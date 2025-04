Deweloper 4A Games przygotował niemały prezent dla graczy z okazji 15. rocznicy serii Metro. Na platformie Steam oraz GOG odebrać można darmową grę, ale trzeba się mocno pospieszyć.

Ależ ten czas leci! Seria Metro ma już 15 lat i będzie nadal konsekwentnie rozwijana. Deweloperzy z 4A Games w ramach urodzin poinformowali o swoich planach i ambicjach – kolejna część Metro powstaje, a wraz z nią projekt będący zupełnie nowym IP w dorobku twórców. Wiadomość z oficjalnego źródła można potraktować jako swego rodzaju prezent, a skoro o prezentach mowa, to tych jest więcej.

Metro 2033 Redux za darmo

Tym prezentem jest Metro 2033 Redux (odświeżona wersja pierwszej części serii) do odebrania za darmo. By zgarnąć ceniony tytuł, należy udać się na platformę Steam lub GOG. Gracze przyzwyczajeni są, że darmowa zawartość będzie dostępna przez kilka dni, lecz tym razem jest inaczej – mamy czas do 16 kwietnia do godziny 17:00 czasu polskiego.

“W 2013 roku świat został spustoszony przez apokaliptyczne wydarzenie, które unicestwiło niemal całą ludzkość i zamieniło powierzchnię Ziemi w trujące pustkowie. Garstka ocalałych schroniła się w głębi moskiewskiego metra, a ludzka cywilizacja weszła w nową erę ciemności. Jest rok 2033.” – zachęca opis gry.

Tytuł zostanie udostępniony użytkownikom XBox. Aktualnie trwają problemy techniczne – internauci meldują o niedostępności Metro 2033 Redux za darmo w Xbox Store.

Źródło: 4A Games