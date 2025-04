Doniesienia o przenośnym PS6. Przeciek mówi o mocy konsoli

PlayStation 6 to pieśń przyszłości, jednak już teraz pojawiają się interesujące przecieki. Znany informator poruszył temat wydajności przenośnej wersji PS6.

Przenośna wersja PlayStation 6 nie będzie swoją wydajnością dorównywać PlayStation 5 – tak wynika z informacji, do których dotarł znany leaker Kepler L2. Konsola ma być napędzana przez 15W SoC wykonany w technologii 3 nm. Mimo to, system ma być zdolny do uruchamiania gier z PS5, co rodzi pytania o kompromisy, jakie będą musiały zostać podjęte, aby to osiągnąć.

PS6 to pieśń przyszłości

Obecnie niewiele wiadomo o nowej generacji konsol PlayStation. Wcześniej w tym roku Kepler L2 informował, że projekt SoC jest już ukończony i przeszedł do etapu weryfikacji przedprodukcyjnej. Zwykle od tego momentu do premiery mija około dwóch lat, co sugeruje, że konsola może zadebiutować w 2027 r.

Pewne jest natomiast to, że PlayStation 6 ponownie będzie korzystać z technologii AMD. W zeszłym roku Intel również starał się o produkcję konsoli, ale ostatecznie to właśnie AMD wygrało. Branżowe przecieki mówią, że Sony szykuje dwie wersje PlayStation 6: stacjonarną i przenośną.

Sony podnosi cenę PS5

Tymczasem Sony poinformowało o konieczności podniesienia sugerowanej ceny detalicznej PlayStation 5 Digital Edition. Na rynkach należących do Unii Europejskiej należy spodziewać się ceny wyższej o 50 euro - tak więc nowa cena PS5 to 499,99 euro. Co ciekawe, obniżono jednocześnie ceny napędu.

Wszystko spowodowane jest niepewną sytuacją gospodarczą oraz kursami walut, które w ostatnich dniach są dość nieprzewidywalne. Echem odbija się polityka Donalda Trumpa, który uparcie dąży do wprowadzenia ceł.

Źródło: Wccftech