiało powiedzieć, że Nvidia zawodzi. Choć uwielbiam mojego RTX 4090, chciałbym, aby firma w końcu wypuściła sterownik, który nie sprawi, że karta przestanie działać, a jednocześnie zapewni obiecaną wydajność – bez sztucznego ograniczania jej na rzecz nowego modelu, który i tak jest gorszy od wcześniejszych wersji." - komentuje użytkownik Round_Preparation925 w serwisie Reddit.

Twórcy gier ostrzegają

Pomimo rosnącej liczby zgłoszeń NVIDIA nie odniosła się jeszcze oficjalnie do sytuacji, pozostawiając wielu graczy bez jednoznacznego rozwiązania. Temat wydaje się coraz bardziej poważny, bo problemy z działaniem kart potwierdzają sami deweloperzy tworzący gry.

W opisach inZOI i The First Berserker: Khazan na platformie Steam znalazły się adnotacje, że konfiguracje z kartami GeForce RTX 4000 po zainstalowaniu najnowszych sterowników mogą mieć problemy ze stabilnością. Deweloperzy zalecają powrót do starszych sterowników NVIDIA Game Ready 566.36.

Problem może wynikać ze skupienia się NVIDII na nowej serii GeForce RTX 5000, kosztem starszych kart GeForce RTX 4000, które nie zostały odpowiednio przetestowane z najnowszymi sterownikami. Szkoda, bo modele z tej serii wciąż są szeroko używane przez graczy.

Takie podejście może odbić się na reputacji NVIDII. Jeden z użytkowników platformy reddit komentuje:

“[...]Słyszałeś pewnie plotki, że AMD kiedyś miało problemy ze sterownikami. Teraz to NVIDIA wiedzie prym w tej kategorii – i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Nie ufaj nikomu, kto twierdzi, że AMD nadal ma kiepskie sterowniki, a NVIDIA wypuszcza dopracowane oprogramowanie.” - napisał Simple_Let9006.