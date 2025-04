Spalił kartę GeForce RTX 4070. Serwisant ostrzega przed kiepskimi zasilaczami

Korzystanie z niskiej jakości zasilaczy może prowadzić do uszkodzenia podzespołów komputera. Twórca kanału DIY Repair Hour pokazał, jakie konsekwencje może mieć używanie zasilacza pozbawionego zabezpieczeń.

Zasilacz należy do kluczowych komponentów komputera, jednak wiele osób wciąż bagatelizuje odpowiedni dobór sprzętu. Wybór modelu niskiej jakości może skutkować problemami ze stabilnością systemu, a w skrajnych przypadkach prowadzić do uszkodzenia podzespołów.

DIY Repair Hour w swoim najnowszym filmie udowadnia, jak poważne mogą być konsekwencje oszczędzania na zasilaniu. W materiale pokazuje przypadek, w którym użycie taniego, niezabezpieczonego modelu doprowadziło do spalenia karty graficznej.

Zasilacz spalił kartę graficzną

Jak wynika z relacji właściciela, karta graficzna Palit GeForce RTX 4070 Dual zapaliła się podczas pracy komputera, w którym występował problem ze złączem zasilania. Użytkownik komputera zorientował się o awarii przez nieprzyjemny, intensywny zapach spalenizny. Oczywiście było już za późno. Karta o wartości ok. 2500 zł została uszkodzona.



Stopiona obudowa karty graficznej - wyraźnie widać spalony obszar przy wtyczce zasilania

Karty graficznej oczywiście nie udało się uratować, ale jej pozostałości zostały wykorzystane do odzysku niektórych komponentów — co ciekawe, sam układ graficzny podobno pozostał sprawny, więc może posłużyć do naprawy innej karty.

Warto obejrzeć materiał opublikowany na kanale DIY Repair Hour.

Warto wybrać dobry zasilacz

Serwisant wskazuje, że do zapłonu karty graficznej najprawdopodobniej doszło w obrębie złącza PCIe 12 V lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Choć karta korzysta z nowego złącza 12VHPWR, znanego z wcześniejszych problemów, wiele wskazuje na to, że przyczyną uszkodzenia był brak odpowiedniej kontroli natężenia prądu. W komputerze zamontowano używany zasilacz pochodzący z koparki kryptowalut, który nie był wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe (OCP).



Płytka drukowana spalonej karty graficznej

Przedstawiona w materiale sytuacja to raczej skrajny przypadek, ale doskonale pokazuje, jak istotny jest wybór odpowiedniego zasilacza. Niskiej jakości jednostki mogą prowadzić do poważnych awarii, a nawet trwałego uszkodzenia podzespołów komputera.